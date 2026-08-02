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Así cambiaría el acceso a créditos para las empresas más pequeñas y acabar con el “gota a gota”: millones de trabajadores tendrían beneficios

Asomicrofinanzas propuso una hoja de ruta con reformas regulatorias, sociales y tecnológicas para fomentar el crecimiento empresarial y facilitar la bancarización a independientes

Asomicrofinanzas, presentó al nuevo gobierno una agenda de propuestas para impulsar la productividad de los micronegocios, negocios por cuenta propia e independientes, y para ampliar el acceso al microcrédito formal para millones de colombianos durante el periodo 2026-2030 - crédito Asomicrofinanzas

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La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) presentó una agenda al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella con propuestas para elevar la productividad de las microempresas y ampliar el acceso al microcrédito formal entre 2026 y 2030. El documento se expuso en Bogotá durante una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, y su comitiva.

Dicha propuesta plantea una política centrada en la unidad microempresarial, una ruta de formalización progresiva, cambios para ampliar el crédito formal y medidas de protección social para trabajadores independientes. También incorpora metas a 2030 sobre informalidad laboral, acceso al financiamiento y registro mercantil.

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De igual forma, la hoja de ruta reúne iniciativas regulatorias, financieras y de política pública para consolidar a las microempresas y a los trabajadores por cuenta propia como motores del crecimiento económico. El alcance incluye micronegocios, independientes y millones de colombianos con dificultades para acceder al crédito formal.

El peso de la microempresa en la economía y la apuesta por su formalización

Según el diagnóstico presentado por Asomicrofinanzas, las microempresas representan el 95,1% del tejido empresarial colombiano. Además, generan cerca del 50% del empleo nacional y, junto con las pequeñas y medianas empresas (pymes), aportan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Maria Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, presentó a Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, una agenda de propuestas para impulsar la productividad, la #InclusiónFinanciera y el desarrollo económico del país - crédito Asomicrofinanzas
Maria Clara Hoyos, presidente de Asomicrofinanzas, presentó a Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, una agenda de propuestas para impulsar la productividad, la #InclusiónFinanciera y el desarrollo económico del país - crédito Asomicrofinanzas

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, dijo que “las microempresas, los negocios por cuenta propia e independientes son el principal tejido empresarial del país y tienen un enorme potencial para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Con esta agenda buscamos aportar propuestas técnicas que permitan al nuevo Gobierno impulsar la productividad de estos agentes y por esta vía, reducir la informalidad y aumentar la inclusión crediticia”.

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Planteó que la microempresa ocupe un lugar central en la estrategia de desarrollo económico nacional. El enfoque parte de la idea de que el peso de ese segmento exige políticas diferenciadas para productividad, formalización e inclusión financiera.

Medidas para elevar la productividad y ampliar la formalización

Dentro de las propuestas figuran las siguientes:

  • Una política nacional de desarrollo económico centrada en la unidad microempresarial.
  • Una ruta de formalización progresiva y el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación (RST).
  • Acelerar el open finance (finanzas abiertas) y crear un sistema nacional de información para la microempresa.
  • Acciones de digitalización, innovación tecnológica y educación empresarial para elevar la productividad.

Asomicrofinanzas vincula estas medidas con la necesidad de que más negocios operen dentro de circuitos formales. La meta es que el aumento de productividad se refleje en más acceso a herramientas financieras, mejor información y mayor capacidad de crecimiento.

En Colombia hay alrededor de 1,6 a 1,7 millones de microempresas registradas y activas formalmente, las cuales representan cerca del 91% al 94% del total del tejido empresarial del país - crédito Tannen Maury/EFE
En Colombia hay alrededor de 1,6 a 1,7 millones de microempresas registradas y activas formalmente, las cuales representan cerca del 91% al 94% del total del tejido empresarial del país - crédito Tannen Maury/EFE

Ofensiva contra el “gota a gota”

Otro eje de la propuesta pide incorporar a las entidades microfinancieras como aliadas permanentes del Estado para diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas. El trabajo abarcaría inclusión financiera, formalización, capacitación y protección social.

El gremio sostiene que el sector administra una cartera cercana a $27 billones y atiende a 2.600.000 de microempresarios. También señala que su presencia territorial puede facilitar programas públicos dirigidos a la población de menores ingresos.

La agenda incluye, además, el compromiso de reforzar las estrategias contra el “gota a gota”, préstamo de dinero informal, ilegal y muy peligroso que se entrega de forma rápida y sin pedir papeles, pero exige pagos diarios o semanales con intereses altísimos. El planteamiento apunta a expandir alternativas de financiamiento formal, responsable e inclusivo para reducir la dependencia del crédito informal y proteger a microempresarios y familias colombianas.

Crédito, protección social y metas de la agenda hacia 2030

En el frente de protección económica para la vejez, la propuesta plantea:

  • Rutas diferenciales de acceso en coordinación con Colpensiones. El esquema articularía instrumentos como el programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), PENSIONArte y la cotización por semanas, junto con educación financiera y cultura del ahorro.
  • Ajustar el marco normativo para optimizar la administración de los recursos de los Beps. La línea se dirige a microempresarios y trabajadores por cuenta propia con trayectorias laborales que no encajan con facilidad en esquemas tradicionales.
Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane
Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Por su parte, para los créditos, Asomicrofinanzas pide:

  • Modificar la metodología con la que se calcula la tasa de interés bancario corriente.
  • Reducir el costo regulatorio de los préstamos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), el Fondo de Garantías de Antioquia (FGA), Garantías Comunitarias y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
  • Reformar el esquema de crédito de fomento agropecuario para pequeños productores.
  • Medidas para fortalecer la interoperabilidad de los pagos digitales mediante Bre-B y una política de rebancarización para reincorporar a personas excluidas del sistema financiero.
  • Programas de educación financiera para prevenir el sobreendeudamiento y el fraude. El propósito es ampliar la oferta de crédito para microempresarios y facilitar un acceso más estable al microcrédito formal.

Como mecanismo de seguimiento, el gremio propuso metas para 2030 con variables. La agenda busca:

  • Reducir la informalidad laboral del 84,5% al 65%.
  • Elevar el acceso al crédito formal de la microempresa del 14,8% al 35%.
  • Aumentar el registro mercantil del 10,3% al 25%.

Otros objetivos del documento son:

  • Mejorar la supervivencia empresarial.
  • Expandir la adopción de herramientas digitales en ese segmento.

Con ese paquete, Asomicrofinanzas busca que el nuevo Gobierno incorpore al ecosistema microfinanciero en su estrategia económica para el periodo 2026-2030.

Sobre el documento, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, resaltó que “el fortalecimiento del crédito para los pequeños negocios impulsa su crecimiento y también les otorga la oportunidad de aumentar su productividad y posicionarse como actores más activos en el desarrollo económico del país”. El futuro ministro enfatizó la relevancia de estos empresarios en la dinamización del mercado interno y la generación de empleo.

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