Así afectará a los colombianos la millonaria compra de reservas de dólares que hará el Banco de la República: “No es una solución suficiente”

El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 y el peso colombiano fue la moneda emergente más revaluada del mundo ante la situación - crédito Sebastiao Moreira/EFE

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El Banco de la República anunció un programa de reservas internacionales, en una decisión preventiva con la que la autoridad monetaria busca reforzar la liquidez externa de Colombia y mejorar la capacidad de respuesta ante choques de los mercados financieros internacionales.

De acuerdo con el banco central, el plan consiste en compras graduales de dólares mediante subastas mensuales de opciones de venta de acumulación, sin cambios en la política monetaria. La medida apunta a fortalecer la capacidad del país para atender obligaciones externas, responder a episodios de volatilidad y preservar la confianza en su solidez externa y el acceso al financiamiento internacional. La Junta Directiva del Emisor informó la decisión en la sesión del 31 de julio.

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Cómo operará la compra de divisas

El mecanismo funcionará con subastas mensuales de opciones de venta de acumulación. Esa herramienta le permitirá al banco comprar dólares solo cuando se cumpla una condición sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Según la regla anunciada, las opciones podrán ejercerse cuando la TRM se ubique por debajo de su promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores. La lógica es intervenir en momentos en que el peso colombiano muestre mayor fortaleza frente al dólar.

Los participantes deberán pagar una prima definida en una subasta de precio único. El precio de ejercicio será la TRM vigente el día en que las opciones se ejerzan.

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El Banco de la República mantiene la tasa de interés de n12% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Cifras del plan de reservas

El programa comenzará con una primera subasta prevista para el 3 de agosto, con un cupo inicial de USD400 millones. La meta total anunciada por la junta es acumular de forma gradual hasta USD4.000 millones. El Banco de la República recordó que ya utilizó este mecanismo durante 2024. En esa ocasión logró una acumulación cercana a USD1.500 millones en reservas internacionales.

Gustavo Petro cuestionó la estrategia del Banco Central

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la actuación del banco central y vinculó la revaluación del peso con el nivel de las tasas de interés. “El Banco de la República, tal como lo dije en su momento, es responsable de la revaluación del peso por subir con exageración su tasa de interés, que debe bajar al menos dos puntos progresivamente”, anotó por medio de X.

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Petro sostuvo que el aumento de tasas atrajo divisas al mercado interno de deuda en pesos. También afirmó que “mientras la política económica de mi gobierno logró el mayor nivel de reservas internacionales del siglo de Colombia, el banco subió la tasa atrayendo más dólares extranjeros al mercado interno de la deuda en pesos”.

Añadió que la dinámica impulsa la especulación y afecta el crecimiento. “Subir la deuda interna implica especulación de capitales golondrina que vienen a Colombia y literalmente nos ordeñan bajando el crecimiento económico”, insisitó. Aseguró que la política del emisor obedeció a un motivo político. “El Banco de la República lo hizo por política contra el Gobierno para impedir mayores tasas de crecimiento y de distribución de la riqueza social”, añadió.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que, si el Banco de la República baja la tasa de interés, puede reducir la oferta de dólares - crédito @PetroGustavo/X

Para el mandatario, la corrección pasa por reducir el costo del crédito. “Si el Banco de la República baja ahora la tasa de interés, como le pedí en los últimos dos años, puede reducir la oferta de dólares a Colombia y volver a un precio del dólar más alto que proteja la producción nacional”. El presidente ligó esa tesis al cierre de empresas y al frente externo. “Ya vieron cómo quebraron a Propal y pueden provocar un suicidio económico mayor”, lamentó.

También sostuvo que, ante “el incremento injusto de aranceles por parte de Estados Unidos”, lo que corresponde es bajar la tasa de interés crediticio. A su juicio, de lo contrario el avance en empleo puede retroceder.

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Sobre la acumulación de reservas, expresó una diferencia de fondo con la estrategia del banco. “No hay necesidad de subir reservas, estás crecen automáticamente si se exporta más bienes y servicios y se reducen importaciones y esto se logra devaluando a un nivel más sostenible el peso”. Petro agregó que antes “debe comprarse deuda externa, y debe bajar sustancialmente la tasa de interés”. También afirmó que una reducción de esa tasa abarataría el endeudamiento interno y aliviaría el déficit presupuestal.

Apoyos, advertencias y límites de la medida

No obstante, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo respaldó la intervención cambiaria como respuesta a la apreciación del peso. “La fuerte apreciación del peso es negativa para los exportadores y las empresas que compiten con las importaciones”, anotó.

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José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, dijo que "si la magnitud de la intervención no logra revertir significativamente la tendencia de la tasa de cambio, deberá ser acentuada en futuras reuniones" - crédito @JoseA_Ocampo/X

Ocampo advirtió que el fenómeno también genera un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se había mantenido moderado desde 2023. Además, planteó que el anuncio puede quedarse corto si no modifica la trayectoria del dólar: “Si la magnitud de la intervención no logra revertir significativamente la tendencia de la tasa de cambio, deberá ser acentuada en futuras reuniones”, agregó.

Respaldó la decisión de no aumentar las tasas de interés. “Las alzas que se han realizado son muy superiores al aumento de la inflación”, detalló.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, valoró la medida, aunque puso el foco en problemas más amplios. Afirmó que “la compra de hasta USD4.000 millones anunciada por el Banco de la República es una medida oportuna para fortalecer las reservas y puede contribuir a moderar las presiones de revaluación que hoy afectan a los exportadores. Sin embargo, no es una solución suficiente”.

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Lacouture pidió complementar la política cambiaria con medidas sobre finanzas públicas, estrategia de financiamiento, productividad y costos laborales, energéticos, logísticos y regulatorios. “La competitividad no puede depender de un dólar favorable, pero tampoco puede construirse con una tasa de cambio excesivamente apreciada y costos internos que siguen aumentando”, insistió.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, señaló que "la revaluación del peso se ha vuelto insoportable" - crédito @RestrepoJCamilo/X

Otro que se refirió al asunto fue el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, que coincidió en el diagnóstico sobre el daño que la revaluación causa a la economía real. “La revaluación del peso se ha vuelto insoportable tanto para el sector exportador como para las empresas domésticas que compiten con las importaciones ahora sorprendentemente baratas”, puntualizó.

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Restrepo citó sectores concretos para ilustrar esa presión. “Sectores como las flores, el café, el banano están agobiadas con la tasa de cambio prevaleciente en los últimos meses”.

También advirtió sobre el impacto laboral y mencionó el nivel de la divisa. “Están de por medio muchos empleos que van a desaparecer de continuarse con esta tasa de cambio tan bajan, que ya bordea los $3.000 por dólar”, añadió el exfuncionario. Apoyó la intervención anunciada por el Emisor. “Está bien, entonces, que el Banco de la República haya resuelto intervenir en el mercado cambiario”.

Restrepo añadió que la meta inicial de hasta USD4.000 millones, con una primera operación de USD400 millones, pondrá a prueba la reacción del mercado. Si la tasa de cambio no responde a ese primer impulso comprador, la discusión sobre ampliar las compras en los próximos meses ganará espacio.