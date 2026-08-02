Vocera de De la Espriella defendió el retiro espiritual del nuevo gabinete: “Nadie está reemplazando la Constitución por la Biblia”

A través de cantos, oración y reflexión, Abelardo de la Espriella señaló que gobernará con fe y de la mano de Dios - crédito @soyjaimeandres/X

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La vocera oficial designada para el nuevo Gobierno, Carolina Gómez, asumió la defensa del retiro espiritual celebrado por el presidente electo Abelardo de la Espriella y su gabinete de ministros, como parte del primer encuentro oficial entre todo su equipo antes de asumir funciones el 7 de agosto de 2026.

Carolina Gómez sostuvo que las expresiones y actos religiosos privados de los funcionarios no vulneran la laicidad del Estado ni sustituyen las normas institucionales, al responder así a los cuestionamientos formulados por sectores de la oposición.

La controversia se originó tras la difusión de video y fotografías en las que se ve a Abelardo de la Espriella acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda y los altos ejecutivos nombrados, participando en oraciones, cánticos y una eucaristía dirigida por un sacerdote en las instalaciones del Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, Puerto Colombia (Atlántico).

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Carolina Gómez, vocera del presidente Gustavo Petro, defendió el retiro espiritual que hizo todo el gabinete antes de asumir el poder el 7 de agosto de 2026 - crédito @carogomezsn/X - @delaespriella_style/Instagram

El encuentro, convocado a cinco días de la posesión presidencial que se realizará en Cali (Valle del Cauca) —lejos de la tradicional Plaza de Bolívar en Bogotá—, constituyó la primera reunión formal de trabajo de la totalidad del equipo ministerial de la administración saliente.

En los videos y fotografías difundidos, uno de los aspectos que más críticas generó entre sectores de la oposición fue la participación de De la Espriella en un acto religioso en el que apareció con una camándula, oró, se arrodilló y entonó cánticos junto a su equipo.

Además, entregó a sus colaboradores una Biblia con una presentación distinta a la tradicional, cuya portada incorporaba los colores representativos de su gobierno y la marca de su movimiento político Defensores de la Patria.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella y sus ministros participaron en un encuentro religioso previo al inicio del nuevo Gobierno - crédito @delaespriella_style/Instagram

La crítica que recibió la portavoz presidencial por el retiro espiritual

A raíz de la divulgación de las fotografías por parte de Carolina Gómez, diversos políticos expresaron su rechazo al uso de símbolos religiosos en actividades vinculadas a la gestión pública.

Tal y como pasó con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, que se pronunció en contra de los símbolos religiosos utilizados durante el encuentro del nuevo gabinete, al recordar que Colombia es un país libre de culto.

“Desconocer que Colombia es un Estado laico es una afrenta a la Constitución y un retroceso de siglos. Suplantar la Constitución con la Biblia es algo que de ninguna manera podemos tolerar”, afirmó el exfuncionario.

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Carlos Carrillo criticó el acto religioso del gabinete entrante y aseguró que desconocer el carácter laico del Estado sería una vulneración constitucional - crédito @CarlosCarrilloA/X

Aunque hubo camándula, oración y Biblia con colores políticos, Carolina Gómez defendió el encuentro

Ante los cuestionamientos del exdirector de la Ungrd del gobierno de Gustavo Petro, la vocera del presidente De la Espriella respondió de manera respetuosa para rechazar las acusaciones sobre un supuesto desconocimiento de la Constitución de 1991.

“Carlos, estás profundamente confundido. Nadie está reemplazando la Constitución por la Biblia. Que un grupo de personas ore en un retiro espiritual antes de asumir la responsabilidad de gobernar no suplanta la Constitución ni convierte a Colombia en un Estado confesional”, sostuvo Gómez en X.

En su publicación, la vocera presidencial recalcó el alcance de las garantías constitucionales en materia de creencias y libertades individuales para los servidores públicos: “La Constitución de nuestro Estado laico protege la libertad de conciencia y de culto, incluso cuando no coincide con tus creencias. Lo verdaderamente intolerante es pretender que los colombianos tengamos que esconder nuestra fe para no incomodar a la izquierda”.

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Carolina Gómez rechazó las acusaciones y afirmó que la libertad religiosa también protege a los funcionarios públicos que expresan sus creencias personales - crédito @carogomezsn/X

Cabe destacar que el rol de la vocería oficial fue creado por Abelardo de la Espriella para la gestión de su comunicación institucional. Este esquema, inspirado en el modelo de voceros gubernamentales utilizado en la política de Estados Unidos, establece que las personas designadas tienen la atribución de transmitir mensajes oficiales a los medios de comunicación con representación del Ejecutivo.

Como vocera del gobierno de De la Espriella, una de sus funciones será respaldar las actuaciones del mandatario y sus funcionarios. En ese sentido, señaló que la realización de un acto religioso con los integrantes del gabinete antes de asumir sus cargos no representa una imposición de una creencia, sino una manifestación privada que decidieron hacer pública para compartir con sus seguidores.

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