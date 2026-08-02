Petro insiste en que hubo fraude electoral a solo cinco días de dejar la Casa de Nariño: “Colombia eligió a Iván Cepeda”

Gustavo Petro aseguró que los resultados electorales de 2026 habrían sido modificados mediante herramientas informáticas durante el proceso de conteo y escrutinio - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Guardar

El presidente saliente Gustavo Petro reiteró sus cuestionamientos frente a los resultados de los comicios presidenciales de 2026, al insistir en la existencia de un fraude electoral en el proceso que dio como ganador a su sucesor, Abelardo de la Espriella, sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Lo particular de las declaraciones de Petro es que las hizo a solo cinco días de terminar su mandato presidencial, justo antes de que el líder de la derecha asuma el poder el 7 de agosto.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado saliente afirmó que se presentaron presuntas alteraciones en los sistemas tecnológicos utilizados para el conteo de los votos. Según la versión del presidente, la voluntad popular manifestada en las urnas fue modificada mediante la intervención de programas informáticos durante la fase de escrutinio.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro no acepta la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto de 2026 - crédito Luis Acosta/AFP

“Con dineros del narcotráfico de cocaína hacia los EEUU y con los dineros en la inteligencia privada israelí, reemplazaron el voto real de la ciudadanía colombiana por un programa de software israelí que siempre hacía ganar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia”, sostuvo el mandatario en X.

Petro afirma que un software habría cambiado millones de votos

En su mensaje, el presidente Petro argumentó que las herramientas computacionales contratadas para la consolidación de la votación habrían restado un importante volumen de apoyos al aspirante de su colectividad política.

“Colombia eligió a Iván Cepeda como su presidente en los votos reales depositados en las urnas; el software israelí que rompió la soberanía nacional de Colombia reemplazó en un gran porcentaje que puede llegar a 1.800.000 votos manipulados algorítmicamente desde un software preestablecido entre compañías privadas que dominan el escrutinio electoral en el país”, agregó.

PUBLICIDAD

Petro cuestionó la victoria de Abelardo de la Espriella y afirmó que el resultado no corresponde a la voluntad expresada en las urnas - crédito @petrogustavo/X

El mandatario calificó los hechos señalados como una irregularidad de escala internacional y desconoció la legitimidad del triunfo de la candidatura opositora en la jornada electoral: “Hubo un fraude electoral manejado a través de programas computacionales preestablecidos para alterar la decisión popular; esta es una de las más grandes afrentas a la democracia en el orden global. Genocidas israelíes se robaron las elecciones de Colombia y el nuevo mandatario no es legítimo por el voto popular de Colombia”.

Petro llama a movilización ciudadana tras denunciar supuesto fraude electoral

Además, el mandatario saliente formuló una convocatoria a la ciudadanía para rechazar los resultados de los comicios e hizo un llamado a la movilización popular: “Podemos regresar a ser colonias solo si lo queremos, ¡pero yo! Convocó al pueblo de Colombia, como hace dos siglos y medio, a luchar por la libertad y la independencia nacional. No somos pueblos de siervos o esclavos, somos los pueblos milenarios y guerreros por la libertad y la vida siempre, siempre, siempre”.

PUBLICIDAD

Las pullas del jefe de Estado se dieron en respuesta a las declaraciones emitidas por el exsenador y exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, que también denunció presuntas inconsistencias en el desarrollo de la jornada y en la custodia de los datos electorales, en un espacio digital.

El mandatario sostuvo que un programa informático habría alterado los resultados y aseguró que hasta 1.800.000 votos podrían haber sido modificados mediante algoritmos - crédito Europa Press

Gustavo Bolívar también cuestionó el resultado de las elecciones y reitera que Cepeda fue el ganador

Y es que Gustavo Bolívar afirmó que la colectividad cuenta con elementos que demostrarían anomalías en la consolidación del preconteo y el escrutinio. El líder sostuvo que en 93 municipios del territorio nacional el número de ciudadanos inscritos para votar supera la cantidad de habitantes registrados por las entidades estadísticas, aspecto que solicitó investigar.

PUBLICIDAD

Asimismo, el exsenador y guionista cuestionó la falta de acceso a auditorías completas para las mesas instaladas en el exterior y criticó los esquemas de verificación digital.

Según explicó, los códigos informáticos conocidos como sistemas ‘hash’ —algoritmo que crea una huella digital única de datos mediante una cadena fija de letras y números—, diseñados para alertar sobre la alteración de archivos en las plataformas de conteo, habrían sufrido modificaciones durante el proceso.

El excongresista se refirió al rol de la firma Thomas Greg & Sons, empresa contratista encargada de la logística de las elecciones en el país, pidiendo mayor fiscalización a los contratos vigentes con la organización.

PUBLICIDAD

Tanto Gustavo Petro como Gustavo Bolívar señalan que el ganador de la Presidencia de Colombia en 2026 fue Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters

“Iván Cepeda ganó las elecciones”, ratificó Bolívar al señalar que las fuerzas del Pacto Histórico continuarán recopilando documentación para interponer las acciones legales correspondientes.