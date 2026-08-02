Volcán Puracé: aumentan sismos y emisiones de ceniza, estos municipios están en mayor riesgo por la actividad eruptiva

En las zonas de amenaza del volcán Puracé pueden presentarse flujos piroclásticos, lahares y flujos de lodo, por lo que las autoridades reforzaron los planes de evacuación y respuesta - crédito SGC

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó a las 2:00 p. m. del domingo 2 de agosto el panorama de riesgo en torno al volcán Puracé, que permanece en estado de alerta naranja tras registrar máximos históricos en su actividad sísmica y en las emisiones de gases y ceniza.

Según el informe, los municipios de Puracé (Coconuco), Sotará (Paispamba) y una franja del municipio de Popayán, en el departamento del Cauca, figuran como las zonas que podrían estar en mayor riesgo ante una posible erupción, especialmente por su ubicación en el área de influencia volcánica y la presencia de comunidades indígenas y campesinas.

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El SGC detalló que desde el cambio a alerta naranja, el volcán ha mantenido una actividad sísmica vinculada a la dinámica de fluidos internos, con eventos LP y señales de tremor espasmódico bajo el cráter, a profundidades menores a 1 km. Estos fenómenos han estado asociados a la movilización y salida de gases hacia la superficie, elevando los niveles de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂) por encima de los registros habituales.

La actividad del volcán Puracé incluye eventos sísmicos LP y tremor espasmódico bajo el cráter, asociados a la salida de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono - crédito Servicio Geológico Colombiano

Municipios y comunidades en zona de amenaza

De acuerdo con el mapa de amenaza elaborado por el SGC, las localidades con mayor exposición ante una eventual erupción son Puracé (Coconuco), Sotará (Paispamba) y una pequeña porción de Popayán. Además, la alerta se extiende a los resguardos indígenas de Puracé, Kokonuko y Paletará, el reasentamiento Juan Tama del pueblo Nasa y asentamientos del pueblo misak, todos ellos en territorios indígenas del pueblo kokonuko. Estos sectores no solo enfrentan el riesgo volcánico sino que albergan poblaciones con arraigo histórico y alta vulnerabilidad social.

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En estas comunidades pueden presentarse fenómenos como flujos piroclásticos en Puracé y lahares o flujos de lodo en Paletará y Popayán, lo que aumenta la urgencia de mantener activos los planes de evacuación y respuesta ante emergencias. El SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) recomendaron a la población de estas áreas implementar sus planes familiares y comunitarios, y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades.

Informe actualizado de actividad volcánica

Durante las últimas 24 horas, el SGC reportó seis emisiones de ceniza con alturas de hasta 1 km, dispersadas hacia el occidente y noroccidente, con caída registrada en el sector norte de Popayán y en las veredas Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala, del municipio de Puracé. Los valores actuales de emisiones de gases y deformación del suelo superan ampliamente las líneas base de comportamiento del volcán y representan una alteración significativa en su dinámica.

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El Servicio Geológico Colombiano señaló a Puracé, Sotará y una franja de Popayán como las zonas con mayor riesgo ante una posible erupción del volcán Puracé - crédito Servicio Geológico Colombiano

El monitoreo instrumental ha detectado que los niveles de energía sísmica, así como la salida de ceniza y gases por las grietas del cráter, siguen en ascenso. No se ha observado, hasta el momento, actividad fumarólica en los volcanes Curiquinga y Piocollo, que también integran la cadena volcánica Los Coconucos. El SGC recalcó que, aunque pueden presentarse variaciones temporales en la actividad, una disminución no implica la vuelta a la estabilidad y se requiere un periodo prudencial de evaluación antes de considerar el retorno a la alerta amarilla.

Acciones y recomendaciones oficiales

La Ungrd activó la Sala de Crisis Nacional para fortalecer la coordinación con las autoridades del Cauca, los consejos territoriales de gestión del riesgo y los organismos operativos. El director de la entidad, Javier Pava, subrayó que la declaratoria de alerta naranja involucra a todas las entidades de nivel local, departamental y nacional para asegurar información oportuna y acciones de preparación en las zonas aledañas al volcán.

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El SGC recomendó a la comunidad en general no acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones súbitas de ceniza o gases. A los habitantes, autoridades y usuarios de redes sociales, se les instó a informarse exclusivamente por los canales oficiales del SGC, la Ungrd y las autoridades territoriales.

El mapa de amenaza del SGC incluye a los resguardos indígenas de Puracé, Kokonuko y Paletará, además del reasentamiento Juan Tama y asentamientos del pueblo misak - crédito SGC

Las recomendaciones para la población incluyen implementar los planes de respuesta municipales, realizar evacuaciones preventivas cuando lo indiquen las autoridades, proteger vías respiratorias y fuentes de agua ante la caída de ceniza, y mantener la comunicación a través de boletines oficiales.

Las autoridades locales deben socializar rutas de evacuación, puntos de encuentro y alojamientos temporales, garantizar la operatividad de los sistemas de alerta temprana y coordinar simulacros y ejercicios de preparación.

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