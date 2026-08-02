Pacto Histórico cerró filas en apoyo al diputado del Valle Yesid Sandoval tras atentado en su contra: “Es urgente esclarecer estos hechos”

El diputado Yesid Sandoval, del Pacto Histórico, sufrió un atentado en la vía entre Yumbo y Dapa - crédito suministrada a Infobae Colombia - @AnaErazoR/X

Guardar

El atentado registrado contra el diputado vallecaucano Yesid Sandoval, ocurrido el domingo 2 de agosto en la antigua vía entre Yumbo y Dapa, ameritó una ola de mensajes de apoyo hacia el político del Pacto Histórico. Aunque el asambleísta resultó ileso en este ataque, desde la colectividad de izquierda pidieron garantías para él y para todos los miembros de la colectividad que han denunciado amenazas de muerte.

La primera en pronunciarse sobre este suceso fue la representante a la Cámara Ana Erazo, que pidió una reacción inmediata de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de garantizarle la integridad. La congresista dijo que habló con él después del hecho y exigió que se esclarezca lo ocurrido en este ataque, que generó preocupación.

PUBLICIDAD

“Exijo a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a la Policía se esclarezcan los hechos y a la Unidad Nacional de Protección que se le otorgue la seguridad para el cuidado de la vida a nuestros líderes políticos del Pacto Histórico. Gracias a Dios el Diputado está bien, acabo de conversar con él”, indicó la parlamentaria, a la que se sumaron reacciones posteriores en rechazo al suceso ocurrido con Sandoval.

Pacto Histórico expresó su rechazo al atentado contra el diputado del Valle del Cauca Yesid Sandoval

Uno de los que se pronunció sobre este ataque fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que no ocultó su desazón tras el ataque al diputado y pidió garantías. “Mi más contundente rechazo al criminal atentado contra el diputado del Pacto, Yesid Sandoval. Mi solidaridad con él y espero que las autoridades esclarezcan prontamente quiénes son los responsables de este hecho”, afirmó Sanguino.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino se pronunció sobre el ataque al diputado Yesid Sandoval y pidió que tenga garantías de seguridad - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, desde la Cámara de Representantes, Gabriel Becerra también se pronunció y destacó que pudo salir sin lesiones del ataque. “Celebro que se encuentre a salvo. Es urgente esclarecer estos hechos y garantizar la protección de los líderes del Pacto. No podemos permitir el regreso de la violencia y el terror como forma de hacer política”, remarcó el congresista de la Comisión Primera.

En ese mismo sentido, la senadora Aída Avella pidió actuaciones de las autoridades. “Toda nuestra solidaridad con nuestro Diputado PH del Valle de Cauca Yesid Sandoval. La Gobernadora Dilian Francisca Toro, la Fiscalía y demás entes territoriales deben actuar para detener a los autores materiales e intelectuales que atentaron contra Yesid”, expresó la veterana parlamentaria, ex Unión Patriótica (UP).

PUBLICIDAD

La senadora Aída Avella, a través de sus redes sociales, expresó su apoyo al diputado Yesid Sandoval del Pacto Histórico - crédito @AidaAvellaE/X

Asimismo, la senadora Mary Jurado también se pronunció sobre el ataque ocurrido en la antigua vía entre Yumbo y Dapa. “Toda mi solidaridad con nuestro compañero Yesid Sandoval (...) Rechazo toda forma de violencia y hago un llamado a que estos hechos sean esclarecidos. La vida, la integridad y los derechos humanos deben contar siempre con plenas garantías”, afirmó la congresista del Pacto.

Del mismo modo, la representante Paola D’haro asoció el atentado con un aumento de amenazas contra liderazgos sociales y políticos. “Es profundamente preocupante que, tras la elección del ciudadano estadounidense (Abelardo de la Espriella), aumenten las amenazas y los atentados contra liderazgos sociales y políticos. ¿Volverán las Águilas Negras o ahora serán las ‘Águilas de la Patria’?”, expresó.

PUBLICIDAD

La representante Paola D'Haro afirmó que lo sucedido con el diputado Yesid Sandoval estaría, según ella, relacionado con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Paola_Dharo/X

La respuesta de la Alcaldía de Yumbo frente al ataque al diputado Yesid Sandoval

Frente a este suceso, el alcalde de Yumbo, Álex Ruiz, condenó el hecho y dijo que activó contactos directos con el diputado y con la Policía Nacional. “Rechazo de manera contundente el atentado del que fue víctima el diputado Yesid Sandoval. Ningún acto de violencia puede tener cabida en nuestra sociedad ni convertirse en un mecanismo para resolver las diferencias”, destacó el mandatario local.

El alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, se pronunció sobre ataque al diputado Yesid Sandoval, ocurrido en la vía entre este municipio y Dapa, en el Valle - crédito @AlexRuizYumbo/X

Y agregó que la administración municipal ya coordina acciones con las autoridades para encontrar los responsables de este atentado. “Desde el primer momento he estado en comunicación permanente con el diputado, atento a su estado de salud, y hemos articulado acciones con la Policía Nacional para brindar el acompañamiento necesario y apoyar las investigaciones”, destacó el alcalde de Yumbo.

PUBLICIDAD

De esta manera, el burgomaestre hizo un urgente llamado para que este caso se esclarezca. “Expreso mi solidaridad con él, su familia y su equipo de trabajo. Confiamos en que las autoridades esclarezcan prontamente este lamentable hecho y lleven a los responsables ante la justicia”, remató Ruiz, en relación con un suceso que causó preocupación entre la colectividad de izquierda a nivel nacional.

Piden garantías para el ejercicio político en Colombia

A su vez, el representante Marco Emilio Hincapié, del Tolima, que mostró su preocupación por hechos de violencia contra comunidades beneficiarias de la reforma agraria. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el grave recrudecimiento de la violencia que hoy enfrentan las comunidades campesinas, especialmente las beneficiarias de los procesos de entrega de tierras”, indicó Hincapié.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, el representante Marco Emilio Hincapié expresó su angustia por la situación social de las comunidades campesinas - crédito @marcoemiliohr/X

Lo anterior, tras ocho hecho que mereció la atención del Pacto: el atentado sicarial contra el gobernador indígena Julián Gutiérrez, del resguardo Kwesx Yu Kiwe, que falleció ante la gravedad de sus heridas, al igual que tres personas que lo acompañaban en su presencia en el municipio de Florida. Y que con el reciente ataque contra el diputado Sandoval, activó las alertas por líderes y lideresas sociales.

En su comunicado, el congresista citó cifras de la Defensoría del Pueblo para el periodo entre enero y mayo de 2026; en un balance el país registró 58 masacres, 238 víctimas y el asesinato de 67 líderes y lideresas sociales, y afirmó que esos hechos afectan a personas vinculadas con la defensa del territorio, los derechos campesinos y la implementación de las iniciativas agrarias impulsadas en el Gobierno.

PUBLICIDAD