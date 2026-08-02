En video quedó registrado el momento en el que un sujeto golpea salvajemente a una mujer en Medellín: la lanzó contra el asfalto

Un ciudadano registró el hecho de violencia ocurrido en el sector de Robledo, en Medellín. La mujer se golpeó con una piedra y posteriormente el agresor la tomó del pelo y la lanzó contra el suelo - crédito Colombia Oscura / X

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Un video grabado por vecinos del sector de Robledo, en Medellín, reveló una impactante agresión en contra de una mujer en plena vía pública, frente a la unidad residencial La Toscana.

Las imágenes han provocado indignación en redes sociales ante la brutalidad con la que el sujeto toma a su pareja del pelo para estrellarla contra el asfalto. Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención y es la manera en como ella misma toma una piedra para autolesionarse.

Lo que se puede apreciar en las imágenes es que ocurrió una discusión entre la pareja que escaló rápidamente al plano físico, debido a que, en medio de los gritos, ella decidió agacharse para tomar una enorme piedra con la que se empezó a dar golpes en la cabeza.

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Luego se presentó la agresión física del sujeto contra la joven, pues se ve cómo se dirige hacia ella con rabia y la toma fuertemente del pelo para lanzarla al suelo. Posteriormente, empieza a jalar su largo cabello con fuerza, al parecer, queriendo arrancárselo, y toma un celular que cae para alejarse mientras la víctima intenta reponerse.

Llama la atención que aun después de incorporarse, la joven continúe caminando detrás del sujeto.

El sujeto golpeó a su pareja y ella siguió detrás de él - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las imágenes difundidas por la cuenta de X de Colombia Oscura desataron todo tipo de reacciones entre usuarios por la fuerza de la agresión y la forma en cómo la misma joven decidió golpearse antes de que el sujeto la lastimara.

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Hasta ahora no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo ocurrido. Tampoco ha trascendido la identidad de las personas involucradas, pues no se han pronunciado en las plataformas digitales para aclarar el caso que tiene en alerta a la capital antioqueña.

Reacciones en redes sociales

Por ahora no es claro si la mujer presentó una denuncia, pero ese es el principal consejo de los internautas, que escribieron comentarios como: “El tipo un animal y la mujer una masoquista, después de la golpiza se va detrás de él en vez de huir y buscar ayuda”, “Lo ideal sería que al primer intento de violencia denunciara y se alejara” y “Lastimosamente en esos casos es mejor llamar a las autoridades y no actuar en el momento. Se mete uno a defender, se gana un problema con el man y al otro día siguen juntos. No se que pasa por la cabeza de las mujeres que tienen miedo de sus parejas pero que se quedan por amor”.

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Otros aseguraron que existía un patrón en el comportamiento de los involucrados: “Con toda seguridad no es la primera vez, ella necesita acompañamiento profesional para que se salga de ese círculo vicioso. El tipo para la cárcel” .

Entre tanto, algunos cuestionaron que ella misma se autolesionara: “Inaceptable que ella misma se golpe, peor que él la agreda , pero por Dios él se va y ella sale detrás de él”, “No entiendo por qué se pega con una piedra en la cabeza y tampoco estoy a favor del golpe que le da a la mujer” y “Ella lo provoca y él la golpea. Es un vicio que los dos tienen. Si no buscan ayuda alguno de los dos saldrá muerto”.

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Precisamente, ese fue el punto que generó mayor indignación entre los internautas que rechazaron que la mujer no buscara irse: “La chica se va con el después de que le arranca el cabello, por Dios”, “Lo que más indigna es que ella se va tranquilamente detrás de él, y ”Después de la arrastrada y arrancada de cabellera se va con él como si le hubiera regalado flores".

Los comentarios de los internautas están divididos y muchos piden que la pareja busque apoyo psicológico - crédito X

El video sigue circulando en redes sociales y mantiene la atención de los usuarios que etiquetaron al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, así como a la Policía para pedir que el caso se investigue y que se determine la responsabilidad del hombre que aparece en la grabación.

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Los internautas le piden a la involucrada buscar apoyo policial - crédito Imagen ilustrativa Infobae