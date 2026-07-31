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Se disparó el número de migrantes colombianos irregulares en EE. UU.: esto es lo que dice el informe

Un estudio del Migration Policy Institute estima que la población colombiana sin estatus migratorio legal pasó de 182.000 a 444.000 personas entre 2019 y 2024, con un incremento del 144%

Hasta 6,3 millones de migrantes en situación irregular contaban con algún tipo de protección temporal contra la deportación, como solicitudes de asilo, parole o TPS - crédito AFP
Hasta 6,3 millones de migrantes en situación irregular contaban con algún tipo de protección temporal contra la deportación, como solicitudes de asilo, parole o TPS - crédito AFP
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El número de colombianos que viven en situación migratoria irregular en Estados Unidos pasó de 182.000 en 2019 a 444.000 en 2024, un aumento del 144% que evidencia la aceleración del éxodo colombiano en los últimos años y refleja el deterioro de las condiciones que llevaron a miles de personas a abandonar el país.

Así lo revela un nuevo estudio del Migration Policy Institute (MPI), que ubica a Colombia entre las nacionalidades con mayor crecimiento porcentual de migrantes no autorizados en territorio estadounidense.

El incremento, equivalente a 262.000 personas, convierte a Colombia en la cuarta nacionalidad con mayor aumento porcentual entre las diez principales analizadas por el centro de estudios, solo por detrás de Nicaragua, Venezuela y Honduras.

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Aunque en cifras absolutas el país aún está lejos de México o de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, el ritmo de crecimiento muestra un cambio profundo en la dinámica migratoria colombiana.

Colombia registró el segundo mayor número de migrantes en situación irregular entre los países de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela, según el Migration Policy Institute - crédito MPI
Colombia registró el segundo mayor número de migrantes en situación irregular entre los países de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela, según el Migration Policy Institute - crédito MPI

El informe llega en un momento en el que la migración colombiana continúa marcando la agenda bilateral entre Bogotá y Washington, especialmente por el aumento de las deportaciones y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

A nivel general, el MPI estima que la población migrante no autorizada en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, el nivel más alto registrado. Son casi cinco millones más que en 2019, un salto que rompe con una década de relativa estabilidad, cuando la cifra se mantenía alrededor de los 11 millones.

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Para Colombia, el dato pone de manifiesto que la salida de ciudadanos dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una tendencia creciente. El estudio atribuye el aumento regional a la combinación de dificultades económicas, violencia, inestabilidad política y mayores oportunidades para permanecer en Estados Unidos mientras se resolvían procesos migratorios abiertos.

La investigación señala que durante la administración de Joe Biden millones de personas lograron ingresar o permanecer en el país gracias a mecanismos como el parole humanitario, las solicitudes de asilo y otras figuras de protección temporal.

Aunque esos programas no otorgaban residencia permanente, sí permitieron que una parte importante de los migrantes permaneciera en territorio estadounidense durante meses o incluso años.

México se mantuvo como el principal país de origen de la población migrante no autorizada en Estados Unidos, seguido por Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia - crédito MPI
México se mantuvo como el principal país de origen de la población migrante no autorizada en Estados Unidos, seguido por Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia - crédito MPI

En el caso colombiano, el incremento también coincide con un período marcado por una salida sostenida de ciudadanos que buscaron mejores oportunidades laborales y económicas en el exterior. El crecimiento de esta población refleja, además, las limitadas perspectivas que muchos encontraron dentro del país.

Pese al fuerte aumento, Colombia sigue por detrás de otros países latinoamericanos en número absoluto de migrantes en situación irregular. México continúa encabezando la lista con 5,5 millones de personas, seguido por Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Colombia aparece con 444.000 personas, por encima de Nicaragua, Brasil, Filipinas y Ecuador.

El estudio también muestra un cambio estructural en el origen de la migración irregular hacia Estados Unidos.

Mientras hace poco más de una década la mayoría provenía de México, ahora el peso de Sudamérica y Centroamérica crece de manera acelerada. La participación sudamericana dentro del total se duplicó hasta alcanzar el 14%, impulsada principalmente por Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

Otro de los hallazgos del informe es que hasta 6,3 millones de migrantes no autorizados tenían alguna protección temporal contra la deportación a mediados de 2024. Entre ellos había solicitantes de asilo, beneficiarios de parole, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Sin embargo, el MPI advierte que esas figuras son transitorias y no representan una solución migratoria definitiva, por lo que sus beneficiarios continúan siendo considerados parte de la población no autorizada.

Personas en fila frente a una valla. Un agente revisa documentos en una mesa. Se observan letreros de advertencia y un paisaje desértico.
La población colombiana en situación migratoria irregular en Estados Unidos pasó de 182.000 personas en 2019 a 444.000 en 2024, un aumento del 144%, de acuerdo con el estudio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama, no obstante, comenzó a cambiar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El informe sostiene que la reducción de los cruces fronterizos, el cierre de varios programas humanitarios creados durante la administración Biden y la intensificación de las deportaciones podrían frenar el crecimiento de esta población durante 2025.

Para Colombia, ese escenario implica un doble desafío. Por un lado, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense incrementa el riesgo de deportación para miles de connacionales. Por otro, plantea interrogantes sobre la capacidad del país para atender a quienes regresan y, sobre todo, sobre las causas que siguen empujando a un número creciente de colombianos a abandonar el territorio nacional.

Más allá de las cifras, el informe deja una conclusión difícil de ignorar: Colombia pasó de ser un actor secundario en la migración irregular hacia Estados Unidos a convertirse en uno de los países donde este fenómeno crece con mayor rapidez.

El aumento del 144% en apenas cinco años no solo refleja los cambios en la política migratoria estadounidense, sino también las condiciones internas que continúan alimentando la salida masiva de miles de ciudadanos en busca de oportunidades que no encontraron en su país.

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