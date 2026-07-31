Por posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, convocaron a movilización popular en Puerto Resistencia

El anuncio de la movilización fue dirigidos a organizaciones sociales y sindicatos - créditos Luis Acosta / AFP | Leo Queen / Ministerio de Cultura

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La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en Cali de 2026, ha motivado el llamado a una concentración social en Puerto Resistencia, uno de los puntos emblemáticos de las movilizaciones sociales en la ciudad, y que surgió luego del estallido social entre 2019 y 2021.

La jornada, anunciada por organizaciones sindicales y colectivos sociales, se desarrollará de manera simultánea al acto de investidura del “Tigre”, que se llevará a cabo en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, la Universidad Santiago de Cali, y busca expresar posturas críticas y demandas ciudadanas frente al nuevo Gobierno nacional.

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La convocatoria fue difundida en redes sociales por el Comando Departamental Unitario del Valle, que compartió la pieza gráfica oficial y llamó a una jornada de “desobediencia pacífica” para el mismo día de la posesión.

Asimismo, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia) también difundió el cartel de la convocatoria, en la que se precisó que el punto de encuentro será el sector donde se ubica el Monumento a la Resistencia, en Puerto Resistencia, a partir de las 9:00 a. m..

Este es el volante con el anuncio de la movilización que se ha compartido a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea - crédito red social Facebook

El llamado está dirigido a organizaciones sindicales, colectivos sociales, estudiantes, comunidades afrodescendientes e indígenas, pensionados y ciudadanía en general.

Según los organizadores, el objetivo es manifestar de manera pacífica las posiciones y preocupaciones de diversos sectores frente al inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, así como ratificar el derecho a la protesta y la defensa de los derechos sociales y políticos.

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La jornada de movilización social en la capital vallecaucana coincidirá con un amplio despliegue de seguridad en la ciudad, preparado para la ceremonia oficial de cambio de mando, tras el anuncio del alcalde de Cali Alejandro y de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro en el consejo de seguridad que se desarrolló a finales de julio, y de cara a lo que será ese día.

Las autoridades locales han anunciado la implementación de dispositivos especiales para garantizar tanto el desarrollo de la posesión presidencial como el respeto al derecho a la manifestación pacífica.

Antes de conocerse esta convocatoria, el senador Iván Cepeda informó que el Pacto Histórico no asistirá al acto de posesión y destacó que ese día se realizarán diferentes movilizaciones en varias ciudades del país, entre ellas Cali, Barranquilla y Bogotá.

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“El 7 de agosto estaremos con el pueblo. (…) No avalaremos con nuestra presencia un Gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición”, declaró Cepeda a través de su cuenta en X.

El excandidato de la izquierda que cayó ante De la Espriella en la segunda vuelta de elecciones presidenciales el domingo 21 de junio, reiteró que las manifestaciones tendrán un carácter pacífico y estarán orientadas a reafirmar el compromiso con la democracia, la soberanía nacional, la paz y la defensa de los derechos del pueblo.

En ese sentido, los organizadores insisten en que la movilización busca ser un espacio de expresión cívica y de exigencia de garantías para la protesta social en el inicio del nuevo periodo presidencial.

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