Influenciadores, modelos y actrices criticaron el ambiente en Colombiamoda: egos, exclusiones y presión dentro de la feria

La polémica en redes reabre el debate sobre el ambiente en Colombiamoda 2026 - crédito Inexmoda

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Colombiamoda, considerada la principal vitrina de la industria textil y de la moda en Colombia, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales debido a que algunos influenciadores, periodistas, modelos y creadores de contenido aprovecharon la edición de 2026 para exponer lo que, según ellos, sería el difícil ambiente que se vive detrás del evento, señalando situaciones relacionadas con competencia, exclusión, presión social y búsqueda constante de validación.

Las discusiones comenzaron luego de que varias figuras públicas compartieran sus experiencias personales en las que algunos aseguraron que el entorno se ha convertido en una “competencia de egos”, pero otros defendieron la importancia de la feria como plataforma para impulsar la industria, aunque reconocieron que la presión social y las dinámicas internas pueden afectar a quienes asisten por primera vez.

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Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de la modelo Sofía Ossa, que mostró en sus redes sociales el complejo recorrido que enfrentan muchas modelos antes de lograr desfilar en Colombiamoda.

Según explicó, el proceso inicia incluso antes de llegar a Medellín, cuando deben superar los filtros de sus agencias para ser tenidas en cuenta. Después vienen extensas jornadas de castings, largas filas sobre tacones y la incertidumbre permanente de no saber si finalmente serán seleccionadas.

La modelo Sofía Ossa describe las exigencias previas para llegar a la pasarela de Colombiamoda - crédito @sofiaossar/IG

De acuerdo con su relato, el trabajo continúa con pruebas de vestuario, ensayos, sesiones fotográficas y jornadas que prácticamente no permiten descansar antes del desfile.

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“¿Qué tan difícil es lograr ser modelo en Colombia Moda? Paso número uno, es que seas preseleccionada por tu agencia y llegar a Medellín. Acá la paciencia es clave porque hay una cantidad de gente, o tengo el número exacto, pero hagan ustedes las cuentas. Siempre se tiene que presentar con el composite y depende de lo que les pregunten en cada casting responder. Es estar preparado para hacer filas de dos horas con tacones y que después te digan no. Es seguir insistiendo hasta el último día, así tengas que estar sentado en el piso. De verdad los admiro a todos porque estar acá no es nada fácil. Y más sabiendo que todo este esfuerzo puede ser en vano", reveló la modelo, que indicó haber pasado los filtros necesarios e hizo parte de las pasarelas en la feria.

La influenciadora Isabella Londoño aseguró que el evento se convirtió en una “competencia de egos”

Otra de las voces que alimentó el debate fue la de Isabella Londoño, creadora de contenido, empresaria y cofundadora de Chula TV, que explicó duranteel programa Hoy No Se Trabaja por qué decidió dejar de asistir al evento.

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“Colombiamoda es una feria de moda que se hace en Medellín. Es la feria de moda más grande de Colombia. Lo interesante y lo bueno aquí es que es una puerta muy grande a nivel de negocio. El deber ser es una feria de moda para que las marcas se den a conocer, los inversionistas y la gente las conozcan, para que hagan networking y conozcan diferentes oportunidades que se les pueden dar a nivel nacional e internacional”, afirmó antes de lanzar sus críticas.

Isabella Londoño destapa el otro lado de Colombiamoda y habla de una competencia de egos - crédito @isabellalondono1/IG

“El ambiente, a lo largo de los años, ha ido cogiendo mucha fuerza y se ha ido transformando en una competencia de egos. Me parece una mierda que una vieja de Medellín que tiene 15.000 seguidores se crea la verga porque tiene 15.000 seguidores. Bebé, eso no te hace más persona. Lo que te hace más persona es ser amable con la gente. Lo que te hace más persona es no mirar a la otra de arriba abajo porque no se puso tantas capas en su outfit como tú”, aseguró que, desde su perspectiva, el enfoque que ha visto que tiene el evento con el paso de los años.

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Durante la conversación, el creador de contenido Agustín Ríos respaldó parte de esas afirmaciones y aseguró que fenómenos similares también ocurren en otros eventos de moda.

“Es puro show, es puro contenido. No hace falta que estén siempre las mismas quince marcas, tanto en Bogotá Fashion Week como en Colombiamoda, porque no le das lugar a que la moda crezca al lugar donde tiene que crecer”, comentó.

Luisa Fernanda W habló de Colombiamoda e invitó a no buscar validación externa

En medio de la discusión también apareció la opinión de Luisa Fernanda W, quien reconoció que existen personas difíciles dentro del evento, aunque invitó a quienes asisten a no permitir que eso afecte su experiencia.

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“Siento que el ambiente en Colombia Moda es demasiado pesado. Esto ya lo he escuchado varias veces. ¿Y saben qué? Depende, la verdad. Siempre que tus expectativas estén fuera de ti mismo, como por ejemplo buscar validación externa, buscar caerle bien a todo el mundo, querer estar en todo... el ambiente se te va a volver superpesado. Sí, reconozco que hay personas que no son tan chéveres, pero nada, no te lo tomes personal. Mejor enfoca tu energía en eso que te hace auténtica, mejor dicho, en ser tú”, afirmó la influenciadora y empresaria.

Luisa Fernanda W pidió no buscar validación externa en Colombiamoda y aconsejó vivir la experiencia sin vestirse para impresionar a otros asistentes - crédito @luisafernandaw/tiktok

Además, la creadora de contenido aprovechó para aconsejar no vestirse para impresionar a otros asistentes: “Vístete para ti, esto es clave, no por impresionar a otras personas. Si a ti te invitaron a un evento de Colombiamoda y tú estás en ese lugar, siéntete merecedora de estar ahí. Y si no estás y no te invitaron, no te sientas mal. Quizás la vida te tiene preparado algo mejor”, agregó.

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Laura Barjum pidió disfrutar la feria y entender su verdadero propósito

La ex Señorita Colombia Laura Barjum también intervino en la conversación y reconoció que ella misma sintió ansiedad durante sus primeras participaciones en Colombiamoda.

“Yo llevo alrededor de diez años en esta industria. Puedo entender por qué un creador de contenido que lleva poco tiempo siente esa fricción de entrada. Efectivamente, esto es una realidad y a mí también me generó angustia. Recuerdo sentirme peor vestida, mejor vestida, preocupada por cómo me veía. Sentía un estatus en mucha gente. Creo que eso siempre ha estado y probablemente nunca va a cambiar”, explicó.

No obstante, insistió en que el foco principal del evento no debería perderse: “Lo realmente importante aquí es que es una feria creada para hacer negocios, networking e impulsar marcas y la industria textil. No hay que tirarle hate a una feria como esta. La invitación es que disfruten la experiencia, aprendan, conozcan gente y no se la sufran, porque yo me la sufrí durante varias ocasiones y no es necesario”, concluyó.

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