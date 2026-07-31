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Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El campeón de Colombia se medirá ante uno de los equipos más históricos de nuestro país en el estadio Romelio Martínez

-crédito Lina Gasca/Colprensa
El partido entre Junior FC y Millonarios FC será el cruce destacado de la fecha 2 en el Romelio Martínez.-crédito Lina Gasca/Colprensa
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El campeonato colombiano continúa su acción, y en lo que será la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II se vivirá un auténtico partidazo en Barranquilla.

Junior de Barranquilla, vigente campeón de nuestro país, recibirá a Millonarios, ambos con la obligación de revertir el mal comienzo que tuvieron tanto en Bogotá como en Ibagué en sus debuts.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Millonarios viene de caer ante Atlético Bucaramanga-crédito Lina Gasca/Colprensa

Junior FC y Millonarios FC en el estadio Romelio Martínez, el 1 de agosto de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia), y el partido se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol.

El encuentro será dirigido por el árbitro Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Junior

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
El cuadro campeón de Colombia cayó ante el Pijao -crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Junior de Barranquilla no viene pasando un buen comienzo del segundo semestre de 2026.

En el más reciente partido por la Copa Colombia, empató a tres goles ante Barranquilla FC, el 29 de julio de 2026 en el estadio Romelio Martínez, y cayó eliminado desde los tiros del punto penal.

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Sebastián Borja abrió el marcador para Barranquilla tras una jugada que comenzó en un saque de banda y una pared que terminó en definición ante Jefersson Martínez. Junior empató al minuto 9 con un tiro libre de Yeison Suárez y pasó al frente al 23 con un penal convertido por Guillermo Paiva.

Barranquilla igualó al 62 con un remate de Jhon Cortez dentro del área y se puso arriba cuatro minutos después, cuando un disparo de media distancia de Aldair Pérez dejó un rebote que empujó Jhoynner Lozano. Junior forzó los penales al 86 con otro penal, esta vez por mano en el área, que Luis Fernando Muriel transformó en gol.

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En lo que se refiere a su debut en la Liga BetPlay, el “Tiburón” cayó por 2-1 ante Deportes Tolima, el 25 de julio de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro con los goles de Jorge Cabezas Hurtado al minuto 37 y de Kevin Florez al 45.

El descuento llegó por medio de Guillermo Paiva al 76 de partido.

A continuación, así viene Junior:

  • 29 de julio de 2026 - Copa Colombia: Barranquilla 3-3 Junior
  • 25 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Tolima 2-1 Junior
  • 22 de julio de 2026 - Copa Colombia: Junior 2-2 Barranquilla
  • 8 de junio de 2026 - Final Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 Junior
  • 2 de junio de 2026 - Final Liga BetPlay: Junior 3-0 Atlético Nacional

Millonarios

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Los azules no levantan cabeza, y ya comienzan a existir dudas sobre el proceso del argentino Fabián Bustos al mando del Embajador-crédito Lina Gasca/Colprensa

En el cuadro azul, su debut fue amargo ya que cayó por 1-0 en el estadio El Campín ante Atlético Bucaramanga, el 25 de julio de 2026.

El único gol del partido llegó por medio del atacante Emerson Batalla al 89 de partido, provocando una reacción de descontento en el público que acompañó al cuadro azul en el Campín, expresados con chiflidos e insultos.

De esta forma, el equipo de Bustos solo suma una victoria en sus últimos cinco partidos:

  • 25 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
  • 18 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Millonarios 0-1 Colo-Colo
  • 11 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Universitario 2-0 Millonarios
  • 29 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Atlético F.C. 1-8 Millonarios
  • 26 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-2 O’Higgins
-crédito Lina Gasca/Colprensa
Junior se terminó llevando la victoria en el último duelo-crédito Lina Gasca/Colprensa

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 25 de enero de 2026, cuando el “Tiburón” derrotó por 2-1 a los “Embajadores” en el estadio El Campín.

El primer gol llegó por medio de Teófilo Gutiérrez al minuto 27 para el cuadro barranquillero, mientras que Rodrigo Contreras empató al 38 de partido.

Finalmente, Jermein Zidane Peña le dio la victoria a los dirigidos por Alfredo Arias.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 25 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Junior
  • 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-0 Junior
  • 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
  • 7 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Millonarios
  • 2 de junio de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Junior

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