Karol G fue sorprendida por un fan que la sujetó durante su concierto en Toronto: el hombre forcejeó con la artista y el equipo de seguridad

Fan irrumpe en el concierto de Karol G en Toronto, la agarra y provoca un forcejeo antes de ser retirado por seguridad - crédito @eledenmx20/ X

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La cantante colombiana Karol G vivió un momento de tensión durante su reciente concierto en Toronto, Canadá, cuando un fan logró burlar la seguridad y subirse al escenario en plena actuación.

El incidente, ocurrido en el Rogers Stadium el 29 de julio, se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate sobre la seguridad en los eventos masivos.

Todo sucedió mientras Karol G interpretaba el tema Viajando por el mundo. Un hombre, identificado por su camisa naranja, accedió al escenario y se acercó directamente a la artista. Inicialmente, Karol G intentó mantener la calma y continuar con la canción, incluso cuando el seguidor se aproximó para saludarla. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el individuo la tomó con fuerza del brazo e intentó arrebatarle el micrófono. La cantante, visiblemente sorprendida, intentó apartarse y seguir cantando, pero el hombre persistió en su intento por permanecer junto a ella.

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Karol G sufrió un incidente inesperado cuando un fan burló la seguridad de su concierto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de seguridad actuó de inmediato para controlar la situación. Varios miembros del staff subieron al escenario y forcejearon con el fan, quien se resistía a soltar a la intérprete y fue necesario retirarlo por la fuerza. A pesar del susto, Karol G mostró una profesionalidad notable: no interrumpió la interpretación ni perdió el control en ningún instante, lo que fue aplaudido por el público y destacado por sus seguidores en distintas plataformas digitales.

Las imágenes del suceso generaron una amplia variedad de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la actitud de la artista, que continuó con el show y sigue adelante con el espectáculo mientras el fan la sujetaba. Otros, en cambio, cuestionaron la eficacia del equipo de seguridad y la organización del evento, señalando que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en la gira actual de la cantante. De hecho, en una de las fechas previas en Chicago, otra fan logró subir al escenario, aunque en esa ocasión el ambiente fue completamente diferente y no hubo momentos de tensión.

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Un fanático logra subir al escenario y forcejea con Karol G durante su show en Canadá, la artista continúa la actuación - crédito @karolg/ Instagram - captura de pantalla

“Dónde está el equipo de Karol, no es la primera vez”, “qué miedo, pobre Karol”, “la gente debería abuchear cuando eso pasa”, “Karol es muy tranquila”, “tan hermosa que lo asustó, pero igual pidió que lo trataran bien” (Sic), dicen algunas de las reacciones.

A pesar del susto, el concierto continuó con normalidad tras la intervención del personal de seguridad y la artista no realizó comentarios públicos sobre el episodio durante el resto del show. Más tarde esa noche, Karol G compartió una noticia esperada por sus seguidores: el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, previsto para el próximo 7 de agosto. El anuncio ayudó a devolver el entusiasmo al público, dejando atrás la preocupación inicial.

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La artista continuará su gira por Norteamérica y América Latina en los próximos meses, con un calendario que incluye presentaciones en Monterrey, Ciudad de México y otras ciudades de la región.

Durante la misma noche del incidente con el fan en Toronto, Karol G protagonizó otro momento que rápidamente se volvió viral, pero con un tono completamente distinto. En medio de su presentación en el Rogers Stadium, la artista colombiana decidió acercarse al público para interactuar con sus seguidores más pequeños, una dinámica habitual en sus conciertos y que suele generar escenas cargadas de emotividad.

Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok

En esa ocasión, la cantante se detuvo frente a Chloe, una niña que logró captar su atención. Con una sonrisa, Karol G la abrazó y le preguntó cuál era su canción favorita, esperando probablemente escuchar el nombre de algún tema propio. Sin embargo, la respuesta de la pequeña sorprendió a todos: su tema preferido era “Dai Dai”, interpretado por Shakira. La reacción de Karol G fue de desconcierto inicial, pero rápidamente transformó la situación en una oportunidad de diversión.

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Sin mostrar incomodidad ni apuro, invitó a Chloe a cantar el fragmento de la canción ante miles de asistentes. La niña aceptó y, acompañada por la artista, entonó la melodía mientras el público celebraba la espontaneidad del momento.

Karol G se topó con una fan de Shakira en pleno show y convirtió la sorpresa en el momento más tierno de Toronto - crédito @muvaalvarez/tiktok

El episodio, captado por varios asistentes y difundido en redes sociales, generó miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron la actitud natural y empática de Karol G, quien, lejos de evitar la referencia a otra artista colombiana, celebró la honestidad de su joven fan y la animó a brillar en el escenario. La escena también reavivó en redes el debate sobre la supuesta rivalidad entre Karol G y Shakira, aunque muchos seguidores recordaron la colaboración entre ambas en el éxito TQG y la admiración mutua que han manifestado públicamente.

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