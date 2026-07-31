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Gustavo Petro aprovechó video de Abelardo de la Espriella tomando aguardiente para defenderse: “Nunca hice una sola fiesta en la Casa de Nariño”

El presidente salió a disipar cualquier duda de problemas de alcoholismo y drogadicción, tal y como lo denunció la exprecandidata presidencial y periodista Vicky Dávila

Petro señaló que el cubrimiento por parte de la prensa no fue similar a cuando él se tomó una cerveza en Zipaquirá, comparado a cuando Abelardo de la Espriella se tomó unos aguardientes en Medellín luego del triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Iván Cepeda - crédito @Jlmedina168/X

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Luego de que se volvió a recordar en redes sociales uno de los videos más polémicos que compartió la entonces precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila y en la que acusó al presidente Gustavo Petro de presentar problemas de alcoholismo, drogadicción y hasta salidas con mujeres.

Pese a que la grabación que compartió la misma Dávila se realizó el 3 de agosto de 2025 desde su cuenta de X, el jefe de Estado volvió a referirse a este episodio, luego de que una cuenta en la misma red social (@Jlmedina168) replicó parte del video de la periodista y excandidata, mientras que también se observa al presidente electo Abelardo de la Espriella y uno de los momentos que más se replicó luego de su visita a Medellín a finales de julio de 2026, y luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones a Iván Cepeda: cuando se tomó unos aguardientes en una fonda en Medellín.

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Por todo lo anterior, y tras la controversia que se armó el lunes 27 y martes 28 de julio, luego de la serie de entrevistas en las que Angie Rodríguez señaló a la funcionaria Gabriela Muñoz Olaya de tener alta influencia en la Aerocivil, la mañana del viernes 31 de julio el mandatario señaló desde su cuenta de X: “Nunca hice una sola fiesta en la casa de Nariño, no hay una sola botella de alcohol en las oficinas públicas”.

Petro volvió a referirse a la denuncia que hizo al exprecandidata presidencial y periodista Vicky Dávila a inicios de agosto de 2025, casi un año después la mañana del viernes 31 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X
Petro volvió a referirse a la denuncia que hizo al exprecandidata presidencial y periodista Vicky Dávila a inicios de agosto de 2025, casi un año después la mañana del viernes 31 de julio de 2026 vía X - crédito @petrogustavo/X

Seguido a esto, el jefe de Estado recordó cuándo fue la única ocasión en la que consumió alcohol durante su administración: el miércoles 23 de julio de 2026 en su visita a Zipaquirá (Cundinamarca).

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“Y solo me tomé una cerveza en una tienda de barrio para despedirme del barrio Bolívar 83 que construimos con la fuerza comunitaria de la gente más pobre de Zipaquirá”, recordó Petro, que de paso le lanzó una polla a varios medios de comunicación por la forma en como se mostraron ambos actos (de él y De la Espriella).

“Miren el cambio de la prensa que lo y la manipula”, cerró el presidente Petro su mensaje hacia la ciudadanía.

En la grabación que compartió Petro, Dávila afirmó: “Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro: mujeres, licor, rumba problemática y mucho más. El desorden en el comportamiento de Petro viene desde la campaña presidencial. De eso hay evidencia técnica en la Fiscalía. Ya en el Gobierno se le convirtió en un problema que afecta su desempeño como presidente. Por eso no es intimidad, es un problema de Estado que afecta la seguridad nacional. Los colombianos tienen derecho a saber".

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