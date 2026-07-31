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Karina García reveló cuánto pagó por su mascota y desató controversia en redes sociales: “Es una pomerania supercara”

Durante una transmisión en vivo, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ sorprendió al contar la anécdota de su mascota y el supuesto precio, provocando burlas y cuestionamientos sobre la veracidad de la historia

La modelo e influenciadora aseguró haber pagado 30 millones de pesos por una perra Pomerania, cifra que generó escepticismo y críticas entre los usuarios, quienes también debatieron sobre el cuidado y la responsabilidad con los animales de compañía - crédito @manuclipss_/ TIkTok

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La modelo e influenciadora Karina García se convirtió en centro de polémica tras revelar públicamente la suma que, según ella, pagó por su mascota, una perra de raza Pomerania.

La declaración se produjo durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartía detalles sobre su vida privada, el avance de su embarazo y aspectos cotidianos de su hogar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el relato sobre su perrita y el monto que desembolsó para adquirirla.

Durante la conversación, Karina García mencionó que siente “pesar” por su mascota debido al alto valor que habría pagado por ella, cifra que situó en aproximadamente 30 millones de pesos colombianos. De inmediato, la confesión generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron escepticismo ante el costo, señalando que el precio habitual de un Pomerania, incluso de linaje exclusivo, suele ser mucho menor, y algunos mencionaron que no supera los 7 millones de pesos. Esta diferencia alimentó el debate sobre la veracidad de la cifra y sobre la tendencia de algunas personalidades de internet a exagerar aspectos de su vida para atraer la atención.

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Polémica por el supuesto valor de la mascota de Karina García, la modelo responde a las críticas en redes - crédito cortesía Canal RCN - captrua de pantalla / TikTok
Polémica por el supuesto valor de la mascota de Karina García, la modelo responde a las críticas en redes - crédito cortesía Canal RCN - captrua de pantalla / TikTok

Más allá del precio, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores con una anécdota sobre la perrita. Según relató, la mascota entró en celo y fue encontrada “pegada” con uno de los perros machos de la casa, a quien apodó “el feo” y calificó como “súper perro”. Karina García expresó preocupación porque su perra es muy joven para aparearse y porque, tras el incidente, sospecha que podría estar embarazada. Además, admitió no tener certeza de cuál de los machos podría ser el padre de las futuras crías, ya que llegó a pensar que otro de los perros también había estado con la Pomerania.

Las declaraciones de la influenciadora no pasaron desapercibidas. Mientras algunos internautas tomaron el episodio con humor y sátira, otros cuestionaron la falta de responsabilidad en la supervisión de animales de compañía, señalando la importancia del control sobre la reproducción y el bienestar de las mascotas. En foros y plataformas digitales, la historia de Karina García se viralizó y fue objeto de memes, bromas y comentarios críticos, especialmente por la supuesta exageración del valor de la perrita.

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Karina García confiesa los motivos detrás de la reserva sobre su embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
La pareja de famosos ha debatido el nombre del animal mientras Karina está a unas semanas de dar a luz - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Hasta el momento, Karina García no ha ofrecido pruebas del monto mencionado ni ha respondido a los cuestionamientos sobre el precio real de la mascota.

Karina García revela que su bebé presenta un crecimiento inusual y bromea sobre el tamaño en redes

Durante una reciente transmisión en sus redes sociales, Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar detalles médicos sobre el desarrollo de su tercer hijo.

Según contó la influenciadora, los últimos controles y ecografías indicaron que el bebé presenta un tamaño superior al promedio para la etapa de gestación en la que se encuentra. “Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”, relató la modelo, visiblemente emocionada y algo divertida por la situación.

Los especialistas que acompañan su embarazo le explicaron que el crecimiento fetal supera los parámetros habituales, por lo que han decidido monitorear el proceso de cerca durante las siguientes semanas. Karina, fiel a su estilo, vinculó este desarrollo con la complexión física de su pareja, el cantante Kris R: “¡Porque el papá es gigante!”, comentó entre risas, mostrando imágenes de la ecografía y bromeando sobre el tamaño de la cabeza del bebé. “Y sí, yo creo que sí es cabezón”, añadió la creadora de contenido, provocando reacciones en sus seguidores.

Karina García revela que su tercer hijo supera el tamaño esperado para su etapa de gestación - crédito captura de pantalla Karina García / Redes sociales
Karina García revela que su tercer hijo supera el tamaño esperado para su etapa de gestación - crédito captura de pantalla Karina García / Redes sociales

En cuanto al parto, la influenciadora aclaró que la modalidad de nacimiento dependerá de cómo evolucione el crecimiento del bebé. “A la semana 36 me dicen si va a ser parto normal o va a ser cesárea”, detalló, subrayando la importancia de los controles médicos para tomar esa decisión.

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