Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella: solo falta una ministra

El presidente electo Abelardo De la Espriella junto a los ministros designados que integrarán su gabinete a partir del 7 de agosto de 2026. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Ana María Vesga será la próxima ministra de Salud del gobierno de Abelardo de la Espriella, una designación anunciada a pocos días de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 y que la ubica al frente de una cartera a la que el presidente electo le encomendó un plan de choque para atender la crisis del sistema, garantizar medicamentos, estabilizar al personal sanitario y sanear las finanzas del sector.

La llegada de Vesga deja prácticamente completo el gabinete que iniciará funciones ese día. El anuncio se hizo a través de la cuenta de X del líder del movimiento político Defensores de la Patria, que sostuvo: “La salud de los colombianos no admite más espera”.

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Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las designaciones más esperadas del gabinete del presidente electo -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ministra designada venía desempeñándose como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las 11 Entidades promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo del país. Desde esa posición se convirtió en una de las voces más visibles del sector asegurador en los debates sobre el sistema de salud, su financiación y el modelo de atención.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y cursó estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico en la misma institución. Antes de llegar a Acemi, integró la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, donde durante cerca de seis años encabezó la Cámara de la Industria Farmacéutica y después ocupó la Vicepresidencia de Salud.

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Con el nombramiento de Vesga, solo queda por anunciar quién será la próxima ministra de Ciencias.

Los otros ministros anunciados por Abelardo de la Espriella<b> </b>

La lista de los primeros nombres anunciados incluye a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior. Excongresista y abogado, participó en la campaña de Abelardo de la Espriella y es hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en la década de 1980 por su lucha contra el narcotráfico.

Lara sustituirá a Armando Benedetti, que ocupaba el ministerio desde marzo de 2025 como una de las figuras del gobierno de Gustavo Petro para el trámite de proyectos en el Congreso de la República.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una reforma tributaria para que la Dian administre solo tres impuestos en Colombia - crédito Colprensa

El economista Miguel Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expresidente de Fasecolda, es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, hermano del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez.

Se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París con énfasis en Política Económica y Social. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia, representante a la Cámara y presidente ejecutivo de Asocolflores, de AmCham Colombia y de Fasecolda, además de autor de Política Económica para Empresarios.

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En Ambiente fue confirmado Fabio Arjona Hincapié, investigador y director de Conservación Internacional Colombia. Biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue vicepresidente de Conservación Internacional desde 2013 y ya lideraba el proceso de empalme del sector ambiental en nombre del gobierno entrante.

Viviane Morales será la próxima ministra de Educación- crédito @vivianemoralesh/Instagram

Entre los nuevos nombramientos destaca Viviane Morales en el Ministerio de Educación. La exfiscal general y exsenadora fue embajadora de Colombia en Francia entre el 1 de noviembre de 2018 y el 24 de mayo de 2021, durante el gobierno de Iván Duque.

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II. Su carrera pública comenzó en 1988 como secretaria general y asesora del Ministerio de Desarrollo, y después fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998 y senadora entre 1998 y 2002.

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También fue conjuez de la Corte Constitucional, viceministra de Desarrollo Económico y profesora de derecho público y constitucional en las universidades del Rosario, Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En 2018, aspiró a la Presidencia por el Partido Somos Región, pero renunció meses después a esa candidatura.

Elsa Noguera irá a Transporte e Iván Cancino asumirá Justicia

La nueva ministra es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad del Norte.-2023-crédito @elsanoguera/Instagram

Elsa Noguera fue designada ministra de Transporte tras una carrera en cargos ejecutivos nacionales y regionales. Fue alcaldesa de Barranquilla, Atlántico, entre 2012 y 2015, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 y gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023.

La nueva ministra es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad del Norte. En 2010 fue fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas Lleras y en 2012 se convirtió en la primera alcaldesa de Barranquilla elegida por voto popular.

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En el Ministerio de Justicia estará Iván Cancino, abogado penalista y exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Es egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales.

Cancino también fundó y dirige la firma Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal. En esa cartera, el mayor tiempo de permanencia en los últimos 15 años correspondió a Néstor Osuna, con 23 meses entre agosto de 2022 y julio de 2024, seguido por Wilson Ruiz con 22 meses entre octubre de 2020 y agosto de 2022.

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Abelardo de la Espriella también confirmó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, que tiene dos décadas en la diplomacia internacional y una carrera reconocida en organismos multilaterales. El nuevo canciller busca reposicionar al país en el escenario global y transformar el funcionamiento de la Cancillería.

Comercio, Vivienda y Deporte quedan en manos de aliados políticos del nuevo gobierno

Mauricio Gómez Amín renunció a su curul en el Senado para apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @mauriciogomezco/Instagram

Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El abogado de la Universidad del Norte fue jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella y tiene trayectoria en el Congreso de la República: fue representante a la Cámara por Atlántico desde 2014 y senador del Partido Liberal desde 2018.

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También es especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte y cursó estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario. Inició su carrera como edil de la localidad Norte de Barranquilla entre 2004 y 2007, fue concejal de esa ciudad en dos periodos y pasó del partido Oxígeno Verde al liberalismo en 2007.

El Ministerio de Vivienda será encabezado por Jaime Andrés Beltrán, elegido alcalde de Bucaramanga en 2023 y gerente nacional de Regiones en la campaña presidencial del mandatario electo. Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde también cursó una especialización en Dirección de Empresas, y más tarde obtuvo una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

En Deporte fue nombrada Juliana Gutiérrez, exaspirante al Senado en las elecciones legislativas de marzo por el movimiento Creemos. Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, es administradora de empresas, tiene una maestría en administración de riesgos y experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Abelardo de la Espriella designó como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond - crédito Reuters/Centro Democrático

Al Ministerio de Agricultura llega Indalecio Dangond Baquero, de 62 años, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, fundador de Open Loans, una plataforma que ayuda a estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación, y experto en desarrollo rural con más de cuatro décadas de experiencia en el sector.

En el sector público, fue asesor del despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entre 1998 y 2003, y de nuevo en 2015. También trabajó como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior entre 1996 y 1998, y cumplió tareas técnicas y de planeación en la Superintendencia de Puertos y Transporte entre 1994 y 1996.

Su trayectoria incluye roles en el Banco Agrario, la Caja de Crédito Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), donde fue asesor de presidencia y secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. En el ámbito privado, fundó Open Loans, colaboró con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y, entre 2006 y 2010, trabajó para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como coordinador financiero en programas de agronegocios y desarrollo alternativo sostenible.

El titular de la cartera designado, nacido en Barranquilla, Atlántico, trabajará en la “bancarización” de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de tierras privadas y la construcción de sistemas de riego.

Holguín fue senadora de la República entre 2014 y 2026 por el Centro Democrático y ejerció oposición a Gustavo Petro durante su última legislatura - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En la cartera de Cultura aterrizó Paola Holguín, que es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. También cursó una maestría en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo en la misma institución y una maestría en Seguridad y Defensa en la Escuela Superior de Guerra.

A nivel académico, completó estudios especializados en estrategia, políticas de defensa, terrorismo y contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de Defensa de Washington. Su experiencia en el sector público supera las dos décadas e incluye asesorías a la Presidencia de la República en dos periodos: 2003-2008 y 2009-2010.

En su trayectoria figura un paso por la Embajada de Colombia en México como encargada de Asuntos Políticos en 2008, y asesorías a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos entre 2011 y 2012. En 2013 trabajó como consultora en seguridad y defensa y asesoró a la Secretaría de Seguridad de Buenos Aires; también fue consultora de Usaid en temas de seguridad y justicia, además de conferencista y docente universitaria.

En el Congreso de la República fue elegida senadora para los periodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026, y se consolidó como una de las figuras del Centro Democrático. Como autora, escribió la biografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez “Uribe de carne y hueso”, publicada por Editorial Norma, y compiló el libro “Del escritorio del Presidente”.

Natalia López será la nueva ministra de Trabajo - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el 28 de julio de 2026, que Natalia López será la nueva ministra de Trabajo.

En su cuenta de X, De la Espriella explicó la decisión: “Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”.

López es una abogada nacida en Montería, Córdoba. Es especialista en derecho administrativo, magíster en derecho público y en administración de empresas, y se ha desempeñado como docente universitaria.

En su trayectoria profesional figuran roles como gerente para el Desarrollo Social de Córdoba, directora territorial del Trabajo para Córdoba, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba, delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y defensora pública delegada en Asuntos Administrativos.

Su gestión buscará reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso.

Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X

El mandatario electo designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía de su próximo gobierno. En una declaración pública, sostuvo que la futura funcionaria “tiene 30 años liderando procesos de planeación energética”. Con este nombramiento, ya son 13 los ministros anunciados de los 18 que integrarán su administración a partir del 7 de agosto de 2026.

Arboleda se desempeñó por más de cinco años como gerente de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista.

Según el perfil de la ministra designada en LinkedIn, es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría y una especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Abelardo de la Espriella designó al general en retiro Jorge Eduardo Mora López para liderar el Ministerio de Defensa - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Abelardo de la Espriella designó al general en retiro Jorge Eduardo Mora López para liderar el Ministerio de Defensa. Mora encabezaba el proceso de empalme de esa cartera y ahora quedará al frente de uno de los ministerios clave del próximo Gobierno.

Según su hoja de vida, Mora es mayor general retirado del Ejército Nacional y acumula más de 36 años de experiencia en seguridad y defensa, con énfasis en planeación estratégica, inteligencia, seguridad pública, conflictividad territorial y operaciones conjuntas e interinstitucionales.

En su trayectoria figuran cargos como comandante de la Octava División del Ejército y de la División de Fuerzas Especiales, además de director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. También fue director del Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales.

El general en retiro fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, asesor de Planeación Estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington y director de Operaciones Especiales del Ejército. En su carrera también comandó la Brigada Especial contra el Narcotráfico.

Su formación incluye estudios en gestión de defensa, comando y estrategia en el Collège Interarmées de Défense de París, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes y capacitación de Comando y Estado Mayor en Fort Benning, Estados Unidos.