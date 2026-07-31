‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz cantó junto a Elder Dayán, el hijo del Cacique: así fue el conmovedor momento

'Yo me llamo': Mujer personifica a Diomedes Díaz y protagoniza noche memorable junto a Elder Dayán - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Guardar

En el escenario de Yo me llamo, una participante sorprendió al público y al jurado al rendir homenaje a Diomedes Díaz, una de las figuras más emblemáticas del vallenato colombiano.

Durante el octavo capítulo del programa de Caracol Televisión, la artista se presentó caracterizada con los atuendos representativos del llamado Cacique de La Junta y eligió la canción Cundé, cundé como carta de presentación, generando una reacción inmediata en la audiencia y en las redes sociales.

La interpretación de la concursante se destacó por su entrega y por el entusiasmo que transmitió al rendir tributo al cantante. Aunque los miembros del jurado, Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán —hijo de Diomedes Díaz—, coincidieron en que la puesta en escena no lograba asemejarse al artista ni en lo físico ni en el timbre de voz, resaltaron la pasión con la que defendió su participación. Fue la primera vez en la edición 2026 del programa que una mujer asumió el reto de personificar a Diomedes Díaz, llamando la atención por su interpretación tanto entre los jueces como entre los televidentes.

PUBLICIDAD

La imitadora eligió uno de los atuendos icónicos del Cacique de La Junta y cantó 'Cundé, cundé' , generando reacciones inmediatas entre el público y en redes sociales - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Ante la presentación, Elder Dayan, animado por el homenaje a su padre, dijo: “Oigan, aquí llegó fue la mamá de los pollitos”, “es que esto es increíble, porque siempre hemos recibido hombres haciendo personajes de mujeres, pero nunca mujeres haciendo de hombres”, añadió Escola.

“Te voy a decir que es el primer imitador de mi papá que hemos recibido esta temporada que baja bien el ojo y te digo que lo tienes más estudiado que yo”, dijo el cantante.

Uno de los momentos centrales de la noche ocurrió cuando, tras escuchar las devoluciones del jurado, Elder Dayán decidió subir al escenario y cantar junto a la participante, gesto que desató los aplausos del público y generó uno de los instantes más comentados en redes.

PUBLICIDAD

Esta interacción incluyó la interpretación de un fragmento de Mi primera cana, uno de los temas más conocidos del repertorio de Diomedes Díaz. Elder Dayán destacó que la concursante fue la primera imitadora en lograr el característico movimiento del ojo izquierdo, un detalle que consideró parte esencial de la personalidad de su padre.

Elder Dayán y César Escola resaltaron el atrevimiento de la presentación, mientras la participante recibió comentarios sobre su preparación y autenticidad al rendir homenaje al artista vallenato - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

El jurado, sin embargo, no llegó a un consenso. Mientras Elder Dayán valoró la fidelidad de algunos aspectos de la caracterización y expresó que la participante sí lograba representar al artista, Amparo Grisales y César Escola sostuvieron que la actuación no alcanzó el nivel requerido para avanzar en el concurso. El resultado final fue de tres estrellas rojas y una verde, lo que dejó a la concursante fuera de la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

La repercusión en plataformas digitales no se hizo esperar. Cientos de usuarios elogiaron el carisma y la energía de la participante, compartiendo mensajes como: “Si el concurso fuera de personalidad, se lo lleva”, “muy buena imitación”, “que berraca, nadie se para a hacer eso”, “y todo con respeto, que bonito”, “esa también debe tener la oreja partida”(Sic). Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre el entusiasmo y la actitud de la imitadora, más allá de las exigencias técnicas del concurso.

La noche alcanzó uno de sus momentos más destacados cuando Elder Dayán subió al escenario para interpretar junto a la concursante un fragmento de 'Mi primera cana', generando ovaciones y comentarios en redes - Crédito: captura de pantalla Caracol Televisión

La propia participante reaccionó tras la emisión del episodio y, a través de sus redes sociales, agradeció a la producción de Caracol Televisión por la oportunidad. “Gracias Caracol por la oportunidad, la pasé increíble. Es un honor para mí hacer este show con amor y respeto al Cacique. Aquí siempre con todos ustedes”, escribió. Este mensaje reafirmó que lo más importante para ella fue la experiencia de rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la música popular en Colombia y compartir escenario con el hijo del homenajeado.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, Elder Dayán también compartió una anécdota familiar sobre una marca particular en la oreja, característica propia de los descendientes de Diomedes Díaz, que su padre usaba para identificar a sus hijos. Este detalle, sumado al gesto de cantar junto a la concursante, enriqueció la noche con una carga emotiva adicional que fue celebrada tanto dentro como fuera del set.