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Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: “La he pasado muy bien”

Durante la promoción de ‘Brand New Day’, el actor rememoró su estadía en Bogotá y Cartagena, un episodio que sus seguidores relacionan con las fotos publicadas en 2019 y su trabajo previo fuera del universo Marvel

El vínculo de Tom Holland con Colombia resurge tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
El vínculo de Tom Holland con Colombia resurge tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
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Con el estreno de Tom Holland en Spider-Man Brand New Day, el actor volvió a hablar de Colombia y reactivó el recuerdo de la vez que estuvo en el país para grabar escenas años antes, una visita que quedó registrada en fotos publicadas en 2019 y que sus seguidores asociaron con un viaje realizado durante el rodaje de The Lost City of Z.

La nueva película ya está en las salas de cine de Colombia desde el 30 de julio de 2026 y es la cuarta entrega de la saga protagonizada por Holland. La historia retoma el camino de Peter Parker casi cinco años después de los hechos de Spider-Man: No Way Home.

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Ese contexto volvió a poner en circulación una parte menos conocida del vínculo del actor con el país: su paso por Bogotá y Cartagena durante una filmación anterior. En una entrevista para Cine Colombia, Holland recordó ese rodaje junto a Robert Pattinson y dijo: “Estuvimos trabajando con Robert, estuvimos en Bogotá, estuvimos en Cartagena, que fue el lugar donde filmamos”.

En otra entrevista que circula en redes sociales desde 2025, el actor reiteró ese recuerdo en términos afectuosos. “Yo amo a Colombia, la he pasado muy bien, grabamos en varias ciudades, fue increíble, estuvimos en Bogotá y fue increíble”.

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La referencia remite a un episodio de 2019, cuando Holland publicó en Instagram varias imágenes acompañadas apenas por la palabra “Colombia”. En esas fotografías aparecía en inmediaciones de una laguna y varios usuarios creyeron que el paisaje correspondía al parque Tayrona, aunque entonces no se confirmó el lugar exacto.

Otros usuarios sostuvieron que las imágenes podían haber sido tomadas en 2015, cuando el actor estuvo en el país durante el rodaje de The Lost City of Z, película en la que compartió elenco con Robert Pattinson y Sienna Miller. En esa publicación, las fotos superaron los 3 millones de “me gusta”.

La escena se amplió con otros indicios. En las imágenes también aparecía el actor Ben Perkins, quien dejó un mensaje en el que recordaba el viaje y sugería que había ocurrido semanas antes de la publicación, al decir que extrañaba a su amigo y que ese río le traía recuerdos.

También se indicó que Nikki Holland, fotógrafa y madre del actor, acompañó a su hijo durante la visita a Colombia. El paso del intérprete por el país, según ese relato, ocurrió de forma discreta y casi sin llamar la atención pública.

La mención a Colombia reapareció ahora en medio de la promoción de Spider-Man: Brand New Day, una producción que marca una nueva etapa para Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La trama comienza después del hechizo de Doctor Strange que hizo que el mundo olvidara la identidad del personaje, incluidos sus seres queridos, para cerrar la fractura del multiverso.

La película presenta a Peter Parker completamente solo, sin MJ ni Ned a su lado, enfrentado a una nueva amenaza mientras intenta reconstruir su vida y atraviesa una evolución en sus poderes. Junto a Holland, el elenco incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman y Mark Ruffalo.

Uno de los puntos destacados de esta entrega es la incorporación de Frank Castle, el Punisher, personaje que vuelve a interpretar Bernthal. La cinta llegó además con una expectativa alta en taquilla, registrando la mejor preventa de primer día en el mercado estadounidense en los últimos cinco años.

Ese nuevo momento profesional de Holland dio pie para mirar hacia atrás y conectar su presente como Peter Parker con uno de sus viajes por América Latina. Antes de consolidarse como el tercer Spider-Man de este siglo, el actor ya había participado en proyectos fuera del universo de Marvel, y entre ellos estuvo precisamente The Lost City of Z, vinculada a su estadía en Colombia.

Holland tenía 23 años cuando publicó aquellas fotos en 2019. Para entonces ya había interpretado a Peter Parker en Spider-Man: Homecoming de 2017 y en Spider-Man: Lejos de casa de 2019, además de aparecer en Avengers: Infinity War de 2018 y Avengers: Endgame de 2019.

Su primera aparición con el traje del superhéroe había ocurrido en Captain America: Civil War de 2016. Esa incorporación al universo de Marvel también consolidó en pantalla su relación con Iron Man, el personaje interpretado por Robert Downey Jr., una de las asociaciones más reconocibles de la saga.

La actividad del actor en redes sociales ha sido una parte central de su relación con los seguidores. Una foto casual tomada el 22 de agosto de 2019 junto a Downey Jr., después del fenómeno de Endgame, acumuló más de 13 millones de “me gusta”.

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