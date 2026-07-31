Este es el éxito del colombiano Manuel Turizo que Barack Obama incluyó en su playlist de verano 2026: “Siempre busco nuevas canciones para escuchar”

El cantante colombiano sobresale como único representante del país en la reconocida playlist, que este año reúne clásicos internacionales y nuevas tendencias de la industria musical - crédito @Rawayana Official/ YouTube

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El verano de 2026 volvió a instalar la música como un puente cultural gracias a la ya tradicional playlist que Barack Obama comparte cada año.

Lo que comenzó en 2015 como una costumbre personal del entonces presidente de Estados Unidos se ha transformado en un fenómeno global que influye en tendencias, plataformas de streaming y en la visibilidad de artistas de todos los rincones del planeta.

La lista de Obama, publicada tanto en sus redes sociales como en plataformas como Apple Music y Spotify, ha adquirido el estatus de referencia cultural. Cada edición atrae la atención de medios internacionales, críticos musicales y fanáticos, y se convierte en guía para oyentes que buscan diversidad, calidad y descubrimientos musicales.

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El exmandatario no solo elige canciones populares del momento, sino que cuida la curaduría de su selección para reflejar una mezcla de generaciones, géneros y lugares de origen. Las listas incluyen desde clásicos del rock, soul y jazz, hasta propuestas actuales de hip-hop, indie, música alternativa y, cada vez más, música latina y de otras latitudes.

En la edición de 2026, Obama sorprendió con un mensaje especial, abriendo la playlist con un homenaje a Glen Hansard, el músico irlandés que murió recientemente. “Michelle y yo amamos esta canción, es una manera de recordar a un gran artista y de enviarle nuestras condolencias a su familia”, escribió, marcando el tono emotivo de la primera parte de la selección.

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Uno de los aspectos más celebrados de estas selecciones es su apertura a la música en otros idiomas y a artistas emergentes o de regiones distintas a los grandes centros culturales tradicionales. En ediciones recientes, la música latina ha tenido un protagonismo creciente, reflejando su consolidación en los mercados internacionales. La lista de 2026 no es la excepción: entre los temas elegidos figuran composiciones de Buena Vista Social Club, Rawayana, y colaboraciones de artistas del Caribe y Sudamérica.

La publicación de la playlist no solo representa un reconocimiento, sino que suele tener efectos directos para quienes logran figurar en ella. Los artistas seleccionados experimentan incrementos en sus reproducciones, aparecen en nuevos medios y alcanzan audiencias que quizá no los conocían previamente. Además, la lista se convierte en un espacio de validación cultural, pues la recomendación de Obama es interpretada como un sello de calidad y diversidad.

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Barack Obama destaca a Manuel Turizo en su lista musical más influyente del año - crédito @manuelturizo/Instagram - captura de pantalla YouTube: @People

En este contexto, la música colombiana vuelve a celebrar un logro significativo en la escena internacional. Este año, entre los 46 temas seleccionados por Obama, destaca la presencia de Manuel Turizo, quien aparece como el único colombiano en la edición 2026. El barranquillero figura con la canción Inglés en Miami, una colaboración con la banda venezolana Rawayana que fusiona sonidos caribeños, pop y matices alternativos. La elección evidencia el alcance internacional que han conseguido los artistas colombianos y la versatilidad de Turizo, quien ha sabido explorar distintos géneros y colaborar con músicos de diversas latitudes.

La noticia fue recibida con entusiasmo por seguidores y colegas de Turizo, quienes reconocen en este tipo de reconocimientos una oportunidad para que la música nacional siga abriéndose paso en los mercados más competitivos. Inglés en Miami convive en la lista con títulos emblemáticos como Revolution de The Beatles, Modern Love de David Bowie entre otras.

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El propio Obama acompañó la publicación con una invitación a sus seguidores a compartir recomendaciones de nuevas canciones, mostrando el espíritu abierto y explorador que caracteriza cada año su selección. La playlist, ya disponible en Apple Music y otras plataformas, permite que millones de oyentes en todo el mundo descubran tanto grandes clásicos como nuevas voces de la música global.

La playlist de verano de Obama para este año incluye 46 canciones que ofrecen un recorrido por varias décadas y estilos musicales. Entre los nombres que figuran en la lista están leyendas como The Beatles, Nina Simone, Johnny Cash, David Bowie, The Temptations, Marvin Gaye y Neil Young. Junto a ellos, aparecen representantes del pop y la música urbana contemporánea, como Drake, Future, SZA, Doechii, y propuestas de la escena alternativa internacional como Noah Kahan o Raye.

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La presencia de artistas de diferentes orígenes y etapas confirma la intención de Obama de construir cada año un mapa sonoro global, donde dialogan influencias clásicas y contemporáneas.