Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Este es el éxito del colombiano Manuel Turizo que Barack Obama incluyó en su playlist de verano 2026: “Siempre busco nuevas canciones para escuchar”

El cantante colombiano sobresale como único representante del país en la reconocida ‘playlist’, que este año reúne clásicos internacionales y nuevas tendencias de la industria musical

El cantante colombiano sobresale como único representante del país en la reconocida playlist, que este año reúne clásicos internacionales y nuevas tendencias de la industria musical - crédito @Rawayana Official/ YouTube
Guardar

El verano de 2026 volvió a instalar la música como un puente cultural gracias a la ya tradicional playlist que Barack Obama comparte cada año.

Lo que comenzó en 2015 como una costumbre personal del entonces presidente de Estados Unidos se ha transformado en un fenómeno global que influye en tendencias, plataformas de streaming y en la visibilidad de artistas de todos los rincones del planeta.

La lista de Obama, publicada tanto en sus redes sociales como en plataformas como Apple Music y Spotify, ha adquirido el estatus de referencia cultural. Cada edición atrae la atención de medios internacionales, críticos musicales y fanáticos, y se convierte en guía para oyentes que buscan diversidad, calidad y descubrimientos musicales.

PUBLICIDAD

El exmandatario no solo elige canciones populares del momento, sino que cuida la curaduría de su selección para reflejar una mezcla de generaciones, géneros y lugares de origen. Las listas incluyen desde clásicos del rock, soul y jazz, hasta propuestas actuales de hip-hop, indie, música alternativa y, cada vez más, música latina y de otras latitudes.

En la edición de 2026, Obama sorprendió con un mensaje especial, abriendo la playlist con un homenaje a Glen Hansard, el músico irlandés que murió recientemente. “Michelle y yo amamos esta canción, es una manera de recordar a un gran artista y de enviarle nuestras condolencias a su familia”, escribió, marcando el tono emotivo de la primera parte de la selección.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más celebrados de estas selecciones es su apertura a la música en otros idiomas y a artistas emergentes o de regiones distintas a los grandes centros culturales tradicionales. En ediciones recientes, la música latina ha tenido un protagonismo creciente, reflejando su consolidación en los mercados internacionales. La lista de 2026 no es la excepción: entre los temas elegidos figuran composiciones de Buena Vista Social Club, Rawayana, y colaboraciones de artistas del Caribe y Sudamérica.

La publicación de la playlist no solo representa un reconocimiento, sino que suele tener efectos directos para quienes logran figurar en ella. Los artistas seleccionados experimentan incrementos en sus reproducciones, aparecen en nuevos medios y alcanzan audiencias que quizá no los conocían previamente. Además, la lista se convierte en un espacio de validación cultural, pues la recomendación de Obama es interpretada como un sello de calidad y diversidad.

Barack Obama destaca a Manuel Turizo en su lista musical más influyente del año - crédito @manuelturizo/Instagram - captura de pantalla YouTube: @People
Barack Obama destaca a Manuel Turizo en su lista musical más influyente del año - crédito @manuelturizo/Instagram - captura de pantalla YouTube: @People

En este contexto, la música colombiana vuelve a celebrar un logro significativo en la escena internacional. Este año, entre los 46 temas seleccionados por Obama, destaca la presencia de Manuel Turizo, quien aparece como el único colombiano en la edición 2026. El barranquillero figura con la canción Inglés en Miami, una colaboración con la banda venezolana Rawayana que fusiona sonidos caribeños, pop y matices alternativos. La elección evidencia el alcance internacional que han conseguido los artistas colombianos y la versatilidad de Turizo, quien ha sabido explorar distintos géneros y colaborar con músicos de diversas latitudes.

La noticia fue recibida con entusiasmo por seguidores y colegas de Turizo, quienes reconocen en este tipo de reconocimientos una oportunidad para que la música nacional siga abriéndose paso en los mercados más competitivos. Inglés en Miami convive en la lista con títulos emblemáticos como Revolution de The Beatles, Modern Love de David Bowie entre otras.

El propio Obama acompañó la publicación con una invitación a sus seguidores a compartir recomendaciones de nuevas canciones, mostrando el espíritu abierto y explorador que caracteriza cada año su selección. La playlist, ya disponible en Apple Music y otras plataformas, permite que millones de oyentes en todo el mundo descubran tanto grandes clásicos como nuevas voces de la música global.

La playlist de verano de Obama para este año incluye 46 canciones que ofrecen un recorrido por varias décadas y estilos musicales. Entre los nombres que figuran en la lista están leyendas como The Beatles, Nina Simone, Johnny Cash, David Bowie, The Temptations, Marvin Gaye y Neil Young. Junto a ellos, aparecen representantes del pop y la música urbana contemporánea, como Drake, Future, SZA, Doechii, y propuestas de la escena alternativa internacional como Noah Kahan o Raye.

La presencia de artistas de diferentes orígenes y etapas confirma la intención de Obama de construir cada año un mapa sonoro global, donde dialogan influencias clásicas y contemporáneas.

Temas Relacionados

Manuel TurizoBarack ObamaBarack Obama’s Summer Songs 2026Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: recordó su viaje por el país hace unos años

Durante la promoción de ‘Brand New Day’, el actor rememoró su estadía en Bogotá y Cartagena, un episodio que sus seguidores relacionan con las fotos publicadas en 2019 y su trabajo previo fuera del universo Marvel

Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: recordó su viaje por el país hace unos años

Influenciadores, modelos y periodistas criticaron el ambiente en Colombiamoda: egos, exclusiones y presión dentro de la feria

Varias personas relataron experiencias poco positivas alrededor de la feria en Medellín, mientras otras voces defendieron su papel como espacio de negocios y networking

Influenciadores, modelos y periodistas criticaron el ambiente en Colombiamoda: egos, exclusiones y presión dentro de la feria

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El campeón de Colombia se medirá ante uno de los equipos más históricos de nuestro país en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Alerta en Bogotá por venta irregular de medicamentos para bajar de peso: serían para tratar diabetes tipo 2

Así lo señaló un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Salud Distrital la mañana del viernes 31 de julio de 2026

Alerta en Bogotá por venta irregular de medicamentos para bajar de peso: serían para tratar diabetes tipo 2

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: “La he pasado muy bien”

Tom Holland habló de Colombia al presentar la nueva película de ‘Spider-Man’: “La he pasado muy bien”

Karina García reveló cuánto pagó por su mascota y desató controversia en redes sociales: “Es una pomerania supercara”

Karol G fue sorprendida por un fan que la sujetó durante su concierto en Toronto: el hombre forcejeó con la artista y el equipo de seguridad

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos contra el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Deportes

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver al campeón de Colombia por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”