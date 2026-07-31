Desde este viernes, más de 250.000 clientes de Itaú serán trasladados al Banco de Bogotá: siga estas recomendaciones para no ser víctima de fraude

La migración de 250.000 clientes de Itaú al Banco de Bogotá activó una alerta por intentos de estafa con llamadas, SMS y correos falsos - crédito Pilar Olivares/Reuters/Google Maps

Guardar

La migración de 267.000 clientes del Banco Itaú al Banco de Bogotá entre hoy (viernes 31 de julio) y el sábado (1 de agosto) activó una alerta de seguridad de la entidad, que advirtió sobre un aumento de los intentos de estafa por llamadas, SMS y correos falsos en medio de una integración que también le permitirá sumar usuarios y ampliar su peso en la banca de personas.

La operación se deriva de la compra anunciada a finales de 2025 del negocio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. Esa transacción comprendía cerca de $6,5 billones en cartera de consumo y vivienda y otros $4,1 billones en depósitos.

PUBLICIDAD

Según el comunicado del Banco de Bogotá, la prioridad inmediata es que los nuevos usuarios identifiquen con rapidez una comunicación auténtica y descarten intentos de suplantación. La entidad sostuvo que este tipo de fraude se intensifica durante procesos de cambio operativo o migraciones masivas de clientes.

“Los delincuentes combinan llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos falsos para suplantar a las entidades financieras. Estas modalidades se han consolidado como las formas de engaño más frecuentes entre los usuarios bancarios en Colombia”, se observa en el comunicado emitido por la entidad financiera.

El Banco de Bogotá advirtió que durante la migración de clientes se intensifican los fraudes de suplantación en procesos de cambio operativo - crédito Banco de Bogotá

Ni Itaú ni el banco solicitan por teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales claves de acceso, códigos de verificación, códigos de seguridad, tokens, mecanismos de autenticación ni información confidencial de productos financieros. Tampoco piden cambios, entregas ni activaciones de productos por enlaces, llamadas o mensajes sin verificar.

PUBLICIDAD

La entidad lo resumió en su pronunciamiento: “Los fraudes por mensajes de texto son difíciles de distinguir a simple vista. La diferencia está en los detalles: el número desde el que llega el mensaje, el dominio del correo, el canal por el que llega la solicitud. Por eso insistimos en que nuestros clientes conozcan exactamente cómo nos comunicamos: esa información es su primera línea de defensa”.

Los mensajes de texto legítimos del Banco de Bogotá llegan solo desde los códigos cortos 85264, 899090, 87850 y 899950. Un número distinto debe tratarse como una señal de alerta.

Ni Itaú ni el Banco de Bogotá solicitan claves, códigos, tokens ni datos confidenciales por teléfono, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o enlaces - crédito Luisa González/Reuters

Los correos oficiales provienen únicamente de los dominios @bancodebogota.com.co, @bancodebogota.net.co, @bancodebogota.net y @contigo.bancodebogota.com.co. En WhatsApp, los únicos números autorizados son +57 318 281 4679 y +57 317 654 6111.

PUBLICIDAD

La Servilínea oficial es (601) 382 0000. El banco también recordó que su sitio web es www.bancodebogota.com.co y que la aplicación Banca Móvil solo está disponible en Google Play Store y App Store.

La compra del negocio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá incluyó 6,5 billones de pesos en cartera y 4,1 billones en depósitos - crédito Tuane Fernandes/Reuters

La incorporación de los clientes de Itaú fortalece la presencia de la entidad en segmentos estratégicos como crédito de consumo, vivienda y depósitos. De acuerdo con la información difundida por el banco, la adquisición le aportaría una participación adicional cercana al 1,7% en cartera de consumo, 2,6% en vivienda y 1,7% en depósitos de personas naturales.

La entidad colombiana, filial de Grupo Aval, describió esta etapa como uno de sus movimientos más relevantes en los últimos meses dentro del negocio de personas. Con el inicio efectivo de la migración, el foco pasó de la compra a la protección operativa de los nuevos usuarios.

PUBLICIDAD

La integración coincide además con una expansión de cobertura. El banco anunció una alianza con la cadena D1 para convertir más de 2.800 establecimientos en corresponsales bancarios, red que también estará disponible para las demás entidades de Grupo Aval.

La integración de los clientes de Itaú refuerza la presencia del Banco de Bogotá en crédito de consumo, vivienda y depósitos de personas naturales - crédito Banco de Bogotá

Con ese acuerdo, el banco supera los 36.000 corresponsales bancarios en el país y fortalece su presencia en 540 municipios de 28 departamentos. En esos puntos se podrán hacer retiros con tarjeta entre 10.000 y 600.000 pesos por transacción.

Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, explicó el alcance de esa expansión: “Estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas”, dijo en declaraciones citadas por El Tiempo.

PUBLICIDAD

La entidad habilitó además un sitio con información específica sobre el proceso de bienvenida para los clientes migrados desde Itaú: https://www.bancodebogota.com/bienvenida-cliente-itau.