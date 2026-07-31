Nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el uribismo, ahora por elección del contralor: “Sería injustificable e impresentable”

Un retrato estilo acuarela de Rodrigo Lara aparece junto al logo del partido Centro Democrático - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Centro Democrático enfrenta un escenario de tensión política tras las recientes declaraciones del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. La colectividad analiza los efectos de esas palabras sobre la próxima elección del contralor y el ambiente de alianzas en el Congreso.

Lara advirtió que el Gobierno solo respaldaría un candidato a la Contraloría propuesto por los partidos de Gobierno, pero aclaró que ese apoyo se retiraría si la candidatura surge de un acuerdo con el Pacto Histórico: “sería inexplicable que alguno de estos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo, pacten con un partido opositor y enemigo del gobierno, que es el Pacto Histórico. Eso sería injustificable e impresentable”.

PUBLICIDAD

Esta postura generó dudas sobre el alcance político de la advertencia, especialmente por su influencia en las decisiones del Centro Democrático.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pidió a las bancadas que respaldan al nuevo gobierno que eviten acuerdos con la oposición para la elección del próximo Contralor General de la República, un proceso que avanza en el Congreso y será definido el 12 de agosto - crédito Suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo cn información de La FM, en respuesta, el partido convocó una reunión interna para definir su posición frente a la elección del nuevo jefe del organismo de control. El análisis gira en torno a los perfiles de los aspirantes, entre quienes destacan Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga y Abadía.

Reacciones dentro del Centro Democrático

Los dirigentes del Centro Democrático consideran que la postura del Gobierno contradice los llamados públicos a la construcción de acuerdos. Señalan que, aunque se habla de paz y entendimiento, las actuaciones recientes parecen dirigidas a marginar a su colectividad de decisiones clave.

PUBLICIDAD

Parte de la molestia radica en el ofrecimiento hecho a la concejal Claudia Carrasquilla para asumir el Viceministerio de Defensa, condicionado a su renuncia al partido. Esta acción se interpreta como una estrategia para fragmentar la bancada.

Otro episodio que causa inquietud fue una declaración atribuida a Ricardo Ayerbe, actual director de Invías, que afirmó que “el enemigo no era Cepeda, sino Paloma Uribe” y sugirió que el Centro Democrático ya estaba derrotado y sería exterminado. El posible surgimiento de un nuevo partido, Defensores de la Patria, que buscaría sumar exmilitantes del Centro Democrático, es visto como una amenaza adicional de fragmentación.

PUBLICIDAD

Lara advirtió que el Gobierno solo respaldaría un candidato a la Contraloría propuesto por los partidos de Gobierno, pero aclaró que ese apoyo se retiraría si la candidatura surge de un acuerdo con el Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Elección del contralor y el juego político

El Centro Democrático se encuentra en la fase de evaluación de hojas de vida para definir a quién respaldar en la elección del próximo contralor. El partido teme que, si anuncia su apoyo a un candidato y otras fuerzas políticas se inclinan por otro, puedan surgir señalamientos sobre una supuesta cercanía con el Pacto Histórico. Esta posibilidad preocupa a la colectividad por las repercusiones que tendría en su imagen y alianzas futuras.

La posición de Rodrigo Lara refuerza la idea de que el Gobierno busca evitar acuerdos que incluyan al Pacto Histórico en el proceso de selección del contralor. Según lo expresado por el ministro designado, “el Gobierno respaldaría al candidato de los partidos de Gobierno para la Contraloría, siempre que esa candidatura no proviniera de una alianza con el Pacto Histórico”.

PUBLICIDAD

En este contexto, la decisión que tome el Centro Democrático será clave para definir el rumbo de la elección y el equilibrio de fuerzas en el Congreso. El partido estudia las trayectorias de los postulantes y evalúa el entorno político antes de anunciar su postura definitiva.

Una ilustración estilo acuarela representa la división entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, mostrando los logotipos de ambas formaciones políticas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes declaraciones y movimientos han provocado una reflexión interna en el Centro Democrático sobre su papel en el escenario político actual y la necesidad de consolidar su unidad ante las presiones externas y las estrategias de otros sectores.

La coyuntura actual obliga al Centro Democrático a revisar sus mecanismos de toma de decisiones y fortalecer canales de diálogo interno para afrontar los desafíos planteados por el contexto político.

PUBLICIDAD

La presión de actores externos y las posibles divisiones internas resaltan la importancia de definir una postura unificada, no solo respecto a la elección del contralor, sino también sobre el rol que desea desempeñar en el nuevo equilibrio parlamentario. La capacidad del partido para articular una respuesta efectiva ante los intentos de marginación y fragmentación será determinante para su permanencia como fuerza relevante en el escenario político nacional.