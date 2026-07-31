Independiente Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver uno de los partidazos por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El conjunto antioqueño vuelve a la Liga BetPlay tras quedar fuera de la Copa Conmebol Sudamericana ante Vasco da Gama y este sábado se mide con el cuadro azucarero en el Atanasio Girardot-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

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La segunda fecha de la Liga BetPlay tendrá varios partidazos en el menú, y uno de los partidos más destacados será el duelo entre Independiente Medellín y el Deportivo Cali.

El equipo de Luis Amaranto Perea quiere pasar la página de lo que ocurrió tras quedar eliminado ante el Vasco de Gama de Brasil en Río de Janeiro, mientras que Deportivo Cali sueña con volver a las principales páginas del fútbol colombiano.

El Deportivo Independiente Medellín recibirá a Deportivo Cali por la segunda jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre.-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

El Deportivo Independiente Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot, el 1 de agosto de 2026 al Deportivo Cali por la segunda jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre. El partido se jugará el 1 de agosto de 2026 a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia).

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El árbitro del partido será el atlanticense Bismarks Santiago, y en el VAR estará Fernando Acuña.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín iguala a dos goles con Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana 2026 - crédito DIM

El “Poderoso” recibió un duro golpe el 29 de julio de 2026 tras quedar eliminado ante Vasco da Gama en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro.

El único gol del partido fue de Thiago Mendes al minuto 85 de partido, y dejó al equipo antioqueño solo con la posibilidad de pelear los torneos locales.

En lo que se refiere a la Liga BetPlay, Independiente Medellín arrancó la Liga BetPlay 2026-II con una victoria por 3-2 sobre Deportivo Pasto en el estadio Ditaires de Itagüí, un resultado que además marcó el estreno ganador de Luis Amaranto Perea antes del próximo cruce del equipo antioqueño ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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El partido dejó cinco goles y se resolvió en el minuto 64, cuando John Montaño aprovechó una pérdida de Joyce Ossa y definió ante Ederson Cabezas para firmar el tanto decisivo.

El partido creció en intensidad con el correr de los minutos. La igualdad llegó en el 29, cuando Santiago Córdoba conectó de cabeza un centro desde la esquina derecha ejecutado por Hervin Goyes.

La reacción local fue rápida. Seis minutos después, Jeison Medina recibió un pase en profundidad, entró al área y asistió al centro para que Hayen Palacios convirtiera el 2-1, pese a que el arquero alcanzó a tocar el balón.

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Pasto mantuvo el control de la pelota en el tramo final del primer tiempo y volvió a empatar antes del descanso. La jugada nació en una acción de pelota quieta sin aparente riesgo, con un saque corto de Diego Chávez para Joider Micolta, que marcó el 2-2.

La segunda parte tuvo menos velocidad que la primera. El equipo nariñense sostuvo el dominio de la posesión, pero no logró traducirlo en llegadas claras, mientras Medellín apostó por la presión en la mitad de la cancha, las transiciones rápidas y el juego directo.

Esa presión encontró premio en el minuto 64. John Montaño recuperó tras un error de Joyce Ossa, aceleró en campo abierto y resolvió sin problemas frente a la portería de Cabezas, que había ingresado tras el descanso.

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Desde ese momento, el partido ya no ofreció ocasiones de gran peligro y el marcador no volvió a moverse. La publicación también consignó que en el entretiempo Pasto realizó dos cambios: entraron Santiago Jiménez y Ederson Cabezas por Mateo Garavito y Geovanni Banguera.

A continuación, así viene el equipo rojo en sus últimas cinco presentaciones:

29 de julio de 2026 - Copa Sudamericana: Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín

25 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-2 Deportivo Pasto

22 de julio de 2026 - Copa Sudamericana: Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama

2 de junio de 2026 - Copa Colombia: Independiente Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo

29 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Leones FC 1-1 Independiente Medellín

Deportivo Cali

Cali se hizo fuerte ante Jaguares de Córdoba-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa

Por su parte, el 24 de julio de 2026, Deportivo,Cali y Jaguares abrieron la Liga BetPlay con un triunfo 2-0 del equipo de Rafael Dudamel en Palmaseca, un debut en el que el conjunto local dominó gran parte del juego y encontró en el segundo tiempo la claridad que le había faltado en la primera mitad para traducir su propuesta ofensiva en tres puntos.

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El resultado se resolvió en un tramo de cinco minutos. Steven Rodríguez abrió el marcador a los 70 minutos y Johan Martínez amplió a los 74, después de haber sido también el asistidor del primer gol.

el equipo vallecaucano fue el que tomó la iniciativa desde el arranque. Se instaló en campo rival y estuvo cerca de romper el cero a los 11 minutos, cuando Juan Dinenno conectó de cabeza un centro desde la izquierda y la pelota se estrelló en el ángulo.

Jaguares respondió 10 minutos más tarde con una acción elaborada desde su propio campo. Johar Mejía recibió un pase largo, controló y definió cruzado ante la salida del arquero, pero el balón terminó afuera por muy poco.

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El dominio territorial del local se mantuvo durante la primera parte. Cerca del cierre de los 45 minutos iniciales, Emanuel Reynoso atacó en diagonal y envió un centro que Steven Rodríguez alcanzó a rematar de frente al arco, aunque su definición también salió desviada.

En el complemento, el visitante volvió a generar peligro. A los 62 minutos, otra vez Johar Mejía tuvo una ocasión clara dentro del área, pero su remate se fue por encima del arco.

La ventaja de Deportivo Cali llegó a partir de un error en la salida de Jaguares. Daniel Giraldo recuperó la pelota y se la entregó a Johan Martínez, que desbordó y envió el pase al centro del área para que Steven Rodríguez definiera con potencia y firmara el 1-0.

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Cinco minutos después, Martínez completó su noche decisiva. El atacante encontró espacio fuera del área y sacó un remate al ángulo imposible para el portero, una acción que selló el 2-0 y desató la celebración en el estadio del Deportivo Cali.

A continuación, así viene Cali en sus últimos cinco juegos:

24 de julio de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba

12 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali

24 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Real Santander 1-2 Deportivo Cali

20 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Deportivo Cali 1-0 Alianza FC

15 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Boca Juniors 1-5 Deportivo Cali