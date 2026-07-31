Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

El equipo de Medellín enfrentó al Milan de Italia en 1989, por la final de la Copa Intercontinental - crédito Atlético Nacional

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El 31 de julio de 2026 el mundo del fútbol se consternó por el fallecimiento del exdefensor del AC Milán y de la selección de Italia Franco Baresi.

Y tras el fallecimiento de la leyenda italiana que se desempeñó como defensa, los recuerdos de Atlético Nacional y el balompié nacional llevan a lo que fue la histórica final de la Copa Intercontinental que el “Verde” perdió ante Milan en Tokio, un partido que pudo convertirse en el mayor título de su historia tras haber llegado como campeón de la Copa Libertadores de 1989.

El equipo colombiano enfrentó al Milan de Italia en 1989, por la final de la Copa Intercontinental (Archivo).

El equipo colombiano obtuvo su lugar en la Intercontinental después de vencer a Olimpia de Paraguay en la final de la Copa Libertadores, el 31 de mayo de ese mismo año. Esa serie se jugó entre el estadio Defensores del Chaco, en la ida, y El Campín, en la vuelta.

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Del otro lado estuvo el club italiano, que había ganado la Copa de Campeones de Europa de la temporada 1988/89 tras imponerse a Steaua Bucarest de Rumania en la instancia definitiva. El 17 de diciembre de 1989, ambos campeones se enfrentaron en Japón para definir al mejor equipo del mundo de ese año.

El conjunto dirigido entonces por Francisco Maturana mantuvo gran parte de la base que había conseguido el título sudamericano. La formación de Atlético Nacional fue con René Higuita; Luis Fernando Herrera, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Giovanni Cassiani; Leonel Álvarez, Ricardo Pérez, Jaime Arango, Alexis García; Niver Arboleda y John Jairo Tréllez.

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El rival, que en esa época era considerado como el equipo más poderoso del mundo en ese momento, salió con Giovanni Galli; Mauro Tassoti, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini; Diego Fuser, Frank Rijkaard, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti; Marco van Basten y Daniele Massaro. Su entrenador era el italiano Arrigo Sacchi.

René Higuita sostuvo el empate hasta los últimos segundos del alargue

30 goles marcó René Higuita con Atlético Nacional - crédito @higuitarene1/Instagram

El árbitro sueco Erik Fredriksson dio inicio al partido en el estadio Nacional de Tokio. Desde el comienzo, el equipo europeo generó varias acciones de peligro y buscó imponer condiciones frente al arco defendido por René Higuita.

El arquero colombiano resistió durante los 90 minutos reglamentarios y evitó que el marcador se moviera. Atlético Nacional también tuvo opciones, sobre todo a través de John Jairo Tréllez, que fue el atacante más insistente del equipo antioqueño.

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La final se extendió a la prórroga y allí Milan encontró la diferencia que no había logrado en el tiempo regular. Evani ejecutó un tiro libre al palo derecho de Higuita y selló el 1-0 cuando faltaban segundos para una eventual definición desde el punto penal.

Con ese resultado, AC Milan conquistó su segunda Copa Intercontinental. Atlético Nacional cerró sin título una campaña que había sido exitosa tanto en Colombia como en Sudamérica.

(Archivo, Footballdatabase.eu)

Andrés Escobar quedó en la mira del club italiano después de la final

El homenaje de Nacional sostuvo que la grandeza de Andrés Escobar también se explica por los principios que encarnó dentro y fuera del campo.-crédito Colprensa

El triunfo le permitió al Milán levantar la copa 20 años después de su primer título intercontinental. Para Atlético Nacional, la derrota no impidió un reconocimiento internacional que, según la publicación, lo convirtió en el equipo sudamericano más conocido en el mundo después de Boca Juniors.

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En ese partido también se destacó Andrés Escobar, cuyo rendimiento llamó la atención del club italiano. El Milan empezó a seguirlo con la idea de contratarlo como reemplazo de Franco Baresi después del Mundial de Estados Unidos de 1994.

Varios futbolistas de aquel plantel continuaron luego sus carreras en ligas de mayor exigencia. Usuriaga, por ejemplo, pasó a Independiente y terminó convertido en ídolo del club argentino.

Los demás integrantes de ese equipo formaron la base de un ciclo que marcó buena parte de la década de los 90 y que transformó la manera de jugar al fútbol en Colombia. El recuerdo de aquel encuentro en Japón reapareció, añade el medio, a propósito de la muerte de Freddy Rincón, contemporáneo de varios de esos jugadores y compañero de una generación que ilusionó al país en medio de la violencia.

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De qué murió Franco Baresi, la leyenda de la selección de Italia y del AC Milán

Paolo Maldini y Gianluigi Buffon homenajearon a Franco Baresi con mensajes que resaltaron su liderazgo, su devoción por la camiseta y su influencia en el fútbol italiano-crédito imágenes en acción REUTERS/Craig Brough/File Photo EDITORIAL USE ONLY.

La muerte de Franco Baresi volvió a poner el foco en el nódulo pulmonar y en la necesidad de su diagnóstico, después de que el ex capitán del Milán y de Italia se operara el año pasado por esa afección. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, la profesora Giulia Veronesi advirtió que ese hallazgo, por sí solo, no explica un fallecimiento y que su relevancia depende de su naturaleza.

“No se muere a causa del nódulo pulmonar en sí, pero este puede estar relacionado con diversas afecciones, dependiendo de si es benigno o maligno”., dijo Veronesi a La Gazzetta dello Sport.

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La especialista es jefa de Cirugía Torácica del IRCCS Ospedale San Raffaele y profesora ordinaria de la misma disciplina en la Università Vita-Salute San Raffaele, con foco en patologías oncológicas torácicas localmente avanzadas.

En 20 temporadas como profesional disputó719 partidos con el equipo milanés, una cifra que resume el peso de una carrera desarrollada íntegramente en la misma institución

Baresi fue además parte del plantel italiano que ganó el Mundial de 1982 y también integró la selección que llegó a la final de la Copa del Mundo de 1994, perdida ante Brasil en la definición por penales. Con la camiseta nacional sumó 81 apariciones.

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La dimensión de su legado en Milán quedó reflejada en una decisión reservada para figuras excepcionales: el retiro de la camiseta número seis. Su primer Scudetto llegó cuando era adolescente, en la temporada 1978-79, y luego levantó otros cinco campeonatos de liga entre fines de los años 80 y comienzos de los 90.

En la primera reacción oficial, el club expresó en su cuenta de X: “Toda la historia de AC Milan está llorando tras la muerte de Franco Baresi”. En el mismo mensaje añadió: “Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, igual que su camiseta número 6”.

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