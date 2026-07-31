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Así va la sede alterna de la Presidencia de Abelardo de la Espriella en Barranquilla: cuánto vale y quién la paga

El gobernador del Atlántico explicó que la adecuación del Batallón Paraíso avanza con una mezcla de aportes oficiales y contribuciones privadas, mientras crecen las preguntas por el costo total y el origen del dinero

Eduardo Verano destapa cómo se paga la sede presidencial en Barranquilla y habla de una millonaria inversión - crédito Captura de Pantalla @deimerespinoza_/X
Eduardo Verano destapa cómo se paga la sede presidencial en Barranquilla y habla de una millonaria inversión - crédito Captura de Pantalla @deimerespinoza_/X
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A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el viernes 7 de agosto, uno de los temas que más ha despertado preguntas es la financiación de la sede alterna desde la que el mandatario ejercerá parte de sus funciones en Barranquilla.

Las imágenes de las obras de adecuación en el Batallón Paraíso han generado un amplio debate en redes sociales sobre el origen de los recursos y el costo total del proyecto.

Las dudas aumentaron luego de que diferentes analistas y usuarios cuestionaran si la remodelación estaba siendo financiada con dinero público.

Frente a la controversia, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, entregó detalles sobre el avance de las obras y explicó cómo se está cubriendo la inversión para adecuar el inmueble, que anteriormente funcionó como una guardería militar y ahora será acondicionado como centro de operaciones del nuevo Gobierno.

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La futura oficina de Abelardo De la Espriella en Barranquilla sigue dando de qué hablar por sus donaciones y su costo - crédito @laBaquilladeF1/X

Durante una entrevista con Blu Radio, Verano confirmó que la inversión superará los 2.000 millones de pesos y precisó que el proyecto se financia mediante una combinación de recursos oficiales y aportes del sector privado.

Nosotros obviamente hemos dispuesto de algunos recursos, pero básicamente la mayor cantidad de recursos han sido donaciones que se han venido recibiendo. Por ejemplo, los hermanos Daes, la parte que corresponde a ventanería, puertas de vidrio de seguridad, que son puertas especializadas, ellos las han venido donando. Lo mismo que han habido muchas donaciones que evidentemente, pues en algún momento que sea necesario se dará la información básica, pero más que todo donaciones”, explicó el gobernador.

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Las declaraciones surgieron luego de que la periodista Camila Zuluaga preguntara directamente quién estaba pagando las adecuaciones y cuál sería el valor total de la intervención y el mandatario reconoció que aún no existe un cálculo definitivo, aunque anticipó que la cifra será superior a los dos mil millones de pesos.

No tengo cálculos exactos, pero creo que superará los dos mil millones de pesos”, respondió inicialmente Verano.

El gobernador Eduardo Verano confirma que la sede alterna en Barranquilla costará más de 2.000 millones - crédito @luchovoltios/X
El gobernador Eduardo Verano confirma que la sede alterna en Barranquilla costará más de 2.000 millones - crédito @luchovoltios/X

Sin embargo, durante el desarrollo de la conversación aclaró que la Gobernación del Atlántico también está aportando recursos económicos para la remodelación, además de las contribuciones realizadas por empresarios barranquilleros.

Sí, la Gobernación también aporta recursos. Como le dije, unos dos mil millones de pesos, más una serie de aspectos importantes que son donados, como la parte de ventanería, de puertas... Realmente la gente lo que quiere es que el presidente tenga totalmente las comodidades necesarias para que pueda ejercer sus funciones desde la ciudad de Barranquilla”, afirmó.

Verano indicó que el inmueble está siendo acondicionado con estándares especiales para garantizar tanto la operación administrativa como las condiciones de seguridad requeridas para el jefe de Estado y parte de su equipo de trabajo.

“Hay las mismas decisiones respecto a la seguridad presidencial. Todo lo que tiene que ver con ventanería, puertas y demás está pensado con los más altos niveles de seguridad. Eso ha sido una donación de los hermanos Daes”, señaló.

La nueva sede presidencial de Abelardo de la Espriella que se construye en el Batallón Paraíso de Barranquilla generó críticas de sectores opositores - crédito @Minutojuniorist/X
El Batallón Paraíso avanza la adecuación para funcionar como sede alterna del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito crédito @Minutojuniorist/X

El gobernador también defendió la decisión de instalar una sede presidencial en Barranquilla, argumentando que hace parte de una estrategia para acercar el Gobierno Nacional a las regiones y avanzar en el proceso de descentralización.

Según explicó, el edificio no fue construido desde cero, sino que corresponde a una infraestructura ya existente dentro del Batallón Paraíso, la cual está siendo remodelada para cumplir con los requerimientos tecnológicos, administrativos y de seguridad de la Presidencia.

Mientras avanzan las obras, la adecuación continúa generando discusión pública. Algunos sectores han solicitado que se conozca el listado completo de empresarios que realizaron aportes, así como el valor de cada donación y el mecanismo jurídico mediante el cual fueron recibidos los recursos. Entretanto, las labores continúan para que la sede esté lista antes del inicio oficial del nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto.

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