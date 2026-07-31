Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Daniel Muñoz se habría realizado un cambio estético - crédito Kacper Pempel/REUTERS

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El lateral de la selección Colombia Daniel Muñoz volvió a estar en el centro de atención en redes sociales tras una imagen difundida durante las vacaciones posteriores al Mundial 2026. Sin embargo, en esta ocasión no fue por su talento con el balón, sino por una posible cirugía estética.

En la foto, el jugador aparece con un vendaje nasal, lo que desató versiones sobre una intervención quirúrgica, que él no ha confirmado. Los internautas rumoran que pudo tratarse de una rinoplastia, aunque están a la espera de su versión.

¿Por qué se dice que Daniel Muñoz se operó la nariz?

Daniel Muñoz apareció en una imagen a través de la red social Instagram en la que se mostró con vendaje nasal, señal que impulsó las versiones sobre un posible procedimiento mientras sigue en receso con Crystal Palace F.C.

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La foto se conoció después de la eliminación de Colombia de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Dos semanas después de que se acabara el torneo, Muñoz apareció junto a Dávinson Sánchez en una foto compartida por un creador de contenido durante un evento.

El famoso jugador lució un vendaje en la nariz y a partir de ahí surgieron las versiones sobre un procedimiento estético, pues las vendas estaban acompañadas por algunos morados en su rostro. Además, tenía una gorra para cubrirse de las luces artificiales y el sol, que es una de las principales recomendaciones de los médicos en una cirugía como estas.

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La publicación desató rumores - crédito dsterimberg / Instagram

Sin embargo, esa no fue la única fotografía difundida, teniendo en cuenta que él mismo reposteó una imagen de su entrenador que también dejó ver el rostro inflamado y algunos hematomas.

Esas señales aparecieron en la imagen que se viralizó en las últimas semanas y aumentaron la curiosidad de los seguidores del jugador.

Además del vendaje, en la foto se aprecia una silueta nasal que parece más estilizada. Aun así, el resultado definitivo no puede establecerse hasta que termine la recuperación.

Los rumores incrementan con cada aparición - crédito Daniel Muñoz / Instagram

Tras la salida de Colombia del Mundial 2026, los futbolistas salieron a vacaciones con autorización de sus equipos. Al parecer, Muñoz aprovechó esas semanas de descanso para someterse al procedimiento.

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La anterior aparición pública del futbolista que se viralizó fue con Luis Díaz y Geraldine Ponce en un evento religioso: el bautizo del pequeño Fernando, que fue celebrado en la capital del Atlántico, donde Daniel Muñoz, su compañero en la selección Colombia, fue elegido como padrino del niño.

En ese encuentro, los dos demostraron su amistad y compartieron fotografías en redes sociales mientras sostenían al niño en distintos momentos del bautizo.

Tras la ceremonia, Luis Díaz y Geraldine Ponce publicaron imágenes junto al bebé, con postales tomadas en momentos centrales del evento.

Otro de los eventos que emocionó a los seguidores del lateral fue cuando se casó en una ceremonia privada en Colombia, pues dio el “sí” frente al altar el 18 de junio de 2025.

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El jugador oficializó su relación con Manuela Ángel Jiménez, su pareja desde hace 15 años, y compartió fotos del enlace en redes sociales junto con un mensaje: “Después de 15 años de amor, aventuras, pruebas y crecimiento, tomamos la decisión más importante: dar nuestro “sí” ante Dios”.

En la misma publicación, la pareja describió la boda como “un momento sagrado, lleno de emoción y gratitud” y agregó: “Hoy empieza un nuevo capítulo, con el mismo amor de siempre, pero más fuerte que nunca”.

El futbolista tuvo una participación destacada en el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Cabe mencionar que el defensor también fue noticia en julio de 2026 por versiones sobre su futuro en Europa, debido a que varios clubes estarían pendientes de su fichaje y ese escenario podría darle más tiempo para recuperarse por completo.

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