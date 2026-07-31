Esto tarda la entrega del nuevo pasaporte en Colombia: tiempos, precios y requisitos del trámite actualizado

El nuevo pasaporte colombiano incorpora página de datos en policarbonato, microchip encriptado, fotografía fantasma, tintas metálicas y microtextos para reforzar la seguridad - crédito Presidencia de la República de Colombia

Guardar

El nuevo pasaporte colombiano se entrega en tiempo récord desde el 1 de abril de 2026, según el modelo implementado por el Gobierno nacional a través de la Cancillería y la Imprenta Nacional, en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal.

La expedición de este documento no es obligatoria para quienes ya poseen un pasaporte anterior vigente, ya sea de lectura mecánica o electrónico. El nuevo modelo introduce mejoras de seguridad y diseño, manteniendo la vigencia y los precios anteriores, y cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Especificaciones del nuevo pasaporte: seguridad, diseño y tecnología

El nuevo pasaporte incorpora una página de datos 100% en policarbonato, microchip encriptado, fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y medidas avanzadas para proteger la información personal. Cada libreta, fabricada bajo un modelo de soberanía estatal, incluye ilustraciones inspiradas en la biodiversidad y cultura nacional, como las mariposas amarillas, y elementos gráficos que reflejan economía, paisajes y símbolos de Colombia.

PUBLICIDAD

Las libretas del nuevo pasaporte colombiano incluyen ilustraciones sobre biodiversidad y cultura nacional y dispositivos de lectura mecánica y electrónica con interoperabilidad internacional - crédito Colprensa

Las páginas integran dispositivos de lectura mecánica y electrónica, lo que garantiza su plena interoperabilidad internacional y facilita el control migratorio en cualquier parte del mundo. El diseño cultural y la tecnología de seguridad convierten al nuevo pasaporte en uno de los más robustos de la región.

Proceso y tiempos de entrega del documento

El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció los siguientes plazos para la entrega del nuevo pasaporte:

Bogotá D.C.: 24 horas después del pago.

Gobernaciones: 48 horas después del pago.

Consulados: hasta 8 días después del pago.

La entrega es siempre personal: los mayores de edad deben presentar su cédula vigente (o documento en trámite), mientras que los menores reciben el pasaporte a través del padre, madre, representante legal o apoderado que realizó el trámite, con documentos de identidad y registros civiles correspondientes.

PUBLICIDAD

Al recibir el pasaporte, el titular debe verificar que los datos biográficos impresos no tengan errores. Si existe alguna incongruencia, dispone de un mes tras la entrega para solicitar la reposición. En caso de cambios en la identidad, se debe tramitar un nuevo pasaporte. Solo se permite un pasaporte colombiano vigente por persona, salvo casos debidamente autorizados de emergencia.

El nuevo pasaporte colombiano se entrega desde el 1 de abril de 2026 en 24 horas en Bogotá, en 48 horas en gobernaciones autorizadas y hasta en ocho días en consulados - crédito Cancillería

Costos y gratuidad en casos especiales

Los precios del nuevo pasaporte para 2026 se mantienen ajustados únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin incrementos adicionales:

Ordinario : $111.000 (Bogotá) + $79.000 de impuesto de timbre; fuera de Bogotá, $190.000 más impuestos departamentales.

Ejecutivo : $244.000 (Bogotá) + $79.000 de timbre; fuera de Bogotá, $323.000 más impuestos departamentales.

Emergencia: $192.000 (en todo el país, más impuestos departamentales fuera de Bogotá).

La Cancillería subraya que los impuestos departamentales deben consultarse con cada gobernación.

En 2026, la expedición gratuita del nuevo pasaporte aplica a ciudadanos del Sisbén IV nivel 1 y 2 que además acrediten situaciones específicas previstas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Ley 1212 de 2008.

PUBLICIDAD

También pueden acceder sin costo quienes requieran tratamiento médico en el exterior, personas con discapacidad y acompañante, adultos mayores de 62 años por salud o reunificación familiar, jóvenes admitidos en universidades extranjeras, niños bajo custodia del Icbf, personas que acompañan a familiares enfermos, ciudadanos con contratos laborales fuera del país e integrantes de delegaciones oficiales.

La Cancillería mantiene en 2026 los precios del nuevo pasaporte colombiano con ajuste al IPC y fija valores diferenciados para las modalidades ordinaria, ejecutiva y de emergencia - crédito VisualesIA/AdobeStock

Tipos de pasaporte, vigencia y puntos de solicitud

El nuevo pasaporte está disponible en varias modalidades:

Ordinario : 32 páginas, vigencia de 10 años.

Ejecutivo : 48 páginas, vigencia de 10 años.

Emergencia : 8 páginas, vigencia de 7 meses.

Fronterizo : 28 páginas, vigencia de 10 años.

Exento: vigencia de 30 días, expedido para situaciones extraordinarias como deportaciones o repatriaciones.

El trámite se realiza en las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, en gobernaciones autorizadas y en consulados. En Bogotá, las oficinas de la avenida 19 y calle 12C no requieren cita previa para la solicitud; en la Red Cade, sí se debe agendar cita para solicitarlo. El trámite incluye toma de fotografía, huellas y firma en la oficina.

PUBLICIDAD

Requisitos para tramitar el nuevo pasaporte

Para mayores de edad, es necesario diligenciar la solicitud electrónica, presentar la cédula de ciudadanía vigente o contraseña válida, y comparecer personalmente el día de la cita. Se debe presentar el pasaporte anterior si se tiene, o informar si fue extraviado o hurtado.

La expedición gratuita del nuevo pasaporte colombiano en 2026 alcanza a ciudadanos del Sisbén IV niveles 1 y 2 y a otros grupos previstos por la ley y el Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Colprensa - John Paz

Para menores de edad, el trámite debe realizarse en compañía de uno de los padres o representante legal, presentando registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad y documentos de identidad del adulto responsable. Si el trámite lo realiza un tercero, debe contar con poder especial y los documentos correspondientes.

El nuevo pasaporte colombiano, válido por 10 años en sus versiones ordinaria y ejecutiva, garantiza mayores estándares de seguridad y agilidad en la entrega, posicionando a Colombia con un documento moderno, confiable y culturalmente representativo.

PUBLICIDAD