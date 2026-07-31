Beto Coral expuso el memorando con el que se ordenó su detención y señaló a Marco Rubio como principal responsable de su “tortura”: “Nada en contra mía”

Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X

Guardar

El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta en un caso que, según su relato en Canal Red TV, vincula la medida con su apoyo a Gustavo Petro y con una denuncia penal presentada en el sur de Florida contra Abelardo de la Espriella.

En la parte central de su exposición, Coral dijo que el memorando fue un “mandato del señor Marco Rubio” y subrayó que allí “no menciona ningún, ningún delito, ninguna contravención, ninguna falta, nada en contra mía”. La frase concentra la acusación principal: no cuestiona solo la medida, sino el fundamento mismo que, según él, debería sostenerla.

PUBLICIDAD

Su versión plantea una tensión directa entre una medida coercitiva y el ejercicio de actividad política y judicial vinculada con Colombia.

El activista añadió que el texto lo menciona por haber apoyado a Iván Cepeda y por haber denunciado penalmente ante la Corte del Distrito Sur de la Florida al presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella. En su mensaje público, insistió en que la detención se produjo “simplemente” por esas dos razones.

El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta - crédito @Betocoralg/X

En televisión sostuvo que el abogado “delinquió en el sur de la Florida”, mientras que en el mensaje que acompañó su entrevista, compartida en su cuenta de X, ratificó que la presentación fue realizada ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

PUBLICIDAD

También usó una fórmula de fuerte confrontación política y personal al llamarlo “alias Papucho” y “mafioso”. Esa caracterización aparece tanto en la entrevista como en el texto que difundió después, donde agradeció a Canal Red TV “por la invitación en Europa donde vamos a elevar la voz en contra del mafioso”.

En el fragmento que luego difundió en sus redes sociales, Coral afirmó que: “Este es el memorando del señor @marcorubio, quien ordenó mi detención y tortura. no contiene una sola acusación” y remarcó un dato puntual: el memorando nombra “cinco veces” al presidente colombiano, “una especie de vinculación con Gustavo Petro, como si eso fuera penalizado”.

PUBLICIDAD

Para el activista, esa reiteración no es accesoria, porque la presenta como el núcleo político de una actuación migratoria o de seguridad que, dice, no se apoya en una conducta tipificada:

Marco Rubio y Beto Coral confrontan frente a un memorando oficial del gobierno de Estados Unidos, con el Capitolio y la bandera nacional en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, la periodista del canal le preguntó si había ingresado a Estados Unidos “con todo en orden”, y Coral respondió: “Sí, todo”. A partir de ese intercambio, el eje de su denuncia quedó planteado en dos planos: la ausencia de una imputación concreta y la presunta utilización de su cercanía política con Petro como motivo de detención.

El analista reforzó esa idea con una referencia diplomática. Recordó que el 2 de febrero de este año Petro se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que en ese encuentro se establecieron acuerdos, entre ellos uno de no interferencia en las elecciones colombianas.

PUBLICIDAD

A partir de ese punto, Coral acusó a Trump de haber incumplido ese entendimiento. Su intervención enlaza así una denuncia personal con una objeción más amplia sobre la relación entre Washington y la política colombiana

La Cancillería y Migración Colombia coordinaron el retorno de los deportados y señalaron que desde 2025 el gobierno realizó 187 vuelos humanitarios de repatriación - crédito Cancillería

Coral afirmó que no existe norma alguna que prohíba a un solicitante de asilo opinar sobre su país

En el mensaje que acompañó la difusión del video, Coral extendió su argumento al terreno jurídico y sostuvo que no existe “en ninguna legislación del mundo ni en tratado internacional alguno, ni en la constitución de los Estados Unidos” una disposición que impida a un aspirante a asilo expresarse libremente sobre asuntos de su propio país.

Esa afirmación introduce el segundo eje de su denuncia: no solo niega la existencia de una acusación penal, sino también la de una base normativa que justifique restringir su palabra durante un proceso de asilo. El planteo apunta a una presunta colisión entre la medida que denuncia y el derecho a la libre expresión.

PUBLICIDAD

En la entrevista, Coral definió el episodio como “el símbolo de la vergüenza y del fascismo a nivel mundial” y dijo que se persigue “a una persona simplemente por pensar distinto”. En sus redes, cerró el mensaje con otra formulación de esa misma idea: “Las ideas no se encarcelan”.