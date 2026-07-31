Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Beto Coral expuso el memorando con el que se ordenó su detención y señaló a Marco Rubio como principal responsable de su “tortura”: “Nada en contra mía”

El activista añadió que el texto lo menciona por haber apoyado a Iván Cepeda y por haber denunciado penalmente ante la Corte del Distrito Sur de la Florida al presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella

Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X
Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X
Guardar

El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta en un caso que, según su relato en Canal Red TV, vincula la medida con su apoyo a Gustavo Petro y con una denuncia penal presentada en el sur de Florida contra Abelardo de la Espriella.

En la parte central de su exposición, Coral dijo que el memorando fue un “mandato del señor Marco Rubio” y subrayó que allí “no menciona ningún, ningún delito, ninguna contravención, ninguna falta, nada en contra mía”. La frase concentra la acusación principal: no cuestiona solo la medida, sino el fundamento mismo que, según él, debería sostenerla.

PUBLICIDAD

Su versión plantea una tensión directa entre una medida coercitiva y el ejercicio de actividad política y judicial vinculada con Colombia.

El activista añadió que el texto lo menciona por haber apoyado a Iván Cepeda y por haber denunciado penalmente ante la Corte del Distrito Sur de la Florida al presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella. En su mensaje público, insistió en que la detención se produjo “simplemente” por esas dos razones.

El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta - crédito @Betocoralg/X
El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta - crédito @Betocoralg/X

En televisión sostuvo que el abogado “delinquió en el sur de la Florida”, mientras que en el mensaje que acompañó su entrevista, compartida en su cuenta de X, ratificó que la presentación fue realizada ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

PUBLICIDAD

También usó una fórmula de fuerte confrontación política y personal al llamarlo “alias Papucho” y “mafioso”. Esa caracterización aparece tanto en la entrevista como en el texto que difundió después, donde agradeció a Canal Red TV “por la invitación en Europa donde vamos a elevar la voz en contra del mafioso”.

En el fragmento que luego difundió en sus redes sociales, Coral afirmó que: “Este es el memorando del señor @marcorubio, quien ordenó mi detención y tortura. no contiene una sola acusación” y remarcó un dato puntual: el memorando nombra “cinco veces” al presidente colombiano, “una especie de vinculación con Gustavo Petro, como si eso fuera penalizado”.

Para el activista, esa reiteración no es accesoria, porque la presenta como el núcleo político de una actuación migratoria o de seguridad que, dice, no se apoya en una conducta tipificada:

Ilustración acuarela de Marco Rubio y Beto Coral enfrentados, con un memorando del gobierno estadounidense, el Capitolio y una bandera.
Marco Rubio y Beto Coral confrontan frente a un memorando oficial del gobierno de Estados Unidos, con el Capitolio y la bandera nacional en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, la periodista del canal le preguntó si había ingresado a Estados Unidos “con todo en orden”, y Coral respondió: “Sí, todo”. A partir de ese intercambio, el eje de su denuncia quedó planteado en dos planos: la ausencia de una imputación concreta y la presunta utilización de su cercanía política con Petro como motivo de detención.

El analista reforzó esa idea con una referencia diplomática. Recordó que el 2 de febrero de este año Petro se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que en ese encuentro se establecieron acuerdos, entre ellos uno de no interferencia en las elecciones colombianas.

A partir de ese punto, Coral acusó a Trump de haber incumplido ese entendimiento. Su intervención enlaza así una denuncia personal con una objeción más amplia sobre la relación entre Washington y la política colombiana

La Cancillería y Migración Colombia coordinaron el retorno de los deportados y señalaron que desde 2025 el gobierno realizó 187 vuelos humanitarios de repatriación - crédito Cancillería
La Cancillería y Migración Colombia coordinaron el retorno de los deportados y señalaron que desde 2025 el gobierno realizó 187 vuelos humanitarios de repatriación - crédito Cancillería

Coral afirmó que no existe norma alguna que prohíba a un solicitante de asilo opinar sobre su país

En el mensaje que acompañó la difusión del video, Coral extendió su argumento al terreno jurídico y sostuvo que no existe “en ninguna legislación del mundo ni en tratado internacional alguno, ni en la constitución de los Estados Unidos” una disposición que impida a un aspirante a asilo expresarse libremente sobre asuntos de su propio país.

Esa afirmación introduce el segundo eje de su denuncia: no solo niega la existencia de una acusación penal, sino también la de una base normativa que justifique restringir su palabra durante un proceso de asilo. El planteo apunta a una presunta colisión entre la medida que denuncia y el derecho a la libre expresión.

En la entrevista, Coral definió el episodio como “el símbolo de la vergüenza y del fascismo a nivel mundial” y dijo que se persigue “a una persona simplemente por pensar distinto”. En sus redes, cerró el mensaje con otra formulación de esa misma idea: “Las ideas no se encarcelan”.

Temas Relacionados

Beto CoralMarco RubioMemorandoOrden de detención y torturaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

El empresario Álvaro Rodríguez Ferrero compartió una imagen con la presidenta electa de Perú, acompañada de un mensaje sobre la relación entre ambos países y desató un intenso debate entre usuarios que cuestionaron el gesto y los que defendieron su derecho a sostener encuentros de carácter empresarial

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Así reaccionó Gustavo Petro al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud: “La salud se entrega a los dueños de las EPS”

El mandatario cuestionó la llegada de la exdirectora de Acemi al próximo Gobierno, anunció que divulgará investigaciones sobre recursos públicos destinados a dos aseguradoras y advirtió un cambio en el manejo del sistema sanitario

Así reaccionó Gustavo Petro al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud: “La salud se entrega a los dueños de las EPS”

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto ahora se medirá en los octavos de final de la “Gran Conquista” ante el River Plate de Eduardo “Chacho” Coudet

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 31 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 31 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Deportes

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana