Alerta en Bogotá por venta irregular de medicamentos para bajar de peso: serían para tratar diabetes tipo 2

La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que pueden presentarse varias reacciones producto del consumo del medicamento que podrían afectar la salud de los usuarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió una alerta ante el aumento de la falsificación, venta irregular y automedicación de medicamentos GLP-1, fármacos desarrollados originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Estas sustancias, que imitan la acción de una hormona intestinal involucrada en el control del apetito y de los niveles de azúcar en sangre, han ganado popularidad como alternativa para perder peso, lo que ha impulsado su demanda fuera de los canales médicos y legales.

Al respecgto, el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, puntualizó que estos medicamentos representan una de las innovaciones terapéuticas más relevantes de los últimos años, mejorando la calidad de vida de miles de personas diagnosticadas con diabetes y obesidad.

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Sin embargo, el funcionario distrital advirtió que “no son soluciones rápidas para bajar de peso” y que su uso sin la debida valoración médica expone a los pacientes a riesgos graves.

“La innovación debe ir siempre de la mano de la seguridad del paciente”, afirmó Fernández, que de paso hizo un llamando a la ciudadanía a evitar la automedicación y a proteger estos tratamientos de prácticas irresponsables.

La alerta de la Secretaría de Salud destaca que el uso de GLP-1 sin prescripción ni seguimiento profesional puede ocasionar efectos adversos como:

Náuseas.

Vómitos.

Deshidratación.

Lesión renal.

Pancreatitis.

Enfermedad de la vesícula biliar.

Hipoglucemia, entre otras complicaciones.

El mensaje oficial puntualizó que no todas las personas son candidatas para recibir estos medicamentos y que la determinación sobre su uso debe realizarla un profesional de la salud tras una valoración integral.

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El incremento de la demanda por estos medicamentos ha favorecido la aparición de un mercado ilegal, con productos ofrecidos en redes sociales, plataformas digitales, centros estéticos y distribuidores informales.

El 25 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en línea con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, emitió una alerta sobre la venta por internet de productos fraudulentos comercializados como tirzepatida, retatrutida o semaglutida con vitamina B12.

Frente a este panorama, desde la Secretaría Distrital de Salud se recordó que los medicamentos GLP-1 no son de venta libre, que su adquisición debe realizarse exclusivamente en droguerías y farmacias autorizadas, y que cualquier tratamiento debe estar respaldado por fórmula médica y seguimiento profesional.

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“Cuando se adquieren en redes sociales o se usan sin fórmula médica ni seguimiento profesional, el verdadero riesgo es la falsificación, la venta irregular y la automedicación”, aseveró Fernández en el comunicado.

Recomendaciones para la ciudadanía

Para proteger la salud y promover el uso seguro de estos medicamentos, la Secretaría de Salud recomienda:

Comprar medicamentos GLP-1 solo en droguerías y farmacias autorizadas. Evitar adquirirlos en redes sociales, aplicaciones de mensajería, gimnasios, centros estéticos o distribuidores informales.

Exigir siempre la fórmula médica y verificar la autenticidad del producto, incluyendo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento, empaque y condiciones de conservación.

No iniciar, suspender ni modificar tratamientos por recomendaciones de influenciadores, familiares o personas sin formación médica.

No compartir plumas o dispositivos de aplicación con otras personas ni copiar dosis observadas en redes sociales, para evitar infecciones y errores en la dosificación.

Consultar de inmediato a un profesional de la salud ante síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, deshidratación, disminución de la producción de orina, alteraciones visuales, desmayos o hipoglucemia.

Reportar cualquier sospecha de productos fraudulentos o venta irregular a la Secretaría de Salud y al Invima.

La entidad anunció que fortalecerá las labores de inspección, vigilancia y control en farmacias para verificar el cumplimiento de la venta bajo fórmula médica y la trazabilidad de estos medicamentos.

Además, se reforzará la difusión de alertas sanitarias y la articulación con el Invima para combatir la comercialización de productos ilegales.

Para cerrar, la Secretaría reiteró que el uso seguro de innovaciones terapéuticas como los GLP-1 depende de la responsabilidad de los usuarios y del estricto cumplimiento de las normas sanitarias, con el fin de proteger la salud pública en la capital del país.

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