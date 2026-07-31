Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Alerta en Bogotá por venta irregular de medicamentos para bajar de peso: serían para tratar diabetes tipo 2

Así lo señaló un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Salud Distrital la mañana del viernes 31 de julio de 2026

La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que pueden presentarse varias reacciones producto del consumo del medicamento que podrían afectar la salud de los usuarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que pueden presentarse varias reacciones producto del consumo del medicamento que podrían afectar la salud de los usuarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió una alerta ante el aumento de la falsificación, venta irregular y automedicación de medicamentos GLP-1, fármacos desarrollados originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Estas sustancias, que imitan la acción de una hormona intestinal involucrada en el control del apetito y de los niveles de azúcar en sangre, han ganado popularidad como alternativa para perder peso, lo que ha impulsado su demanda fuera de los canales médicos y legales.

Al respecgto, el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, puntualizó que estos medicamentos representan una de las innovaciones terapéuticas más relevantes de los últimos años, mejorando la calidad de vida de miles de personas diagnosticadas con diabetes y obesidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el funcionario distrital advirtió que “no son soluciones rápidas para bajar de peso” y que su uso sin la debida valoración médica expone a los pacientes a riesgos graves.

“La innovación debe ir siempre de la mano de la seguridad del paciente”, afirmó Fernández, que de paso hizo un llamando a la ciudadanía a evitar la automedicación y a proteger estos tratamientos de prácticas irresponsables.

La alerta de la Secretaría de Salud destaca que el uso de GLP-1 sin prescripción ni seguimiento profesional puede ocasionar efectos adversos como:

  • Náuseas.
  • Vómitos.
  • Deshidratación.
  • Lesión renal.
  • Pancreatitis.
  • Enfermedad de la vesícula biliar.
  • Hipoglucemia, entre otras complicaciones.

El mensaje oficial puntualizó que no todas las personas son candidatas para recibir estos medicamentos y que la determinación sobre su uso debe realizarla un profesional de la salud tras una valoración integral.

PUBLICIDAD

El incremento de la demanda por estos medicamentos ha favorecido la aparición de un mercado ilegal, con productos ofrecidos en redes sociales, plataformas digitales, centros estéticos y distribuidores informales.

El 25 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en línea con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, emitió una alerta sobre la venta por internet de productos fraudulentos comercializados como tirzepatida, retatrutida o semaglutida con vitamina B12.

Frente a este panorama, desde la Secretaría Distrital de Salud se recordó que los medicamentos GLP-1 no son de venta libre, que su adquisición debe realizarse exclusivamente en droguerías y farmacias autorizadas, y que cualquier tratamiento debe estar respaldado por fórmula médica y seguimiento profesional.

“Cuando se adquieren en redes sociales o se usan sin fórmula médica ni seguimiento profesional, el verdadero riesgo es la falsificación, la venta irregular y la automedicación”, aseveró Fernández en el comunicado.

Recomendaciones para la ciudadanía

Para proteger la salud y promover el uso seguro de estos medicamentos, la Secretaría de Salud recomienda:

  • Comprar medicamentos GLP-1 solo en droguerías y farmacias autorizadas. Evitar adquirirlos en redes sociales, aplicaciones de mensajería, gimnasios, centros estéticos o distribuidores informales.
  • Exigir siempre la fórmula médica y verificar la autenticidad del producto, incluyendo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento, empaque y condiciones de conservación.
  • No iniciar, suspender ni modificar tratamientos por recomendaciones de influenciadores, familiares o personas sin formación médica.
  • No compartir plumas o dispositivos de aplicación con otras personas ni copiar dosis observadas en redes sociales, para evitar infecciones y errores en la dosificación.
  • Consultar de inmediato a un profesional de la salud ante síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, deshidratación, disminución de la producción de orina, alteraciones visuales, desmayos o hipoglucemia.
  • Reportar cualquier sospecha de productos fraudulentos o venta irregular a la Secretaría de Salud y al Invima.

La entidad anunció que fortalecerá las labores de inspección, vigilancia y control en farmacias para verificar el cumplimiento de la venta bajo fórmula médica y la trazabilidad de estos medicamentos.

Además, se reforzará la difusión de alertas sanitarias y la articulación con el Invima para combatir la comercialización de productos ilegales.

Para cerrar, la Secretaría reiteró que el uso seguro de innovaciones terapéuticas como los GLP-1 depende de la responsabilidad de los usuarios y del estricto cumplimiento de las normas sanitarias, con el fin de proteger la salud pública en la capital del país.

Temas Relacionados

Secretaria de Salud de BogotáAlerta por venta de medicamentoGLP-1Bajar de pesoDiabetes tipo 2ObesidadInvimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Petro anunció otra vez que presentará pruebas sobre presunto fraude en la victoria de Abelardo de la Espriella: “Se afectaron más de 1.800.000 votos”

El presidente saliente sostuvo que las evidencias demuestran un patrón estadístico que se usó para afectar 1665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos

Petro anunció otra vez que presentará pruebas sobre presunto fraude en la victoria de Abelardo de la Espriella: “Se afectaron más de 1.800.000 votos”

Por el asesinato del auxilar de vuelo de American Airlines Eric Fernando Gutiérrez en Medellín, capturaron a tres sospechosos: dos se habían fugado al Perú

Uno de los señalados fue ubicado en Lima, Perú, y otro fue detenido en Colombia después de huir primero a Sincelejo y luego a Montería. El tercero permanece en territorio peruano a la espera del trámite de extradición, según informó la Alcaldía

Por el asesinato del auxilar de vuelo de American Airlines Eric Fernando Gutiérrez en Medellín, capturaron a tres sospechosos: dos se habían fugado al Perú

Este es el top de mejores lugares para declarársele a su pareja en Bogotá: “Seguro la enamora y le va a decir que sí”

Nicolás Ongarato compartió un particular ranking sobre los sitios ideales para iniciar una relación sentimental en la capital. Mientras algunos usuarios respaldaron sus recomendaciones, otros aseguraron que ninguna de las opciones les parecía romántica

Este es el top de mejores lugares para declarársele a su pareja en Bogotá: “Seguro la enamora y le va a decir que sí”

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

El conjunto de Arrigo Sacchi levanta el título en Tokio con un 1-0 agónico, luego de un partido sin goles en los 90 minutos y con un desenlace a segundos de la tanda de penales

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló cuánto pagó por su mascota y desató controversia en redes sociales: “Es una pomeranian súper cara”

Karina García reveló cuánto pagó por su mascota y desató controversia en redes sociales: “Es una pomeranian súper cara”

Karol G fue sorprendida por un fan que la sujetó durante su concierto en Toronto: el hombre forcejeó con la artista y el equipo de seguridad

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos contra el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Deportes

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

Este fue el día en que Franco Baresi, leyenda italiana fallecida, se enfrentó al Atlético Nacional en Tokio: ganó la Intercontinental con el Milán

Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas