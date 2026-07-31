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Por el asesinato del auxilar de vuelo de American Airlines Eric Fernando Gutiérrez en Medellín, capturaron a tres sospechosos: dos se habían fugado al Perú

Uno de los señalados fue ubicado en Lima, Perú, y otro fue detenido en Colombia después de huir primero a Sincelejo y luego a Montería. El tercero permanece en territorio peruano a la espera del trámite de extradición, según informó la Alcaldía

El Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, presenta los resultados sobre el caso de la muerte del ciudadano estadounidense de origen salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Policía Metropolitana dle Valle del Aburrá
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La investigación por el asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de Estados Unidos de origen salvadoreño y auxiliar de vuelo de 32 años, derivó en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal Los Goteros, a quienes las autoridades de Medellín señalan por haberlo intoxicado, asesinado dentro de un motel y sacado del país para intentar eludir a la justicia.

El caso incorporó un dato que definió la pesquisa: uno de los señalados fue ubicado en Lima, Perú, y otro fue detenido en Colombia después de huir primero a Sincelejo y luego a Montería. El tercero permanece en territorio peruano a la espera del trámite de extradición, según informó la Alcaldía.

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Gutiérrez Molina había llegado a Medellín el 21 de marzo después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, procedente de Miami. Cinco días después, el 27 de marzo, su cuerpo fue hallado en el sector de Puente Iglesias y la identificación se confirmó en Medicina Legal de Medellín.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvo que la secuencia del crimen quedó trazada desde la denuncia inicial. En una declaración pública, afirmó: “El ciudadano estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina fue asesinado dentro del motel y estos son los responsables”.

Autoridades de Medellín presentan a presuntos implicados en caso Erik Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín

La hipótesis oficial ubica la intoxicación y el homicidio en Itagüí

La reconstrucción presentada por la administración local sitúa a la víctima primero en un hotel de El Poblado, luego en una discoteca de la misma zona y después en una camioneta que lo llevó, junto con otra persona, hasta un motel del área metropolitana. Antes, según el relato inicial del caso, había sido visto por última vez acompañado de un hombre y una mujer.

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El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dio por establecido el método atribuido al grupo. “Estos delincuentes, una vez colocado en estado de indefensión a Melisa y a Erick al interior de un establecimiento comercial en el municipio de Itagüí, le suministraron sustancias, por eso los conocemos como los goteros”, dijo.

Bello agregó que después del ataque la víctima fue asesinada y abandonada en una zona rural. En su exposición sostuvo: “Posteriormente, lo asesinan y como le explicaba el señor alcalde, lo lanzan en un paraje rural en el municipio de Jericó”.

Las autoridades también analizan un punto que todavía forma parte de la pesquisa: si Gutiérrez Molina fue trasladado cuando aún seguía con vida o si ya había muerto por la intoxicación. Esa línea surge de la distancia entre el último lugar donde fue visto y el sitio donde apareció el cuerpo, a más de 100 kilómetros.

La investigación por el asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de Estados Unidos de origen salvadoreño y auxiliar de vuelo de 32 años, derivó en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal Los Goteros - crédito @ManuelVillaMe/X
La investigación por el asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de Estados Unidos de origen salvadoreño y auxiliar de vuelo de 32 años, derivó en la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal Los Goteros - crédito @ManuelVillaMe/X

Tres capturas y una ruta de fuga hacia Ecuador y Perú

La respuesta oficial a la pregunta central del caso quedó resumida por la Alcaldía en tres nombres y una acusación: Andrés Felipe Peña Corrales, de 23 años; William Olave Gamboa, de 31 años; y María del Carmen González, de 24 años, son señalados por las autoridades como responsables del homicidio y del hurto posterior a Eric Gutiérrez Molina. La tensión principal ahora está en el alcance judicial del expediente: uno ya fue deportado a Colombia, otro espera extradición desde Perú y la tercera fue capturada en territorio colombiano tras desplazarse por la costa.

El alcalde precisó que Peña fue deportado a Colombia, mientras que Olave sigue detenido en Perú por una circular roja. Sobre ese punto, explicó: “La otra persona, también sindicado del asesinato, que es William Olave, está en Perú todavía porque tenía circular roja y ya simplemente será surtir un proceso de extradición hacia Colombia”.

La tercera captura se produjo después de que, según la versión oficial, la mujer implicada abandonara Sincelejo y se moviera hacia Montería. Gutiérrez aseguró que los tres integraban la estructura que, de acuerdo con la Policía, se dedicaba a cometer hurtos y terminó vinculada al homicidio del tripulante.

Bello sostuvo que la ubicación de los sospechosos fuera de Colombia fue posible por cooperación internacional con agencias extranjeras y por el trabajo de la Fiscalía. En esa línea, señaló: “En Lima, Perú, capturamos a estos delincuentes que cometieron el homicidio del ciudadano Erick Fernando Gutiérrez Molina”.

Gutiérrez Molina había llegado a Medellín el 21 de marzo después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, procedente de Miami - crédito @ManuelVillaMe/X
Gutiérrez Molina había llegado a Medellín el 21 de marzo después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, procedente de Miami - crédito @ManuelVillaMe/X

La investigación también apunta al robo y a la reventa de bienes

La causa no quedó limitada al homicidio. La Policía añadió que, después de dejar a las víctimas en estado de indefensión, los implicados usaban las tarjetas bancarias para comprar objetos de valor.

El comandante metropolitano describió ese presunto circuito al referirse a una de las detenidas. “Tenía como perfil criminal, con las tarjetas que le daban estos delincuentes, hacer las compras de electrodomésticos, hacer las compras de joyas y luego revenderlos en prinderías de la ciudad de Medellín y en otros establecimientos de comercio en nuestro país”, afirmó.

La desaparición de Gutiérrez Molina había sido reportada después de que no regresara al hotel ni respondiera mensajes. Según el testimonio de Ernesto Carranza, pareja de la víctima, citado por El Colombiano, el auxiliar de vuelo había viajado con la intención de conocer la vida nocturna de la ciudad.

Gutiérrez enmarcó las capturas dentro de una cooperación con HSI, la Fiscalía, la Policía, Interpol, la Embajada de Estados Unidos y autoridades de Perú. Para el alcalde, el caso también expuso el alcance binacional de la persecución penal cuando la víctima es un ciudadano estadounidense.

En esa línea, advirtió que además del proceso en Colombia podría abrirse otra discusión judicial. “Seguramente enfrentarán una pena de muchos años acá en Colombia, pero también por tratarse de un ciudadano americano al que asesinaron, pueden ser pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía reforzó la misma tesis en un mensaje público. “Los integrantes de ‘Los Goteros’ creyeron que huyendo del país escaparían de la justicia. Se equivocaron”, afirmó.

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