Petro anunció otra vez que presentará pruebas sobre presunto fraude en la victoria de Abelardo de la Espriella: “Se afectaron más de 1.800.000 votos”

Petro anunció que presentará las pruebas sobre presunto fraude en la victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

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El 26 de julio de 2026, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral presentada por Luis Guillermo Pérez Casas contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia a Abelardo de la Espriella. Este paso abre el estudio judicial sobre la validez de esa elección para el período 2026-2030, pero que no implica una decisión de fondo ni suspende el acto impugnado.

La controversia llega al alto tribunal después de una elección cerrada: De la Espriella obtuvo 49,65% de los votos y superó a Iván Cepeda por 245.000 votos. Tras el primer conteo que lo dio como ganador, las autoridades electorales realizaron el escrutinio con participación de observadores nacionales e internacionales.

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La pretensión de la demanda es concreta: dejar sin efectos la declaratoria de elección de Abelardo Gabriel de La Espriella Otero como presidente de la República. El documento también menciona que la impugnación alcanza la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el CNE declaró elegidos a De La Espriella y a José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia.

Petro explicó que no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella por fraude electoral - crédito Reuters/EFE/Colprensa

De acuerdo con la información entregada por el propio Consejo de Estado, “la admisión de una demanda de nulidad electoral es un paso formal en la justicia contencioso-administrativa, que no implica un fallo de fondo ni la suspensión del acto impugnado, sino el inicio del análisis jurídico sobre la validez de la resolución objeto de controversia”.

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En reacción al recurso legal presentado ante el alto tribunal, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en sus redes sociales que el lunes 3 de agosto de 2026 presentará ante las autoridades pertinenetes las pruebas de presunto fraude electoral.

El presidente saliente sostuvo que las evidencias demuestran un patrón estadístico que se usó para afectar 1665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos - crédito @petrogustavo/X

“El día lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo por los representantes de más de 70.000 testigos digitales, las pruebas que demuestran el patrón estadístico que se usó para afectar 1665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos”, escribió en su cuenta de X.

En otra publicación habló además de Miami, Florida, como “principal puesto de votación en el exterior” y afirmó que se aprovechó el Mundial de fútbol 2026 para ejecutar la maniobra. En esa misma línea, vinculó la disputa por los pasaportes y la recolección de datos con una estructura que, conforme a su versión, tenía acceso casi monopólico a información personal de los colombianos.

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El jefe de Estado afirmó que el CNE cometió un delito al ratificar a Abelardo de la Espriella- crédito @petrogustavo/X

En efecto, expuso en redes sociales que “el fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de los Angeles en California. Fué denunciado ante la justicia de los EEUU por la mujer que lo denunció. A la denunciante le atentaron, dañando el software de su carro eléctrico para que se estrellara (sic)”.

Incluso, el jefe de Estado sostuvo que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actuaron contra la ley, puesto que las presuntas fallas en el escrutinio no permiten dar como ganador a Abelardo de la Espriella.

“No entregaron el escrutinio de claveros y entonces no hay escrutinio completo y los magistrados del Consejo Electoral cometieron un delito al acreditar a Abelardo como presidente de Colombia. No hay escrutinio porque hay fraude y está demostrado en las demandas”, escribió en X.

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La denuncia incluyó pasaportes, bases de datos y una red ligada a la política tradicional

El presidente de la República señaló que la operación se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

En la reconstrucción que hizo Petro, la disputa por el manejo de pasaportes y documentos no fue un asunto administrativo, sino una pieza del mecanismo electoral que describió. “He ahí por qué tanta pelea por los pasaportes y la recolección de datos, de cédulas”, dijo, antes de mencionar a los hermanos Bautista y a la firma Thomas, Greg and Sons.

Sobre esa compañía, sostuvo que sus responsables “se llaman Thomas, Greg and Sons para creer que son gringos, pero son colombianos”, y los definió como “muy amigos de la clase política tradicional de Colombia”. También afirmó que tenían “el manejo casi monopólico de la data colombiana de las personas”.

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