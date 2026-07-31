Este es el top de mejores lugares para declarársele a su pareja en Bogotá: “Seguro la enamora y le va a decir que sí”

Nicolás Ongarato publicó un video con un ranking de lugares para pedir el cuadre en Bogotá y generó debate entre sus seguidores - crédito @ongaratocoy/tiktok

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El creador de contenido Nicolás Ongarato volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de publicar un video en el que elaboró un particular ranking con los que, según su opinión, son los mejores lugares para “pedir el cuadre” en Bogotá.

La grabación rápidamente acumuló miles de reproducciones y abrió un debate entre quienes coincidieron con sus recomendaciones y quienes las calificaron como las peores alternativas para hacer una propuesta de noviazgo.

En el video, Ongarato presentó su listado con un tono humorístico y comenzó destacando un reconocido restaurante de la capital como su primera elección para sorprender a una pareja en un momento especial.

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“Top tres mejores lugares para pedir el cuadre. Top uno, Storia d’Amore. Créame que a su novia o a su mujer le encantaría subir una foto del postre con unas letras en chocolate que digan: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, comentó el creador de contenido.

El influencer Nicolás Ongarato publica un ranking de lugares para pedir el cuadre en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el segundo lugar, Nicolás dejó a un lado los restaurantes y optó por una propuesta completamente distinta. Según explicó, una declaración pública frente a compañeros de estudio o un grupo grande de personas podría convertirse en un momento inolvidable y una manera en la que la otra persona no dude en aceptar.

“Top dos, a la salida del colegio o de la universidad, pero frente a todos para que la sorprenda y le diga que sí”, afirmó.

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Finalmente, el influencer reconoció que no tenía una tercera recomendación definida, aunque aseguró que cualquiera de las dos primeras opciones sería suficiente para conquistar a la persona indicada.

“Top tres, no sé, pero estoy seguro que con alguno de esos dos lugares la enamora y le va a decir que sí”, concluyó entre risas.

El creador de contenido puso a Storia d’Amore como su primera opción para pedir el cuadre en la capital - crédito @ongarato_o/IG

El contenido no tardó en viralizarse y generó una amplia conversación en la sección de comentarios, donde numerosos usuarios expresaron opiniones completamente opuestas sobre las sugerencias del creador.

Por un lado, varios internautas consideraron que las ideas planteadas estaban lejos de ser románticas y manifestaron que preferirían otro tipo de escenarios para iniciar una relación sentimental. Algunos incluso calificaron el ranking como un desacierto.

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Entre las reacciones más destacadas aparecieron comentarios como: “Era top mejores lugares, no top peores lugares”, “Uyyy noo, ninguna opción”, “Hell no”, “¿Qué? No” y “Las peores opciones”.

Sin embargo, también hubo quienes respaldaron la propuesta de Ongarato y aseguraron haber vivido experiencias similares, especialmente en el restaurante mencionado por el creador de contenido. Para algunos usuarios, el sitio sí resulta ideal para una ocasión especial.

La publicación de Ongarato divide a los usuarios, entre apoyo y críticas a sus sugerencias - crédito @ongarato_o/IG

Entre los mensajes favorables se leyeron opiniones como: “Me lo pidieron en Storia d’Amore y confirmo, es muy lindo la verdad”, “Confirmo” y “En donde sea, pero que me lo pida”.

Al debate que abrió Nicolás Ongarato se sumó el perfil especializado en recomendaciones gastronómicas y de turismo Planesylugarescol de Instagram, el cual compartió un video con tres restaurantes de Bogotá que, según sus creadores, son ideales para esa cita especial.

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“El primero es para los amantes de la cocina española. 5 & Quince es de los mejores restaurantes españoles de Bogotá. Tiene una propuesta gastronómica increíble, una excelente selección de vinos y un ambiente perfecto para hablar”, señalaron sobre su primera recomendación.

La segunda opción fue el restaurante ubicado en Quinta Camacho, La banda, porque está inspirado en el sur de Francia y tiene un ambiente íntimo, lo que sirve para esos espacios de pareja.

Finalmente, recomendaron un lugar en Chapinero Alto, como una alternativa para quienes prefieren un encuentro más relajado durante la tarde.

“Cerramos con Pan de Indio en Chapinero Alto. Tiene un jardín acogedor y un ambiente relajado”, concluyeron. Además, algunos usuarios comentaron que todos los lugares mencionados se pueden decorar y organizar para “pedir el cuadre” de manera involvidable.

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