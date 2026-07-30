Un colombiano muerto y otro herido en medio de una balacera en el centro de Quito, Ecuador

El caso se presentó la tarde martes 29 de julio de 2026 - crédito @jpachecoe/X

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Una balacera que se reportó la tarde del miércoles 29 de julio de 2026 cerca a un sector conocido como El Panecillo, en Quito, Ecuador, dejó como saldo la muerte de un ciudadano colombiano fallecido y otro herido.

Las víctimas, identificadas como Amílcar Narváez y Jhon Jaramillo, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Enrique Garcés.

En el centro médico se confirmó la muerte de Narváez, quien recibió un impacto con arma de fuego. Jaramillo, por su parte, sufrió una lesión en la mano derecha y su estado de salud fue declarado estable, señaló el diario Extra.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional de Ecuador, la alerta sobre el ataque armado se recibió a través del ECU-911 cerca de las 2:30 p. m., hora local.

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Personal policial del circuito Chilibulo se desplazó hasta el hospital para verificar el ingreso de los heridos.

El reporte señala que, durante el traslado en ambulancia por parte del Cuerpo de Bomberos, varias motocicletas seguían la unidad de emergencia, entre las cuales se encontraban familiares y amigos de las víctimas.

En el lugar de los hechos, las autoridades determinaron la intervención de unidades especializadas, como Policía Judicial y Antinarcóticos, para recolectar indicios y avanzar en las diligencias iniciales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni han dado a conocer el posible móvil del hecho armado.

Otro connacional permanece recibiendo atención médica luego de salir herido producto de la balacera en el sector de El Panecillo - crédito @jpachecoe/X

Buscan a colombiano en España por asesinar a dos ciudadanos ecuatorianos

El juez encargado del caso Camposol (Mazarrón, Murcia) activó una búsqueda internacional para localizar a un ciudadano colombiano vinculado al doble homicidio de los ecuatorianos José Patricio Chango y Edwin Guillermo Cambal en Mazarrón, España.

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La investigación, que avanza bajo la instrucción judicial, mantiene como principal acusado a Carlos Andrés A. M. y analiza la posible implicación de otras personas que se encontraban presentes en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Según consta en el procedimiento, la pareja de Carlos Andrés no acudió al llamado judicial para rendir declaración como testigo, pese a que varios testimonios la ubican en la escena durante la noche del crimen, destacó el portal local La Verdad.

Entre las declaraciones figura la de un excompañero de prisión del principal acusado, quien aseguró ante la jueza que el colombiano confesó haber matado a los dos ecuatorianos y que su pareja habría grabado los hechos con un teléfono móvil.

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El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa

La Guardia Civil informó al juzgado que existen indicios sólidos para considerar que Leiton A. A. regresó a Colombia el 7 de septiembre de 2025, pocos meses después de los homicidios.

La documentación aportada incluye su entrada en España en marzo de ese año y los registros del vuelo de salida posterior al crimen.

La orden de detención internacional fue remitida a la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y a otros países integrantes de la red.

El procedimiento judicial también señala que la presencia de Leiton en la vivienda de Camposol durante la noche de los hechos ha sido mencionada en varias declaraciones.

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Un testigo indicó que el principal acusado relató la participación de un hombre identificado como Leiton en los homicidios.

Además, la pareja de Bayron A. S. declaró que su compañero le contó que Carlos Andrés dejó de proporcionarle trabajo tras la llegada de un amigo colombiano.

Los carteles de búsqueda que se difundieron a través de redes sociales - crédito S.O.S DESAPARECIDOS ESPAÑA/Facebook

El caso se centra en la desaparición de los dos ciudadanos ecuatorianos, cuyo rastro se perdió el 16 de abril de 2025 tras acudir a la vivienda de la urbanización Camposol.

Meses después, la Guardia Civil localizó el vehículo de una de las víctimas, lo que permitió ubicar el chalé donde, durante un registro, los agentes hallaron enterrados y descuartizados los cuerpos de ambos hombres bajo tierra y cemento en el sótano.

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Además de Carlos Andrés, permanece investigado Bayron Alexis S. A.. Su defensa argumenta que él no se encontraba en la vivienda entre el 16 y el 17 de abril de 2025, cuando se produjeron los homicidios. Varios testigos, entre ellos familiares, afirman que Bayron permaneció en su domicilio de Alcantarilla en compañía de su hijo durante ese periodo.

La defensa sostiene que la coincidencia de versiones respalda la ausencia de su cliente en la escena del crimen.

El juzgado mantiene abiertas las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los investigados mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios relacionados con el doble asesinato.

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