Así va el cuadro de octavos de final en la Copa Colombia 2026: cuatro equipos por dos cupos y clásico de Verdes

La final de la Copa Colombia es el torneo que une a los equipos de la primera y la segunda división del fútbol colombiano - crédito Dimayor

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Barranquilla FC eliminó a Junior en la Copa BetPlay 2026 al imponerse 5-4 en los penales tras un 3-3 en el tiempo reglamentario, un resultado que reordenó los octavos de final y confirmó a otro club de segunda división entre los 16 mejores del torneo.

La ronda todavía no está cerrada por completo. Sigue pendiente la serie entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena por los compromisos internacionales del equipo bogotano en la Copa Sudamericana, y también resta el duelo entre Envigado y Once Caldas, con ventaja de 3-0 para el conjunto de Manizales en la ida.

Barranquilla FC eliminó al Junior, el duelo de Internacionales se lo llevó Bogotá y América superó al Cartagena

Daniel Valencia marcó el gol del empate de América de Cali en Cartagena y que fue suficiente para superar en el global al auriverde - crédito América de Cali

La sorpresa principal de la jornada del miércoles 29 de julio se produjo en el estadio Romelio Martínez. Barranquilla FC dejó fuera a Junior después de una definición desde el punto penal en la que el equipo de segunda división convirtió sus cinco cobros y el lateral Edwin Herrera erró el suyo para el club barranquillero.

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El partido había terminado 3-3. Barranquilla abrió la cuenta con Sebastián Borja, pero Junior remontó con un tiro libre de Yeison Suárez y un penal de Guillermo Paiva.

En la segunda parte, el equipo vencedor volvió a ponerse al frente con goles de Jhon Cortez y Jhoyner Lozano, este último en una acción favorecida por un error del arquero Jefferson Martínez. Cuando la eliminatoria parecía resuelta, Luis Fernando Muriel marcó de penal el empate que llevó la serie a la tanda definitiva.

Fabricio Sanguinetti fue la figura del partido marcando uno de los dos goles de Internacional de Bogotá ante el Inter Palmira - crédito Internacional de Bogotá

El otro resultado destacado del día se produjo en el estadio Francisco Rivera Escobar. Internacional de Bogotá venció 2-1 a Inter Palmira con un gol de Fabricio Sanguinetti en los instantes finales, después de que Larry Vásquez adelantara al conjunto capitalino y Carlos Franco empatara para el local.

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Ese triunfo instaló al club bogotano en octavos de final, donde se medirá con Real Cundinamarca. La clasificación llegó cuando el partido se encaminaba hacia otro empate, hasta que Sanguinetti resolvió la serie sobre el cierre.

La jornada terminó en el Jaime Morón con la clasificación de América de Cali, que empató 1-1 ante Real Cartagena y avanzó gracias al 3-2 en el marcador global. El equipo vallecaucano había llegado con la ventaja del partido de ida, que había ganado 2-1.

Real Cartagena se ilusionó temprano con un gol de Carlos de las Salas, originado tras una jugada de Jarlan Barrera. América respondió rápido en un contragolpe: Tilman Palacios asistió a Daniel Valencia, que remató desde fuera del área para firmar el empate definitivo.

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Durante el segundo tiempo hubo pocas opciones claras. El equipo caleño administró la ventaja en la serie, Real Cartagena no logró volver a ponerse arriba y Guillermo Tegüé fue expulsado en el conjunto local sobre el final.

Así va el cuadro de octavos de final de la Copa Colombia

El ganador de la Copa Colombia clasifica a la Copa Sudamericana del siguiente año - crédito Colprensa/Camila Díaz

Los octavos de final se jugarán a partido de ida y vuelta en donde el equipo que más puntos sume clasificará a los cuartos de final. En caso de empate en los dos partidos, el clasificado se conocerá en la tanda de penaltis. Según el calendario de competencias de la Dimayor, los partidos serán programados entre el 11, 12 y 13 de agosto, la ida, y entre el 18, 19 y 20 de agosto, la vuelta.

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Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Local ida: Internacional de Bogotá

Local vuelta: Real Cundinamarca

Deportes Quindío vs. Llaneros

Local ida: Llaneros

Local vuelta: Deportes Quindío

América de Cali vs. Pereira

Local ida: Deportivo Pereira

Local vuelta: América de Cali

Barranquilla FC vs. Millonarios FC

Local ida: Millonarios FC

Local vuelta: Barranquilla FC

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Local ida: Deportivo Cali

Local vuelta: Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Local ida: Independiente Medellín

Local vuelta: Deportivo Pasto

Once Caldas/Envigado vs. Alianza Valledupar

Local ida: Alianza Valledupar

Local vuelta: Once Caldas/Envigado

Santa Fe/Unión Magdalena vs. Fortaleza

Local ida: Fortaleza

Local vuelta: Santa Fe/Unión Magdalena