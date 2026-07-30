Así va el cuadro de octavos de final en la Copa Colombia 2026: cuatro equipos por dos cupos y clásico de Verdes

Barranquilla FC eliminó a Junior en la Copa BetPlay 2026 al imponerse 5-4 en los penales tras un 3-3 en el tiempo reglamentario, un resultado que reordenó los octavos de final y confirmó a otro club de segunda división entre los 16 mejores del torneo.
La ronda todavía no está cerrada por completo. Sigue pendiente la serie entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena por los compromisos internacionales del equipo bogotano en la Copa Sudamericana, y también resta el duelo entre Envigado y Once Caldas, con ventaja de 3-0 para el conjunto de Manizales en la ida.
Barranquilla FC eliminó al Junior, el duelo de Internacionales se lo llevó Bogotá y América superó al Cartagena
La sorpresa principal de la jornada del miércoles 29 de julio se produjo en el estadio Romelio Martínez. Barranquilla FC dejó fuera a Junior después de una definición desde el punto penal en la que el equipo de segunda división convirtió sus cinco cobros y el lateral Edwin Herrera erró el suyo para el club barranquillero.
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El partido había terminado 3-3. Barranquilla abrió la cuenta con Sebastián Borja, pero Junior remontó con un tiro libre de Yeison Suárez y un penal de Guillermo Paiva.
En la segunda parte, el equipo vencedor volvió a ponerse al frente con goles de Jhon Cortez y Jhoyner Lozano, este último en una acción favorecida por un error del arquero Jefferson Martínez. Cuando la eliminatoria parecía resuelta, Luis Fernando Muriel marcó de penal el empate que llevó la serie a la tanda definitiva.
El otro resultado destacado del día se produjo en el estadio Francisco Rivera Escobar. Internacional de Bogotá venció 2-1 a Inter Palmira con un gol de Fabricio Sanguinetti en los instantes finales, después de que Larry Vásquez adelantara al conjunto capitalino y Carlos Franco empatara para el local.
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Ese triunfo instaló al club bogotano en octavos de final, donde se medirá con Real Cundinamarca. La clasificación llegó cuando el partido se encaminaba hacia otro empate, hasta que Sanguinetti resolvió la serie sobre el cierre.
La jornada terminó en el Jaime Morón con la clasificación de América de Cali, que empató 1-1 ante Real Cartagena y avanzó gracias al 3-2 en el marcador global. El equipo vallecaucano había llegado con la ventaja del partido de ida, que había ganado 2-1.
Real Cartagena se ilusionó temprano con un gol de Carlos de las Salas, originado tras una jugada de Jarlan Barrera. América respondió rápido en un contragolpe: Tilman Palacios asistió a Daniel Valencia, que remató desde fuera del área para firmar el empate definitivo.
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Durante el segundo tiempo hubo pocas opciones claras. El equipo caleño administró la ventaja en la serie, Real Cartagena no logró volver a ponerse arriba y Guillermo Tegüé fue expulsado en el conjunto local sobre el final.
Así va el cuadro de octavos de final de la Copa Colombia
Los octavos de final se jugarán a partido de ida y vuelta en donde el equipo que más puntos sume clasificará a los cuartos de final. En caso de empate en los dos partidos, el clasificado se conocerá en la tanda de penaltis. Según el calendario de competencias de la Dimayor, los partidos serán programados entre el 11, 12 y 13 de agosto, la ida, y entre el 18, 19 y 20 de agosto, la vuelta.
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Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá
- Local ida: Internacional de Bogotá
- Local vuelta: Real Cundinamarca
Deportes Quindío vs. Llaneros
- Local ida: Llaneros
- Local vuelta: Deportes Quindío
América de Cali vs. Pereira
- Local ida: Deportivo Pereira
- Local vuelta: América de Cali
Barranquilla FC vs. Millonarios FC
- Local ida: Millonarios FC
- Local vuelta: Barranquilla FC
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
- Local ida: Deportivo Cali
- Local vuelta: Atlético Nacional
Deportivo Pasto vs Independiente Medellín
- Local ida: Independiente Medellín
- Local vuelta: Deportivo Pasto
Once Caldas/Envigado vs. Alianza Valledupar
- Local ida: Alianza Valledupar
- Local vuelta: Once Caldas/Envigado
Santa Fe/Unión Magdalena vs. Fortaleza
- Local ida: Fortaleza
- Local vuelta: Santa Fe/Unión Magdalena
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