Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

La empresaria de fajas insinuó que el reguetonero es quien tiene a la modelo paisa con una apariencia desgastada - crédito @sayayines2.4/TikTok

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Durante una transmisión en vivo en TikTok, la influencer Yina Calderón conversaba junto a Analía Michelengeli —reconocida productora de realities como Protagonistas de novela— y varios seguidores cuando surgió el tema del embarazo de la creadora de contenido Karina García.

El diálogo, que comenzó con comentarios sobre el género del bebé que espera Karina, al igual que el de la hermana de Yina, Juliana Calderón, también incluyó referencias a Lina Tejeiro.

Ese debate tomó fuerza cuando la empresaria de fajas afirmó que tanto su hermana como Karina tendrían un niño. Michelengeli aportó una creencia popular de Argentina: se piensa que las mujeres embarazadas de una niña “pierden belleza” porque la hija se la lleva, mientras que quienes esperan un niño lucen más radiantes.

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Yina insinuó que la mala apariencia de Karina García no tiene que ver con su embarazo - crédito cortesía del Canal RCN

Según Analía, Karina no se veía tan resplandeciente, lo que interpretaba como una posible señal sobre el género del bebé.

La atención se concentró en la respuesta de Yina Calderón, quien desestimó la teoría relacionada con el embarazo.

En cambio, apuntó a una causa distinta: “No, no, pero eso es porque el man tiene mala mano. A eso no venga a echarle la culpa de si es niño o niña... Claro, ¿eso qué tiene que ver con el bebé?”.

Con esta declaración, Yina responsabilizó a Kris R, pareja de Karina García, por el aspecto que presenta la influencer durante su embarazo. El comentario de Yina no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones en redes sociales.

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Karina García generó preocupación entre sus seguidores por su apariencia física - crédito @eldesenmascare/TikTok

Pero esta no es la primera vez en que la apariencia de Karina García durante su embarazo es tema de conversación, pues después del anuncio de su embarazo, Kris R estrenó un video en el que la paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia era la protagonista y se veía demacrada.

Las declaraciones de Yina generaron de inmediato reacciones entre los usuarios de redes, con mensajes como: “Estaba en los primeros meses del embarazo, la gente si critica todo”; “No es mala mano, ella es así estamos acostumbrados a los excesos de maquillaje”, entre otros.

Así respondió la paisa a las críticas por la ropa durante su embarazo

La controversia en torno a la elección de vestuario de Karina García durante su embarazo ha generado múltiples debates en redes sociales. La influencer y modelo, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, ha sido clara: no tiene intención de usar ropa de maternidad en esta etapa.

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A diario, la creadora de contenido recibe mensajes donde le sugieren adaptar su estilo para cubrir más su abdomen.

Su respuesta fue la misma de siempre: el embarazo no modifica su guardarropa - crédito @rechismes_oficial/IG

Frente a esas críticas, García respondió con humor, señalando que “me da mucha risa” la insistencia de quienes opinan sobre su cuerpo y su ropa. La paisa aseguró que durante los nueve meses de embarazo continuará usando faldas, bodys y jeans ajustados, igual que antes.

La decisión de Karina García de no modificar su guardarropa durante la gestación ha sido motivo de debate entre sus seguidores, quienes a menudo le piden que cambie su forma de vestir. Sin embargo, la influenciadora ha reiterado que prefiere mantenerse fiel a su propio estilo, afirmando que “me rehúso a utilizar ropa de embarazada”.

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Para ella, cada mujer es libre de elegir lo que la haga sentir cómoda. “Me veo muy mamasita así, con mis bodys que me forren la barriguita. Cada quien con sus gustos, pero no, yo no”.

En una transmisión en vivo, García reafirmó su postura al decir que no nació para usar prendas maternales y que se siente bien mostrando su abdomen. Añadió que no juzga a quienes sí optan por ese tipo de ropa y reconoce que pueden verse “muy hermosas”, pero insiste en que no es una decisión para ella.