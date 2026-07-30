Jhon Arias brilló en la goleada de Palmeiras en el Brasileirao: asistencia a lo ‘Ronaldinho’ y gol ante Vitória

Este fue el momento cuando el exjugador del Wolverhampton asiste a Mauricio para el primer gol del Palmeiras en el estadio Barradao-crédito @geglobo/X

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Tras la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las principales figuras de la selección Colombia continúan su trabajo en los principales equipos.

En el caso de Jhon Arias, uno de los jugadores más sobresalientes de la selección Colombia durante la pasada cita orbital, sigue dando de qué hablar, ya que el 30 de julio de 2026 fue la gran figura para el Palmeiras en la goleada por 4-0 ante Vitória en el estadio Barradao (Salvador de Bahía, Brasil) y seguir como líderes de la Serie A, sacándole ocho puntos de ventaja al Flamengo.

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Jhon Arias fue la gran figura del juego ante Vitória-crédito Jean Carniel/REUTERS

La actuación destacada llegó en el primer gol, en un juego que tuvo muchas novedades a nivel disciplinario por parte del cuadro local, ya que al minuto 37 y al 40, los defensores Caca y Luan Cándido vieron la tarjeta roja directa por parte del árbitro Álex Gomes Stefano.

En la jugada previa, Jhon Arias recibe la pelota de espalda al arco, y hace un taco de asistencia para el delantero Mauricio, Arias tuvo la posibilidad de recibir una pelota. La jugada tuvo mucho recuerdo de lo que fue y hacía cuando estaba en actividad la leyenda de la selección brasileña, Ronaldinho Gaucho.

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El delantero contribuyó en la goleada del equipo paulista, para seguir alejado del Flamengo en la Serie A de Brasil-crédito @geglobo/X

Con la ventaja en el marcador de dos goles, la anotación de Jhon Arias llegó al minuto 70 de partido cuando por la banda izquierda, recibe una pelota del uruguayo Joaquín Piquerez, y el exjugador remata al palo de la mano derecha del arco defendido por Lucas Williams.

Esto dijo Jhon Arias tras la victoria del Palmeiras ante Vitória

El delantero se reportó con asistencia y gol en el estadio Barradao-crédito @geglobo/X

En charla con el canal Globo Esporte tras ser calificado como la gran figura del Palmeiras, el chocoano calificó de importante la victoria por el tema del liderato en el campeonato brasileño, y que lucha mano a mano con el Flamengo de Jorge Carrascal:

“Como bien dijiste, era importante para nosotros ganar aquí hoy; es un escenario complicado y un rival difícil. Hemos vuelto a la senda de la victoria tras el último partido en casa; sabíamos que debíamos venir aquí, sumar los tres puntos y mantenernos en lo más alto de la tabla. Así que creo que estamos satisfechos con el resultado de hoy, independientemente de cómo se haya desarrollado el encuentro. Cumplimos con nuestra tarea y estamos contentos de seguir líderes y de haber logrado la victoria", dijo.

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Jhon Arias supera el registro del “Tino” Asprilla" de los colombianos como máximos goleadores

Jhon Arias regresó al fútbol brasileño con más recarga-crédito Jean Carniel/REUTERS

Jhon Arias superó a Faustino Asprilla en cantidad de victorias con Palmeiras: llegó a 20 triunfos en cinco meses, uno más que el exdelantero colombiano, tras la goleada 4-0 ante Vitoria por la fecha 21 del Brasileirao, el 29 de julio de 2026.

El extremo fue una de las figuras del partido: dio una asistencia y marcó uno de los goles. “Jugó un partido muy activo por la banda izquierda, incluyendo una asistencia de taco y un golazo antes de ser sustituido. Una actuación magnífica”, publicó Globo Esporte sobre su rendimiento en los 74 minutos que disputó.

Desde su llegada a comienzo de año, Arias acumula 28 partidos con el club, 22 como titular, con siete goles y tres asistencias. Con ese registro, quedó como el octavo colombiano con más victorias en la historia de Palmeiras, en una lista encabezada por Richard Ríos (77), seguido por León Darío Muñoz (66) y Miguel Ángel Borja (65).

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El equipo que dirige el técnico Abel Ferreira lidera la liga con 47 puntos, con ocho de ventaja y un partido más que Flamengo, su perseguidor con 39. “Tengo un equipo de guerreros, donde todos anteponen los intereses del equipo a los individuales. Jugadores de este nivel te hacen competir en todas las competiciones, incluso en momentos difíciles”, afirmó el entrenador.

El próximo partido por el Brasileirao será el domingo 9 de agosto, cuando Palmeiras reciba a Internacional de Porto Alegre. Antes jugará los octavos de final de la Copa de Brasil ante Fortaleza, el 2 y el 5 de agosto.

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Esta es la agenda de partidos que tendrá Palmeiras en agosto

2 de agosto de 2026 - Copa de Brasil: Palmeiras vs. Fortaleza

5 de agosto de 2026 - Copa de Brasil: Fortaleza vs. Palmeiras

9 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Internacional de Porto Alegre

12 de agosto de 2026 - Copa Libertadores: Palmeiras vs. Cerro Porteño