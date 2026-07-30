Esto pasaría con el nombre del Movistar Arena en Bogotá luego de la fusión entre Tigo y Movistar

La compra del 32,5% restante de Colombia Telecomunicaciones por parte de Millicom abrió dudas sobre el futuro del nombre del Movistar Arena - crédito Movistar Arena

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La compra del 32,5% restante de Colombia Telecomunicaciones por parte de Millicom, matriz de Tigo, abrió dudas sobre el futuro del Movistar Arena, pero hasta ahora no existe una decisión oficial para cambiar el nombre del recinto y la empresa que lo opera asegura que no ha sido notificada.

El interrogante surgió mientras en el sector circulaban versiones sobre un eventual rebautizo del escenario, incluso con la posibilidad de que pasara a llamarse Tigo Arena.

Al mismo tiempo, el recinto aparece como una pieza de alto valor comercial: durante 2025 albergó cerca del 80% de los espectáculos masivos y conciertos internacionales realizados en Bogotá, y para este año tiene una cartelera de más de 170 eventos con una proyección de más de un millón de asistentes.

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BeatHub confirmó que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre un eventual cambio de marca. La compañía administra, opera y gestiona integralmente el recinto a través de Colombiana de Escenarios.

“Dentro del proceso de adquisición de Tigo por parte de Telefónica no nos han notificado ningún cambio de nombre”, dijeron desde BeatHub a La República. En la misma línea, consultada por Portafolio, la compañía indicó que “no ha recibido notificación de cambio de nombre”.

El nombre del recinto sigue vigente mientras no haya una decisión oficial

BeatHub aseguró que no recibió una notificación formal sobre un cambio de nombre del Movistar Arena - crédito Movistar Arena

La información disponible hasta ahora apunta a que el escenario continuará operando con su nombre actual mientras siga vigente el contrato de patrocinio suscrito con la marca. Solo un anuncio oficial permitirá establecer si Movistar conservará los derechos de denominación o si estos pasarán a otro patrocinador.

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Esa definición, además, no dependería únicamente de las empresas de telecomunicaciones. Fuentes del sector señalaron que el negocio del entretenimiento en vivo ha despertado interés en compañías de otros rubros, entre ellas entidades financieras y grandes empresas que buscan asociar su marca con recintos de alta exposición pública.

Ese atractivo comercial se explica por una tendencia más amplia: en los últimos años, el patrocinio de estadios y arenas se consolidó como una herramienta de posicionamiento de marca impulsada por el crecimiento de conciertos, eventos deportivos y espectáculos masivos en Colombia.

BeatHub busca quedarse con el control total de la sociedad operadora

BeatHub Entertainment pidió ante la Superintendencia de Industria y Comercio quedar como único accionista de Colombiana de Escenarios - crédito BeatHub

Detrás de la operación del recinto está BeatHub Entertainment, un grupo con presencia en varias áreas del entretenimiento en vivo. A través de Breakfast TBL participa en la promoción y producción de conciertos y festivales; mediante Ticket Fast, propietaria de Tuboleta, maneja la venta de boletería; y con Thunder Production presta servicios técnicos de sonido, iluminación, video y montaje.

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La administración del escenario recae en Colombiana de Escenarios, concesionaria responsable de la operación y explotación comercial del Movistar Arena bajo concesión con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). El recinto tiene capacidad para entre 1.000 y 14.000 asistentes, según el tipo de evento.

En junio, BeatHub Entertainment radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud para convertirse en el único accionista de Colombiana de Escenarios. La operación busca adquirir la participación que todavía pertenece a Venues Colombia.

Del mismo modo, la empresa sostuvo que se trata de una reconfiguración accionaria, porque ya ejercía el control sobre la sociedad operadora. A su juicio, esa transacción no modificaría las condiciones de competencia en el mercado del entretenimiento.

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Pese a esa posición y a la ausencia de notificación formal, Valora Analitik sostuvo que el Movistar Arena de Bogotá cambiaría de nombre para pasar a denominarse Tigo Arena, como parte del interés de Tigo por asumir los derechos de denominación del recinto.

De acuerdo con esa versión, la operación respondería a la consolidación y reestructuración que atraviesa el sector de telecomunicaciones en Colombia. El objetivo comercial sería reforzar la fidelización de clientes con beneficios como preventas prioritarias para conciertos, experiencias VIP dentro del escenario y descuentos en boletería.

La Millicom acuerda la compra de Telefónica Colombia por USD 214,4 millones

Millicom acordó en febrero de 2026 la compra de Telefónica Colombia por USD 214,4 millones y tomará el 67,5% de Coltel, operadora de Movistar en el país - crédito Europa Press

Millicom acordó en febrero de 2026 la compra de Telefónica Colombia por USD 214,4 millones y tomará el 67,5% de Coltel, la empresa que opera la marca Movistar en el país, una operación que dejó a la compañía luxemburguesa como el segundo mayor operador del mercado colombiano, a una distancia mínima de Claro, mientras Telefónica sale del país tras casi 20 años de actividad.

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La compañía adquirió el 32,5% restante el 24 de abril del presente año, fecha en la que se adjudicaron los títulos estatales en la Bolsa de Valores de Colombia, pasando a obtener el control total de la empresa de telecomunicaciones.

La adquisición se concretó mediante una Oferta Pública de Adquisición abierta entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 2026. La Bolsa de Valores de Colombia informó que la demanda alcanzó exactamente el 67,5% de las acciones en circulación de Coltel, con lo que se cumplió el objetivo previsto para la operación.

La compra de Movistar Colombia se suma a otra transacción cerrada pocos días antes. El 27 de enero, Millicom adquirió el 100% de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones que estaban en manos de Empresas Públicas de Medellín por unos USD 571 millones, y así tomó el control total de Tigo Colombia, que hasta entonces compartía en partes iguales con EPM.

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