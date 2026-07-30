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Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido que estén saliendo, lo cierto es que los seguidores de la colombiana están atentos a otros rumores que apuntan a una colaboración musical

El rapero llamó la atención entre los asistentes al ser enfocado en las pantallas - crédito @traphouselatino/IG

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La presencia de Drake en el concierto que Karol G ofreció en Toronto, Canadá, en la noche del 29 de julio de 2026, se convirtió en el detonante más reciente de todos los rumores que rodean a los dos artistas.

Y es que los asistentes a la presentación captaron el momento en el que la pantalla del escenario mostró al rapero canadiense disfrutando del espectáculo, y las imágenes se propagaron de inmediato en redes sociales.

La escena ocurrió durante la gira Viajando por el Mundo - Tropitour, que arrancó el 24 de julio de 2026 con dos presentaciones en Chicago. Era la primera vez que ambos artistas aparecían vinculados en un mismo espacio físico, lo que dio un giro tangible a meses de especulaciones alimentadas únicamente por interacciones digitales.

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Los antecedentes que prepararon el terreno

Drake compartió una imagen de Karol G en sus historias, desatando rumores de una supuesta colaboración musical - crédito @champagnepapi/ Instagram
Drake compartió una imagen de Karol G en sus historias, desatando rumores de una supuesta colaboración musical - crédito @champagnepapi/ Instagram

Los rumores habían comenzado en abril, cuando Drake publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la cantante colombiana junto a referencias a 200 Copas y emojis de corazón y tequila.

El gesto coincidió con la semana previa a la presentación de la artista como headliner en Coachella, lo que multiplicó las teorías sobre una posible colaboración o un vínculo personal.

Por otro lado, en mayo de 2026 medios internacionales aseguraron que existía un adelanto filtrado de una canción conjunta. Rolling Stone Canadá mencionó el nombre de la colombiana entre los posibles artistas invitados a un proyecto de Drake, aunque ninguno de los dos lo confirmó.

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El contexto sentimental que avivó las teorías

El terreno estaba fértil para los rumores. Karol G había confirmado su separación de Feid tras casi tres años de relación, y en una entrevista con la revista Elle explicó que el fin del noviazgo “no se debió a una serie de eventos catastróficos, sino simplemente a una incompatibilidad”.

Rumores de nuevo romance para Feid tras la separación de Karol G - crédito @feid / Instagram - @GRojito0/ X
Rumores de nuevo romance para Feid tras la separación de Karol G - crédito @feid / Instagram - @GRojito0/ X

Tras la ruptura, la artista viajó cuatro semanas a Hawái para alejarse de la exposición pública. Al regresar, su nombre apareció vinculado a Drake en medio de un momento en que su vida sentimental concentraba la atención mediática.

Sin pruebas concretas hasta ahora

Los medios que cubrieron el tema fueron coincidentes en un punto: no hay declaraciones oficiales y ninguno de los dos ha confirmado ni un romance ni una colaboración musical.

Todo el ruido proviene de interacciones digitales, teorías de fans en TikTok y X, y publicaciones de cuentas de entretenimiento que interpretaron guiños de Instagram como señales de algo mayor.

En redes sociales circula un video con un supuesto fragmento de la una canción de Karol G y Drake que sería lanzada en el álbum del rapero el 15 de mayo - crédito @sourceskarolg/ X

Otra de las interacciones entre los dos artistas que llamó la atención tiene que ver con el sencillo llamado New Bestie, en la que aparece una frase que los seguidores de la colombiana interpretaron como una referencia directa a la antioqueña: “I want a latina, I want a latina. I want G like Karolina”.

Por ahora, la supuesta relación entre Karol G y Drake existe únicamente en las pantallas de quienes decidieron creerla, mientras tanto sus seguidores siguen esperando la colaboración que podría estrenarse en el nuevo trabajo discográfico de la Bichota que llegará el 7 de agosto de 2026.

Este sería el ‘setlist’ de la colombiana en su gira

Durante la presentación, la colombiana interpretó una selección de éxitos y canciones recientes, integrando cambios de vestuario y montajes visuales, como una caverna central, un escenario acuático y pantallas LED en el piso. El show abrió con un mensaje de empoderamiento antes de la primera canción.

Así es el escenario de Karol G para sus conciertos de 'Viajando por el mundo - Tropitour' - crédito Redes Sociales
Así es el escenario de Karol G para sus conciertos de 'Viajando por el mundo - Tropitour' - crédito Redes Sociales

A continuación, el setlist completo presentado por Karol G en la primera fecha de la gira en el Soldier Field de Chicago:

  • Latina Foreva
  • Gatito me llamó
  • Oki Doki
  • Ta Ok Remix
  • Qlona
  • El Makinon
  • S91
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Ese hombre es malo
  • 200 Copas
  • Mamii
  • Ivonny Bonita
  • Pineapple
  • A su boca la amo (Interlude)
  • Gatubela x Rompe
  • Amargura
  • Tu perfume
  • Dile Luna
  • Bandida entrenada
  • Ojos Ferrari
  • Una noche Medellín Remix
  • Ta’ OK
  • A ella
  • Si volvemos
  • Amiga mía
  • Provenza
  • Bichota
  • Tusa (Versión salsa)
  • Milagros
  • Coleccionando heridas
  • Si antes te hubiera conocido
  • Viajando por el mundo
  • Matadora (nueva canción)

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