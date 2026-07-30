Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Junior es el vigente bicampeón de la Liga BetPlay en Colombia y perdió contra el Barranquilla FC, club de la segunda división que sirve para la formación de sus talentos - crédito Junior FC

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La eliminación del Junior de Barranquilla en la Copa de Colombia ha provocado un eco notable fuera de las fronteras colombianas, con medios de Francia y Brasil dedicando espacio a lo que ya se considera una de las mayores sorpresas recientes del fútbol sudamericano.

El Barranquilla FC, filial que milita en la segunda división y que tiene la función de nutrir de talentos al equipo principal, avanzó a los octavos de final tras imponerse en la tanda de penaltis. El partido terminó igualado en tiempo reglamentario y, tras una serie de ejecuciones impecables, la filial selló su clasificación con una definición de “cavadinha”, que en Brasil significa cobrar picando el balón.

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En la vuelta, Sebastián Borja abrió el marcador para Barranquilla tras una jugada que comenzó en un saque de banda y una pared que terminó en definición ante Jefersson Martínez. Junior empató al minuto 9 con un tiro libre de Yeison Suárez y pasó al frente al 23 con un penal convertido por Guillermo Paiva.

Barranquilla igualó al 62 con un remate de Jhon Cortez dentro del área y se puso arriba cuatro minutos después, cuando un disparo de media distancia de Aldair Pérez dejó un rebote que empujó Jhoynner Lozano. Junior forzó los penales al 86 con otro penal, esta vez por mano en el área, que Luis Fernando Muriel transformó en gol.

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La prensa internacional no tardó en subrayar el carácter inédito del hecho: un club de segunda división, dependiente de la estructura del propio Junior, dejó fuera al doble campeón colombiano en su debut en la copa.

Post de L'Equipe de Francia en sus redes sociales tras la derrota del Junior FC - crédito X

En Francia, L’Équipe remarcó que los “Requins” (tiburón en francés) vivieron “una noche de pesadilla”, atribuyendo la derrota a una combinación de desorganización táctica y falta de contundencia ofensiva frente a adversarios “más disciplinados y determinados”. El análisis francés enfatizó que la prensa local llegó a calificar la eliminación como “una verdadera vergüenza para sus aficionados”.

Titular de ge.globo sobre la derrota de Junior ante Barranquilla FC en la Copa Colombia - crédito ge.globo

Por su parte, el medio brasileño ge.globo centró la atención en la proeza histórica de la filial. Destacó que el Barranquilla FC, cuya razón de ser es formar jugadores para el plantel profesional, superó en los penales al vigente campeón nacional. Los brasileños hicieron hincapié en la narrativa de “filial elimina al club padre”, resaltando el carácter simbólico de un hecho que desestabiliza jerarquías deportivas que parecían inamovibles.

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En la definición, anotaron para Barranquilla Moreno, Cortez, Oviedo, García y Guerra; el error decisivo en Junior fue de Edwin Herrera. La serie ante Millonarios tendrá ida en el estadio Nemesio Camacho El Campín y vuelta en el Romelio Martínez, con fecha y hora por confirmar por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

El campeón de la Copa de Colombia asegura una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027, un incentivo que incrementa el valor de cada partido en la competición.

Post en redes sociales de la derrota del Junior FC ante Barranquilla FC en la fase 1B de la Copa Colombia 2026 - crédito X

Otros perfiles en redes sociales también registraron la victoria del equipo de segunda división con videos del cobro a lo “panenka” del Barranquilla FC y comparando la situación con una derrota del FC Barcelona a manos del Barça Atlètic:

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O Júnior Barranquilla foi eliminado da Copa da Colômbia pelo BARRANQUILLA FC, com direito a cavadinha no último pênalti.Só que: O Barranquilla FC é uma FILIAL do Júnior Barranquilla. Luis Diaz? Estreou no Barranquilla FC, por exemplo.Que loucura!“ @DataFutebol

Junior de Barranquilla were knocked out of the Copa Colombia by their own academy team Barranquilla, which plays in the lower divisions of Colombian football.That would be like Barça Atlètic eliminating FC Barcelona from the Copa del Rey" @TouchlineX

“his was the moment Junior de Barranquilla were knocked OUT of the Copa Colombia first round after a loss on penalties to Barranquilla FC, their own RESERVE team…How on earth has that happened" @StokeyyG2