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Policía de Armenia capturó al presunto asesino del exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés tras operativo tecnológico

El seguimiento digital y el análisis de cámaras de seguridad fueron decisivos para que la Policía Nacional identificara y detuviera a Diego Alejandro Ballesteros, sospechoso de homicidio agravado y con antecedentes judiciales

Detenido en Armenia el presunto responsable del crimen que sacudió a Circasia - crédito Policía Nacional - Redes sociales
Detenido en Armenia el presunto responsable del crimen que sacudió a Circasia - crédito Policía Nacional - Redes sociales
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En un operativo realizado en el barrio Granada de Armenia, la Policía Nacional anunció la captura del presunto responsable del asesinato del exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés en Circasia.

El procedimiento, culminó con la detención de Diego Alejandro Ballesteros, de 28 años, quien enfrenta cargos por homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

El crimen de Sierra Cortés conmocionó a la comunidad del Quindío tras su ejecución el 17 de julio de 2026 en el parque principal de Circasia.

La víctima, quien ejercía como empresario y había sido concejal del municipio, fue atacada en un espacio público en plena luz del día. Las primeras indagaciones apuntaron a un acto premeditado, orquestado con precisión y ejecutado por un individuo que conocía los movimientos del exfuncionario.

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Avance clave en seguridad: capturan al principal sospechoso del asesinato de Carlos Andrés Sierra Cortés - crédito Redes sociales
Avance clave en seguridad: capturan al principal sospechoso del asesinato de Carlos Andrés Sierra Cortés - crédito Redes sociales

La investigación avanzó rápidamente con la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Policía Quindío, que recopiló pruebas y testimonios esenciales.

Nelly Yolima Parada Pineda, teniente coronel y comandante encargada del Departamento de Policía Quindío, explicó a Caracol Radio que el equipo especializado realizó un análisis minucioso de imágenes captadas por cámaras de seguridad, verificó información digital, efectuó búsquedas selectivas y reconocimientos de personas.

“Consolidamos los elementos necesarios para la expedición y materialización de la orden de captura”, señaló la oficial, subrayando el trabajo coordinado entre las autoridades.

La captura de Ballesteros, de 28 años, se logró gracias a la articulación entre los sistemas tecnológicos de la gobernación del Quindío, la Cámara de Comercio y la colaboración comunitaria.

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Esta estrategia, respaldada por el Centro Integrado de Cámaras, incluyó el uso de herramientas de inteligencia artificial para rastrear al sospechoso en tiempo real. El operativo formó parte del plan candado automatizado, que permite el seguimiento de rutas y el bloqueo de vías de escape mediante alertas digitales.

Exconcejal de Quindío fue asesinado a tiros - crédito Colprensa - Redes sociales
Exconcejal de Quindío fue asesinado a tiros - crédito Colprensa - Redes sociales

El gobernador de Quindío, Juan Miguel Galvis, destacó que la reconstrucción del recorrido del presunto sicario fue posible gracias a la integración de estos sistemas. “Se reconstruyó minuciosamente la ruta del sospechoso desde su ingreso al municipio, la comisión del delito y su huida por diversos corredores viales”, declaró el mandatario.

El rastreo digital permitió identificar a Ballesteros incluso tras su intento de evadir el control policial mediante el cambio de vestimenta y la alteración de la identificación de la motocicleta utilizada.

El seguimiento abarcó varios puntos estratégicos de Circasia y Armenia. La reconstrucción del desplazamiento inició en la vía principal de Circasia, continuó hacia el parque, y luego por la carrera 15 hasta la autopista del Café.

Las cámaras de Quindío Territorio Inteligente identificaron el trayecto hacia el cruce de Chagualá y la vía Centenario, así como los desplazamientos posteriores por la Avenida Bolívar y la Avenida Las Palmas.

El recorrido incluyó el paso por el barrio La Cabaña y la carrera 21 con calle 13, donde el sospechoso ingresó a un taller, se cambió de ropa y manipuló la placa de la motocicleta. Finalmente, Ballesteros se movilizó hacia la carrera 19 en dirección al sur, trayectoria que quedó registrada minuto a minuto.

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
El exconcejal fue asesinado a tiros - crédito Colprensa

El detenido ya tenía antecedentes judiciales: en 2022 fue investigado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un año después figuró vinculado a un proceso por homicidio.

La captura representó un avance dentro de la estrategia de seguridad impulsada por la administración departamental, que ha priorizado la integración tecnológica y el trabajo conjunto con las fuerzas del orden.

“Le seguimos el rastro sin tregua hasta cerrar cada vía de escape”, afirmó el gobernador Galvis. La coordinación interinstitucional permitió no solo identificar al presunto autor material del homicidio, sino también reconstruir con precisión cada movimiento posterior al crimen, lo que resultó fundamental para la expedición de la orden judicial y la posterior detención.

La investigación se mantiene abierta, mientras las autoridades continúan recolectando elementos probatorios y verificando posibles vínculos con otros hechos violentos en la región.

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