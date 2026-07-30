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Video de pequeña fan de Karol G causó sensación: le pidió a la artista que cantara ‘Dai Dai’ de Shakira en pleno concierto del ‘Tropitour’

‘La Bichota’ protagonizó un divertido momento durante su concierto en Toronto, cuando una pequeña le confesó que su tema favorito era ‘Dai Dai’ y la reacción de la artista se volvió viral

Fan sorprendió a Karol G al elegir una canción de Shakira en pleno show - crédito @_heymorty/tiktok

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Lo que comenzó como un emotivo acercamiento entre Karol G y una pequeña fan terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su gira Tropitour.

Durante su reciente presentación en Toronto, Canadá, la artista colombiana protagonizó una escena que rápidamente conquistó las redes sociales, luego de que una niña le confesara que su canción favorita no era una de su repertorio, sino Dai Dai, interpretada por Shakira.

El episodio ocurrió en el Rogers Stadium, donde “La Bichota” ofrecía uno de los conciertos de su nueva gira mundial Viajando por el mundo Tropitour.

Como suele hacerlo en varias de sus presentaciones, la cantante descendió del escenario para interactuar con algunos asistentes y compartir unos minutos con sus seguidores más pequeños, fue en medio de esa acción que ocurrió el momento viral.

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Entre el público se encontraba Chloe, una niña que logró captar la atención de Karol G y la artista se acercó, la abrazó con cariño y decidió detener por unos instantes el espectáculo para conversar con ella frente a miles de personas. Incluso, le cantó como si se tratara de un concierto privado.

Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok
Mini fan sorprendió a Karol G al pedirle cantar una canción de Shakira en pleno concierto del Tropitour: el video se volvió viral - crédito @_heymorty/tiktok

Con una sonrisa, la intérprete de Tropicoqueta quiso saber cuál era la canción que más disfrutaba escuchar. Sin embargo, la respuesta tomó completamente por sorpresa a la cantante.

Chloe, saluda. ¿Cómo estas? ¿Cuál es tu canción favorita?“, preguntó la artista frente a sus cientos de seguidores que asistieron al show en vivo.

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Dai Dai”, respondió la pequeña sin dudar.

Por unos segundos, Karol G quedó confundida y, entre sonrisas, le preguntó nuevamente para asegurarse de haber escuchado bien e incluso, indagó mirando al público por si se trataba de una palabra que no entendía.

“¿Cuál? Ay, dijo Dai Dai, vamos a cantarla“, expresó Karol G, provocando una inmediata reacción del público.

Karol G se topó con una fan de Shakira en pleno show y convirtió la sorpresa en el momento más tierno de Toronto - crédito @muvaalvarez/tiktok

Lejos de mostrarse incómoda, la artista manejó la situación con total naturalidad y en lugar de corregir a la niña, explicarle el contexto o cambiar rápidamente de tema, la invitó a cantar un fragmento de la canción frente a todo el estadio.

“¿Ella se la sabe? (preguntó mirando a sus acudientes). Ella acabó de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira. ¿La quieres cantar? ¿Te la sabes? Dale, 1, 2 y 3″, dijo la cantante colombiana.

Chloe aceptó el reto y comenzó a interpretar el tema mientras Karol G la acompañaba con gestos de complicidad y le iba indicando la letra, sin que se escuchara su voz directamente en el micrófono y los asistentes terminaron uniéndose al momento coreando la canción, que se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche.

El video comenzó a circular pocas horas después del concierto y rápidamente acumuló miles de reproducciones en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Muchos usuarios destacaron la espontaneidad con la que Karol G reaccionó ante la inesperada respuesta de la niña, señalando que transformó un momento potencialmente incómodo en una divertida interacción con su seguidora.

Ilustración de acuarela de Karol G con cabello rubio, vestida con un top plateado, sonriendo en un escenario frente a una multitud y luces de colores.
La reacción de Karol G cuando una niña le dijo que su canción favorita era “Dai Dai” de Shakira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena también volvió a poner sobre la mesa las constantes comparaciones entre Karol G y Shakira, dos de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional.

Aunque desde hace varios años algunos seguidores han alimentado rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas, ninguna de las dos ha confirmado públicamente un distanciamiento. Por el contrario, ambas colaboraron en TQG, uno de los mayores éxitos del pop latino reciente, y en distintas ocasiones Karol G ha expresado públicamente su admiración por la barranquillera.

Es por esto que el episodio generó toda clase de reacciones entre los usuarios de redes sociales: “Y ella, sin envidia, la dejó cantar como toda una diva”, “Karol G nunca ha hablado mal de Shakira; siempre ha dicho cosas positivas sobre ella. No entiendo por qué quieren enfrentarlas”, “Le preguntaron cuál era su canción favorita, no su canción favorita de Karol. Los niños responden con total sinceridad”, “La niña tiene buenos gustos”, mientras otros simplemente celebraron el divertido intercambio entre la cantante y su joven fan.

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