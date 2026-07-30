Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Petro denunció supuesta red internacional de fondos con dinero público y de la mafia para desprestigiar su gobierno: “Fiscalía tiene las pruebas”

El presidente colombiano afirmó que empresarios, políticos y organizaciones delictivas habrían articulado transferencias millonarias y operaciones digitales para influir en redes sociales y perjudicar su administración

El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
El jefe de Estado atribuyó a empresarios colombianos, partidos y firmas internacionales la supuesta financiación de portales y cuentas falsas para atacar a su administración en redes sociales y en procesos electorales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Guardar

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su cuenta oficial de X la existencia de una presunta red internacional que, según sus declaraciones, ha operado con fondos públicos de Medellín y recursos provenientes de la mafia para impulsar una campaña de desprestigio contra su gobierno.

Petro afirmó haber presentado pruebas ante la Fiscalía General y señaló que las operaciones estarían dirigidas a influir ilegalmente en la opinión pública y el escenario político nacional.

“Fondos internacionales con dineros públicos de Medellín y de la mafia par desprestigiar el gobierno. Aquí presento pruebas que ya tiene la fiscalía general en la campaña de desprestigio e Iván Cepeda en plena campaña (sic)”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó haber presentado pruebas ante la Fiscalía General y señaló que las operaciones estarían dirigidas a influir ilegalmente en la opinión pública y el escenario político nacional - crédito @petrogustavo/X

Según la publicación de Petro, el entramado financiero incluye aportes de empresarios y políticos colombianos en el exterior, quienes habrían constituido un fondo destinado a financiar el portal digital Petroleaks.

El mandatario sostiene que esa plataforma habría difundido contenidos a través de miles de “bots”, perfiles falsos y personas pagadas, con el objetivo de manipular a los usuarios de redes sociales e incidir en el debate público mediante información falsa. Para Petro, esta supuesta estrategia buscaba afectar la imagen de personas, gobiernos y proyectos políticos legítimos.

En su mensaje, Petro identificó a Juan Ricardo Palacio Escobar y al ciudadano italiano Andrea Baggio como los supuestos responsables detrás de Petroleaks.

De acuerdo con sus afirmaciones, la plataforma era gestionada bajo las empresas Grupo Digital Recovery y Reputación Up, firmas que tendrían operaciones en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Brasil, España e Italia.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano añadió que estas compañías ofrecían supuestos servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas, incluyendo la transferencia de fondos sin utilizar el sistema financiero colombiano.

El presidente señaló que el centro operativo de esta estructura se encuentra en Estados Unidos, donde los movimientos financieros evitarían el control fiscal y bancario nacional, lo que podría constituir delitos de evasión de impuestos y lavado de activos.

“Cuentan con clientes privados y entidades públicas y lo que venden es el servicio de transferir recursos sin el uso del sistema financiero colombiano (sic)”, indicó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro añadió que estas compañías ofrecían supuestos servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas - crédito @petrogustavo/X

Petro aseguró que los recursos eran transferidos desde empresas vinculadas a Palacios y Baggio en Colombia hacia cuentas personales en el exterior, lo que, según su versión, dificultaba el rastreo del dinero y facilitaba su desvío hacia otros fines.

Entre los aportantes citados por Petro figuran Detech Les SAS y el Partido Centro Democrático, con movimientos por cerca de mil millones de pesos.

El mandatario vinculó a Luis Javier García Correa, identificado como militante del Centro Democrático de Antioquia, con la propiedad de Detech. Además, mencionó a Álvaro José Londoño Mejía, quien habría realizado transferencias próximas a las elecciones locales de 2023 y a quien señaló como financiador del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Antioquia, para el año 2023 cerca de las elecciones locales también movió dinero el señor, Álvaro José Londoño Mejía, uno de los financiadores del actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón (sic)”, indicó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro vinculó a Luis Javier García Correa, identificado como militante del Centro Democrático de Antioquia, con la propiedad de Detech. Además, mencionó a Álvaro José Londoño Mejía - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento de Petro incluyó la mención de otros movimientos financieros relevantes. Destacó una transferencia de casi 400.000 millones de pesos de OPL Carga SAS a empresas de Palacios, mientras la Fiscalía investigaba a esa compañía por corrupción privada y reportaba varias transacciones sospechosas.

La denuncia también abarca a Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA, empresa vinculada —según Petro— con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “comandante Barbie”, a quien el mandatario ubicó como persona de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”.

Según el presidente Petro, desde la creación de las empresas de Palacios y Baggio se registraron transferencias de Isacol SAS y Trasmeba Carga SAS, compañías que, de acuerdo con sus declaraciones, han sido señaladas por presunto comercio de más de 300 toneladas de cocaína.

Petro afirmó que en las fechas cercanas a procesos electorales, las empresas de Palacios recibieron recursos de entidades públicas. Especificó una transferencia de casi 1.200 millones de pesos de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entonces dirigida por Mateo Benítez González, funcionario que, según el presidente, mantiene una relación cercana con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que en las fechas cercanas a procesos electorales, las empresas de Palacios recibieron recursos de entidades públicas - crédito @petrogustavo/X

El mandatario incluyó en su publicación preguntas sobre las motivaciones de estos movimientos de dinero y el papel de empresas dedicadas a la gestión de reputación y eliminación de contenido digital en redes sociales y computadoras.

Según lo expuesto por Petro, los fondos habrían sido canalizados hacia firmas con presencia en Medellín que, además de ofrecer servicios tecnológicos, estarían involucradas en la manipulación de información y la alteración del entorno digital.

En su publicación, Gustavo Petro aseguró que las pruebas relacionadas con estos hechos ya fueron entregadas a la Fiscalía General.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFiscalíaIván CepedaDenuncia de Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: así se prepara Cali para recibir la ceremonia de investidura presidencial de Abelardo de la Espriella

Se prevee que el evento empiece a las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: así se prepara Cali para recibir la ceremonia de investidura presidencial de Abelardo de la Espriella

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Centro Democrático publicó una lista de aspirantes admitidos para la magistratura del CNE

La lista oficial de admitidos marca el inicio de una fase clave en la que el partido uribista busca transparencia y confianza en la selección de su candidato para el periodo 2026-2030 del Consejo Nacional Electoral

Centro Democrático publicó una lista de aspirantes admitidos para la magistratura del CNE

Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Camilo Méndez y la presentadora colombiana compartieron un divertido video preparando el platillo típico, causando varias reacciones, especialmente después de inesperado golpe en la cocina y los gestos de cariño que mostraron ambos

Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Ecopetrol comprará gas importado para asegurar el suministro en Colombia durante los próximos cinco años

La petrolera abrió una convocatoria internacional para contratar gas natural licuado con entregas en Buenaventura desde finales de 2026, mediante un acuerdo de cinco años

Ecopetrol comprará gas importado para asegurar el suministro en Colombia durante los próximos cinco años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Video de pequeña fan de Karol G causó sensación: le pidió a la artista que cantara ‘Dai Dai’ de Shakira en pleno concierto del ‘Tropitour’

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con Amaia Montero al frente como parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa, localidades y precios

Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Dura crítica de Alfredo Arias al arbitraje tras la eliminación del Junior de la Copa Colombia ante Barranquilla: "Influyen en los goles"

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

Jhon Arias brilló en la goleada de Palmeiras en el Brasileirao: asistencia a lo ‘Ronaldinho’ y gol ante Vitória