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Centro Democrático publicó una lista de aspirantes admitidos para la magistratura del CNE

La lista oficial de admitidos marca el inicio de una fase clave en la que el partido uribista busca transparencia y confianza en la selección de su candidato para el periodo 2026-2030 del Consejo Nacional Electoral

El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa
Avanza el proceso interno en Centro Democrático para elección de candidato al Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa
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El Centro Democrático comunicó avances en la definición de la candidatura que propondrá para la magistratura del Consejo Nacional Electoral (CNE), al divulgar la lista oficial de aspirantes habilitados que superaron la primera fase del proceso interno.

El anuncio se hizo público mediante el Memorando No. 007 de 2026, firmado por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional de la colectividad, y dirigido tanto a la militancia como a la bancada parlamentaria y la opinión pública.

El memorando fechado el 28 de julio marca el inicio formal de la etapa de selección para el periodo 2026-2030, en el proceso de un año electoral en el que las colectividades aceleran sus procesos internos para definir sus cartas en la composición del órgano electoral.

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La publicación del listado responde al cumplimiento estricto de las reglas internas y los procedimientos fijados previamente por la organización política, en consonancia con la Resolución No. 013 del 15 de julio, donde se establecieron los parámetros para la evaluación, el cronograma y los criterios de admisión de candidatos.

Cinco aspirantes superan primera fase interna del Centro Democrático rumbo al CNE - crédito Prensa Centro Democrático
Cinco aspirantes superan primera fase interna del Centro Democrático rumbo al CNE - crédito Prensa Centro Democrático

Según el documento, la Comisión de Verificación designada por el partido fue la encargada de analizar exhaustivamente todas las postulaciones, revisar la documentación aportada y corroborar que cada uno de los aspirantes cumpliera con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios exigidos para acceder a la siguiente etapa.

El procedimiento incluyó la recepción de aclaraciones y subsanaciones presentadas dentro de los plazos establecidos, permitiendo una revisión amplia y transparente.

La lista oficial de admitidos quedó integrada por Edgar Iván Barraza, Uriel López Vaca, Lucía María Salgado, Jaime Alejandro Amin y Nubia Stella Martínez, quienes participarán en las siguientes fases del proceso interno.

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La colectividad aclaró que la publicación de nombres corresponde únicamente a quienes superaron la verificación documental y cumplieron con todos los criterios definidos en la normatividad interna.

El procedimiento interno del Centro Democrático contempla varias etapas posteriores a la publicación de los admitidos. A partir de este punto, los aspirantes deberán someterse a un proceso de evaluación que incluye análisis de trayectoria, experiencia profesional, formación académica, antecedentes y un examen de idoneidad que será realizado por la comisión evaluadora, conforme a los lineamientos ya establecidos por la colectividad.

Centro Democrático inicia evaluación de candidatos para postulación a magistrado electoral - crédito Prensa Centro Democrático
Centro Democrático inicia evaluación de candidatos para postulación a magistrado electoral - crédito Prensa Centro Democrático

Este mecanismo busca garantizar que el candidato seleccionado represente adecuadamente los principios, valores y la visión institucional del partido ante el Consejo Nacional Electoral.

La transparencia y la exhaustividad en la revisión de credenciales han sido enfatizadas por la dirección nacional. Según el memorando, “la Comisión de Verificación adelantó la revisión integral de las postulaciones recibidas, verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y partidistas exigidos en la Resolución No. 013 de 2026 y evaluó la totalidad de la documentación aportada por los aspirantes”.

Este paso, según fuentes del partido, tiene como objetivo blindar el proceso ante eventuales cuestionamientos y fortalecer la confianza en la selección interna.

Fuentes cercanas al proceso destacan la importancia de la selección del nuevo magistrado del CNE en el contexto del ciclo electoral 2026-2030. El órgano cumple funciones clave en la organización, vigilancia y control de los procesos electorales en Colombia, así como en la garantía de derechos políticos y la supervisión de la transparencia en la financiación de campañas.

Selección en marcha: Centro Democrático define aspirantes para el Consejo Nacional Electoral, según Gabriel Vallejo - crédito Centro Democrático - @GabrielJVallejo/X
Selección en marcha: Centro Democrático define aspirantes para el Consejo Nacional Electoral, según Gabriel Vallejo - crédito Centro Democrático - @GabrielJVallejo/X

Por ello, los partidos han puesto especial atención en la rigurosidad de sus procedimientos de postulación y evaluación para este cargo.

En el caso del Centro Democrático, partido perteneciente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la apertura y publicación del listado de admitidos busca también estimular la confianza de la militancia y promover la participación en las etapas subsiguientes. Una vez culminada la fase de evaluación, la dirección nacional dará a conocer la selección final, la cual será presentada ante las instancias correspondientes para la elección oficial del magistrado que los representará en el Consejo Nacional Electoral.

Por último, la colectividad reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, y anunció que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de cada etapa del proceso.

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