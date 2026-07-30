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Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

El Como FC de Italia prepara un ofrecimiento para convencer al Bologna en el mercado europeo, con el central colombiano abierto a un cambio de aire en un proyecto que apunta a la Liga de Campeones

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Como prepara una oferta de 22 millones de euros por Jhon Lucumí para intentar ficharlo desde Bologna en el mercado de pases europeo-crédito Federación Colombiana de Fútbol
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El mercado de fichajes del fútbol europeo continúa vigente, y en esta ocasión el principal protagonista es el defensor de la selección Colombia Jhon Lucumí.

El actual futbolista del Bolonia de la Serie A de Italia ha sido sondeado por varios equipos importantes del fútbol de dicho país y, en esta ocasión, el 30 de julio de 2026 se conoció formalmente el dinero que daría el Como FC, último equipo que mostró interés en el canterano del Deportivo Cali.

El defensor central de la selección Colombia también ha sonado para reforzar a la Juventus-crédito @NicoSchira/X
El defensor central de la selección Colombia también ha sonado para reforzar a la Juventus-crédito @NicoSchira/X

El club Como está dispuesto a ofrecer 22 millones de euros para fichar al defensor colombiano Jhon Lucumí y sacarlo del Bolonia en este mercado de pases, según informó el periodista italiano Nicolo Schira.

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El interés, de acuerdo con Schira, surge en un Como que competirá en la Champions League y busca reforzar su defensa bajo la conducción del español Cesc Fàbregas. En ese contexto, el nombre de otro colombiano también fue vinculado al club: el defensor Dávinson Sánchez.

El director deportivo del Bologna FC buscaría la venta del defensor Jhon Lucumí

Pese al interés de varios equipos de la Serie A de Italia en el defensor, el director deportivo del Bologna considera indispensable al defensor-crédito Matteo Ciambelli/REUTERS
Pese al interés de varios equipos de la Serie A de Italia en el defensor, el director deportivo del Bologna considera indispensable al defensor-crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

La salida de Jhon Lucumí del Bologna en este mercado de pases ya forma parte del plan del club italiano: su director ejecutivo confirmó que existe una promesa para dejarlo ir si aparece una oferta conveniente, una definición que cobra peso porque al defensor colombiano le queda solo un año de contrato y 2026 aparece como su ventana para una venta de alto valor.

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El punto de presión es económico. Antes del Mundial 2026, su cotización era de 22 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt, y el objetivo alrededor de una eventual transferencia es superar los 25 millones de euros, la cifra más alta que alcanzó en su carrera.

En Bologna asumieron desde hace tiempo que el ciclo del central se acerca a su cierre. Lucumí llegó para reforzar a un equipo que peleaba por no descender y, cuatro años después, formó parte de la plantilla que en 2024 consiguió la primera clasificación del club a la Champions League, torneo en el que el equipo no superó la fase de liga.

Claudio Fenucci, director ejecutivo del club, explicó ante los medios en Italia que la posibilidad de una salida no surgió ahora, sino que había sido conversada desde 2025. El acuerdo consistía en que el colombiano permaneciera una temporada más antes de abrir la puerta a una transferencia.

“Jhon Lucumí podría irse porque le hicimos esa promesa el año pasado. Le pedimos que se quedara un año más y le prometimos que podría irse el próximo verano si llegaba una buena oferta”, dijo el directivo.

La posición del club no implica una venta automática. Fenucci también dejó claro que Bologna solo avanzará si la propuesta satisface sus condiciones económicas, aun con el riesgo de que el jugador quede libre en julio de 2027, cuando termina su vínculo.

“Veremos si llega una oferta adecuada. Si llega, le daremos lo que quiere; de lo contrario, se quedará con nosotros”, afirmó el dirigente.

Lucumí puede salir porque el club se lo prometió, pero solo lo hará si aparece una oferta que Bologna considere suficiente. Si no ocurre, seguirá en la plantilla para la próxima temporada de la Serie A.

Estadísticas de Jhon Lucumí en el Mundial 2026 con la selección Colombia

Gregor Kobel y Jhon Lucumí disputando una pelota-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters
Gregor Kobel y Jhon Lucumí disputando una pelota-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

El defensor del Bolonia de la Serie A de Italia jugó 5 partidos en toda la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en 479 minutos, y recibió la tarjeta amarilla en una ocasión (al minuto 56 en la victoria por 1-0 ante República Democrática del Congo en Guadalajara).

A continuación, estos fueron los minutos que tuvo el defensor “Cafetero” durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos en el República Democrática del Congo 0-1 Colombia
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 0-0 Portugal
  • 3 de junio de 2026 - Dieciseisavos de final Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos en el Ghana 0-1 Colombia
  • 7 de junio de 2026 - Octavos de final Mundial de la FIFA Norteamérica: 119 minutos en el Suiza 0-0 Colombia

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