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Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Camilo Méndez y la presentadora colombiana compartieron un divertido video preparando el platillo típico, causando varias reacciones, especialmente después de inesperado golpe en la cocina y los gestos de cariño que mostraron ambos

Camilo Méndez y Sara Uribe compartieron en redes sociales la preparación de un arroz tapado, una receta tradicional del Huila - crédito @camilomendezoficial/IG

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Camilo Méndez y Sara Uribe volvieron a conquistar a sus seguidores con un video en el que dejaron por un momento los escenarios y los compromisos laborales para compartir una escena cotidiana desde la cocina.

La pareja decidió preparar un arroz tapado, una receta típica del departamento del Huila, tierra natal del cantante, pero una inesperada situación terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la grabación.

A través de sus redes sociales, el intérprete mostró paso a paso cómo elaborar este plato tradicional mientras enseñaba la preparación a la presentadora y empresaria antioqueña, quien confesó que nunca antes lo había probado.

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Hoy le voy a enseñar a preparar a Sarita un arroz tapado. ¿Tú conoces el arroz tapado?”, preguntó Camilo al comenzar el video; “No”, respondió Sara entre risas, dando inicio a video y conversación cargados de bromas y muestras de cariño.

Camilo Méndez y Sara Uribe se meten a la cocina con un arroz tapado y un golpe que se robó el video - crédito @camilomendezoficial/IG
Camilo Méndez y Sara Uribe se meten a la cocina con un arroz tapado y un golpe que se robó el video - crédito @camilomendezoficial/IG

El artista explicó que el arroz tapado es uno de los platos más representativos de Garzón, Huila, municipio del que es oriundo, aunque reconoció que todavía está perfeccionando la receta.

“Yo estoy aprendiendo, entonces me tienes que tener paciencia”, comentó, mientras Sara respondió con complicidad: “Siempre, mi amor, la que usted quiera”.

Durante la preparación, ambos fueron mostrando los ingredientes que utilizarían para el relleno del plato.

Camilo explicó que cocinarían con carne, pollo y tocineta, además de cebolla y otros ingredientes para el sofrito, pero mientras cortaban los alimentos y avanzaban con la receta, la conversación tomó un tono mucho más romántico.

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En medio del video, el cantante le dijo a Sara que esperaba que lo quisiera mucho, comentario al que ella respondió con una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

Sara Uribe confirmó los rumores de noviazgo con el cantante Camilo Méndez - crédito @sara_uribe y @camilomendezoficial/Instagram
La receta de arroz tapado que prepararon Camilo Méndez y Sara Uribe incluyó carne, pollo, tocineta, cebolla y otros ingredientes para el sofrito - crédito @sara_uribe y @camilomendezoficial/Instagram

Sara, yo necesito que usted me quiera harto”, le dijo el cantante, a lo que Sara Uribe reaccionó: “¿Más? No, es que yo sí estoy como... Ve, a mí ya ni la cebolla me hace llorar, amor”.

Sin embargo, Camilo Méndez trató de molestarla expresándole lo que pensaba con respecto a las expresiones de amor de la presentadora: “Pero ¿por qué tiene el corazón así tan frío?“, y la ella no dudó en mencionarle que era él quien estaba con esos sentimientos.

“Es usted, usted era el que cantaba puro despecho. Ahora fue que yo llegué a componerle la vida a usted también. Como la canción que me hizo", aseguró Uribe.

De todas formas, la ex participante de La casa de los famosos aprovechó el espacio y las cámaras para hacerle toda una declaración de amor a Méndez y hasta le envió un mensaje, entre risas, a la madre del cantante.

“Estoy lista pa’ quedarme en su vida, mi amor. Después de usted, nadie (...) A mí me gusta tenerte cerquita. Para algunas cosas yo ya no puedo vivir sin ti. Ya tú te metiste en esto, ya esto lo tienes que sacar adelante. Y si mi suegra está viendo esto, que sepa que yo le voy a cuidar al muchacho. Amor, yo a usted le monto hasta una iglesia si quiere", dijo Sara Uribe.

Sara Uribe desata rumores de nuevo amor tras mostrar romántico detalle en redes sociales - crédito cortesía RCN
Sara Uribe dijo que el ingrediente especial del arroz tapado era la tocineta, pero Camilo Méndez afirmó que el toque secreto era el amor - crédito cortesía RCN

El golpe que hizo reír a todos

Aunque la situación se está volviendo romántica, el momento más recordado del video ocurrió segundos después de esa declaración.

Mientras hablaba con la cámara, Sara Uribe calculó mal la distancia y terminó golpeándose la cabeza contra el vidrio de la campana extractora de la cocina.

Lejos de alarmarse, Camilo reaccionó con humor y decidió colocar una mano sobre la esquina de la campana para evitar que volviera a suceder.

“¡Mi amor! No, ya no voy a correr la mano de acá, va a estar todo el video así”, comentó entre carcajadas mientras protegía a Sara durante el resto de la grabación.

Tras superar el divertido momento, ambos continuaron cocinando y sara fue la encargada de mostrar el sofrito preparado con cebolla, tomate y condimentos, asegurando que el ingrediente especial de la receta era la tocineta.

Camilo Méndez explicó que el arroz tapado es uno de los platos más representativos de Garzón, Huila, municipio del que es oriundo y se lo enseñó a hacer a Sara Uribe - crédito @camilomendezoficial/IG
Camilo Méndez explicó que el arroz tapado es uno de los platos más representativos de Garzón, Huila, municipio del que es oriundo y se lo enseñó a hacer a Sara Uribe - crédito @camilomendezoficial/IG

Sin embargo, Camilo no estuvo completamente de acuerdo: “No, el toque secreto es el amor”, respondió mientras mostraba el relleno listo para servir.

Al finalizar la preparación, Sara probó el resultado y no ocultó su entusiasmo: “Con eso sí lo acepto a las cinco de la mañana, mi amor”, comentó antes de calificar el plato con un “diez de diez”.

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