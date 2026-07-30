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Ecopetrol comprará gas importado para asegurar el suministro en Colombia durante los próximos cinco años

La petrolera abrió una convocatoria internacional para contratar gas natural licuado con entregas en Buenaventura desde finales de 2026, mediante un acuerdo de cinco años

Ecopetrol abrió un proceso público para contratar el suministro de gas natural licuado (GNL) durante cinco años, con entregas previstas en el puerto de Buenaventura desde finales de 2026 . crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol abrió un proceso público para contratar el suministro de gas natural licuado (GNL) durante cinco años, con entregas previstas en el puerto de Buenaventura desde finales de 2026 . crédito Luisa González/Reuters
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Ecopetrol abrió un proceso público y competitivo para contratar el suministro de gas natural licuado (GNL) durante un periodo de cinco años, con entregas previstas en el puerto de Buenaventura a partir de octubre o noviembre de 2026.

La iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de gas natural para el interior del país en un momento en el que Colombia enfrenta una creciente presión sobre la oferta de este energético.

La convocatoria, anunciada por la compañía este 30 de julio, hace parte de la estrategia para incorporar nuevas fuentes de suministro que permitan responder a la demanda nacional en los próximos años. Aunque la petrolera confirmó la duración del contrato y la fecha estimada para el inicio de las entregas, por ahora no reveló el volumen de GNL que espera adquirir ni el valor estimado del negocio.

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De acuerdo con la información publicada por Ecopetrol, la contratación se desarrollará mediante un proceso abierto a empresas nacionales e internacionales interesadas en participar. Los oferentes deberán presentar propuestas conforme al cronograma establecido en el Documento del Proceso, conocido como Bid Document, en el que se detallan los requisitos técnicos, los criterios de evaluación y las condiciones contractuales.

Esta iniciativa busca reducir las emisiones y promover la sostenibilidad en el transporte de hidrocarburos - crédito @ECOPETROL_SA/X
El gas natural licuado será recibido en Buenaventura bajo la modalidad Delivered Ex-Ship (DES), como parte de la estrategia para reforzar el abastecimiento del combustible en el interior del país - crédito @ECOPETROL_SA/X

Según informó Portafolio, el esquema de contratación será bajo la modalidad Delivered Ex-Ship (DES), que establece que los cargamentos serán entregados directamente en el punto marítimo acordado entre las partes. En este caso, el lugar de recepción será Buenaventura, en la costa Pacífica colombiana, una alternativa que ampliaría las posibilidades logísticas para la importación de gas natural al país.

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La empresa explicó que la documentación técnica y las condiciones de participación ya fueron publicadas en la sección comercial de su portal institucional, con el fin de que los potenciales proveedores puedan preparar sus ofertas antes de la recepción de propuestas vinculantes.

El objetivo de Ecopetrol es que el suministro comience entre octubre y noviembre de 2026 y se mantenga de forma continua durante cinco años. Con ello, la compañía pretende consolidar una fuente adicional de abastecimiento que contribuya a garantizar el suministro de gas para las regiones del interior, donde la demanda ha venido aumentando mientras disminuye la disponibilidad de producción local.

El gas natural licuado será recibido en Buenaventura bajo la modalidad Delivered Ex-Ship (DES), como parte de la estrategia para reforzar el abastecimiento del combustible en el interior del país - crédito Luisa González/Reuters
El gas natural licuado será recibido en Buenaventura bajo la modalidad Delivered Ex-Ship (DES), como parte de la estrategia para reforzar el abastecimiento del combustible en el interior del país - crédito Luisa González/Reuters

La petrolera aseguró que la apertura de este proceso hace parte de su compromiso con la seguridad energética del país, según Portafolio.

“Ecopetrol, como actor clave en el abastecimiento de gas natural, con la apertura de este proceso ratifica su compromiso para que Colombia logre contar con nuevas fuentes de abastecimiento”, señaló la compañía. Agregó que estas estarán orientadas a “atender la demanda de gas natural en el interior del país”.

La convocatoria representa uno de los movimientos más importantes de la empresa para reforzar el suministro de gas importado, aunque aún falta conocer aspectos clave como la cantidad de cargamentos que serán contratados y el monto definitivo del acuerdo, información que podría definirse una vez concluya el proceso competitivo entre los oferentes.

La decisión se conoce además en un momento de importantes retos para Ecopetrol, tanto en materia operativa como financiera. En los últimos años, la empresa ha registrado una disminución en sus utilidades y en los recursos transferidos al Estado por concepto de dividendos.

Según cifras recopiladas por La FM, la utilidad neta pasó de 33,4 billones de pesos en 2022 a 9 billones de pesos en 2025, lo que representa una reducción del 73% en ese periodo. Durante el primer trimestre de 2026 la compañía reportó ganancias por 2,9 billones de pesos, frente a los 3,1 billones obtenidos en el mismo lapso del año anterior.

SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG
La apertura de la convocatoria coincide con el relevo en la presidencia de Ecopetrol y con un contexto de desafíos financieros y operativos para la principal empresa petrolera del país - crédito SPEC LNG

En ese mismo periodo también disminuyeron los dividendos entregados a la Nación, que pasaron de 16,3 billones a 7,8 billones de pesos. Asimismo, la producción de hidrocarburos registró una caída del 2,7%, ubicándose en 725.200 barriles equivalentes por día durante el primer trimestre de este año.

A este panorama se suman varias rebajas en la calificación crediticia de la empresa. Fitch Ratings alertó sobre un deterioro en la gobernanza corporativa, mientras que S&P Global Ratings redujo la nota de BB a BB- en abril de este año. Posteriormente, Moody’s también rebajó la calificación de Ba1 a Ba2, argumentando que la alta rotación de directivos incrementa los riesgos para la estabilidad de la compañía.

La apertura de esta convocatoria coincide igualmente con el relevo en la presidencia de Ecopetrol. Este 30 de julio concluyó la gestión de Ricardo Roa al frente de la empresa, en medio de investigaciones judiciales relacionadas con presunto tráfico de influencias y otros procesos que continúan en curso.

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