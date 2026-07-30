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Esto es lo que debe hacer si pierde su pasaporte mientras está viajando fuera del país

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la sustitución del documento se realiza solo en consulados y de forma presencial, con alternativas para continuar el viaje, volver al país o esperar hasta ocho días hábiles

Las pruebas en Fogra y Fime certifican que el pasaporte colombiano cumple con los estándares internacionales de la Oaci - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Un ciudadano colombiano que pierde el pasaporte en el exterior debe denunciar el hecho ante la policía local y acudir al consulado de Colombia para tramitar un nuevo documento - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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Si un ciudadano colombiano pierde su pasaporte en el exterior debe denunciar el hecho ante la policía local y acudir al consulado más cercano para tramitar un nuevo documento, porque ni la constancia de la denuncia ni una fotocopia permiten viajar y la reposición define si podrá seguir su itinerario o regresar a Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, ese denuncio puede ser exigido por algunos consulados para iniciar el trámite y también busca evitar un uso indebido de los datos del titular.

La Cancillería contempla tres salidas: el pasaporte de emergencia, con costo, entrega el mismo día y vigencia de 7 meses; el pasaporte exento, gratuito y emitido el mismo día, válido solo para volver directamente al país; y el pasaporte ordinario, también con costo, cuya expedición en el exterior puede tardar hasta 8 días hábiles.

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La reposición solo puede gestionarse en los consulados de Colombia. Allí el viajero debe exponer su caso, recibir orientación sobre qué tipo de documento corresponde según las condiciones del viaje y hacer la solicitud de manera personal y presencial.

Usuarios son atendidos nuevamente en la Oficina de Pasaportes de Cali luego del restablecimiento del servicio, en medio de jornadas de reprogramación para evacuar el represamiento - crédito Gobernación del Valle del Cauca
Imagen de referencia. La reposición del pasaporte en el exterior solo puede hacerse de manera personal y presencial en los consulados de Colombia - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Así mismo, la persona que perdió el pasaporte fuera de Colombia no puede continuar desplazándose con copias ni con el reporte policial. Debe obtener un pasaporte físico nuevo y retirarlo personalmente antes de embarcar o cruzar fronteras.

Según la información oficial, la solicitud exige completar el formulario correspondiente y presentar el denuncio original por robo o pérdida, en especial cuando se tramita un documento de emergencia. También se debe acreditar la nacionalidad colombiana con la cédula de ciudadanía o, si se tiene, una copia del pasaporte extraviado.

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En algunos consulados la fotografía se toma en la sede, aunque en situaciones específicas pueden pedir fotos recientes en formato físico. Si el trámite no es exento, el ciudadano debe llevar además el comprobante de pago de la tarifa respectiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, si la persona no cuenta con un documento para verificar su identidad, como la cédula, primero deberá tramitar su duplicado antes de pedir un nuevo pasaporte. En esos casos, el proceso puede tomar más tiempo.

El tipo de pasaporte depende de si el viajero seguirá al extranjero o volverá a Colombia

El trámite del nuevo pasaporte exige formulario, denuncio original y un documento que acredite la nacionalidad colombiana, como la cédula de ciudadanía - crédito Cancillería de Colombia
El trámite del nuevo pasaporte exige formulario, denuncio original y un documento que acredite la nacionalidad colombiana, como la cédula de ciudadanía - crédito Cancillería de Colombia

El pasaporte exento está previsto para regresos urgentes. Es gratuito, se entrega el mismo día y su uso queda limitado al retorno directo a Colombia, sin habilitar escalas o continuación del viaje como documento regular.

El pasaporte de emergencia está pensado para quienes necesitan seguir viajando. Tiene un costo de USD 129, se expide también el mismo día y su vigencia es de siete meses, pero solo resulta útil si el país de destino acepta ese documento y no exige visa, porque cualquier visado requerido deberá tramitarse de nuevo.

El pasaporte ordinario mantiene el costo ($195.600) y la vigencia del trámite regular. En el exterior su expedición puede demorar entre cinco y ocho días hábiles, y en una de las versiones del protocolo oficial se indica una vigencia de 10 años.

La firma de un nuevo contrato entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería garantiza la expedición de pasaportes en Colombia hasta abril de 2026 - crédito Colprensa
El pasaporte exento es gratuito, se entrega el mismo día y solo sirve para el retorno directo a Colombia- crédito Colprensa

Una vez expedido el nuevo documento, el viajero deberá actualizar sus datos con las aerolíneas para los trayectos pendientes. La autoridad también recomienda conservar copias físicas y digitales del pasaporte y dejar una copia de los documentos a un familiar o amigo de confianza en Colombia, para facilitar una gestión urgente si fuera necesaria.

La solicitud y la entrega del pasaporte no admiten intermediarios. Cuando el documento corresponde a un menor de edad, solo pueden retirarlo el padre, la madre, el representante legal o el apoderado con quien se hizo la gestión.

Para pedir ayuda, el Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de las líneas 01 8000 979899 y 01 8000 938 000 para llamadas desde Colombia. También ofrece atención por videollamada, chat en línea y llamada a través del portal de la Cancillería, además de la línea telefónica en Bogotá (+57 1) 3826999, el correo asistencias@cancilleria.gov.co y la cuenta de X @CancilleriaCol.

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