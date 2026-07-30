Delincuente que ha sido capturado siete veces en Bogotá y ha sido dejado en libertad volvió a reincidir: alcalde Galán habló de estos casos

La Policía de Bogotá y la Fiscalía capturaron en Ciudad Bolívar a una banda de microtráfico que operaba en canchas de fútbol tras una investigación de ocho meses - crédito Mebog

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La captura de una banda dedicada al microtráfico en canchas de fútbol de Ciudad Bolívar, en Bogotá, dejó al descubierto el perfil de uno de sus integrantes más conocidos.

Se trata de alias Mojarra, quien ya había enfrentado la justicia en seis ocasiones anteriores por el mismo delito y había sido liberado cada vez.

Las autoridades detallaron que la investigación se extendió por unos ocho meses y se inició por denuncias de los vecinos del sector.

Así lo confirmó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá: “Gracias a una denuncia ciudadana, la Sijín investigó durante ocho meses esta red criminal. Con el apoyo de un agente encubierto y labores de vigilancia y seguimiento, se evidenció cómo el estupefaciente lo ocultaban en diferentes árboles y posteriormente lo expendían a jóvenes de la localidad. Varios de los capturados registran múltiples antecedentes. Por ejemplo, alias Mojarra, uno de los expendedores, había sido capturado en seis oportunidades en la misma cuadra y por el mismo delito”.

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Alias Mojarra figura entre los detenidos en Bogotá y fue señalado como reincidente por haber sido capturado seis veces antes y quedar en libertad - crédito Mebog

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una reunión con la Fiscalía General de la Nación y solicitó que los reincidentes no vuelvan a quedar en libertad.

La petición del mandatario busca que los jueces puedan considerar el historial de capturas y cargos previos al momento de definir medidas de aseguramiento. “Fortalecer las herramientas para que los jueces puedan valorar el historial de capturas e imputaciones al definir medidas de aseguramiento”, puntualizó Galán.

Detalles del operativo policial

La intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá logró cinco capturas y la desarticulación de un grupo dedicado al tráfico de marihuana en el barrio Galicia, en la localidad de Ciudad Bolívar. La operación permitió incautar cerca de 700 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

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Las autoridades determinaron que la organización criminal conocida como los ‘Cancheros’ obtenía rentas ilícitas de aproximadamente 18 millones de pesos cada semana por la venta de estupefacientes, utilizando tres canchas deportivas del sector para la distribución. Varias de las personas capturadas acumulaban numerosos antecedentes judiciales, en su mayoría por hurto calificado y agravado.

La organización de microtráfico obtenía hasta 18 millones de pesos semanales por la venta de marihuana, según la Policía Metropolitana de Bogotá. - crédito Mebog

Según la Policía, los integrantes del grupo cambiaban de lugar con frecuencia y ocultaban la droga bajo tierra y entre árboles para evadir a las autoridades. Además, utilizaban señales previamente acordadas para coordinar la venta y el transporte del estupefaciente dentro del barrio.

Entre los detenidos se encuentra alias‘Maní, identificado como el presunto cabecilla, quien coordinaba los turnos de venta, gestionaba el dinero y distribuía la droga. Junto a él fue detenida alias María, su pareja sentimental, quien presuntamente cumplía funciones administrativas y logísticas, transportando los estupefacientes en un bicitaxi desde una vivienda hasta el parque.

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También fueron capturados alias Mojarra, Alejandro y Duván, señalados como presuntos expendedores. La Policía informó que los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Cuatro recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que alias María recuperó la libertad y continuará vinculada al proceso judicial.

Para evadir los controles en Bogotá, los presuntos integrantes cambiaban de ubicación y ocultaban la droga entre árboles y bajo tierra - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de continuar las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en la ciudad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.

" La organización criminal obtenía rentas criminales por dieciocho millones de pesos semanales mediante el expendio de marihuana. Durante los operativos fueron incautados cerca de setecientos gramos de marihuana. Con este golpe recuperamos estas zonas deportivas en el sur de Bogotá y protegemos a los jóvenes de la comunidad", concluyó el oficial.

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La operación en Galicia es resultado directo de las denuncias y la vigilancia activa de la comunidad, lo que permitió a las autoridades reunir pruebas suficientes para actuar contra el grupo delincuencial y afectar sus finanzas ilícitas.