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Marcela Reyes habló de su futuro con alias Pichi, retenido en la cárcel de Cómbita: “Por mí me casaría ya”

La DJ reveló en una entrevista cómo se enamoró del temido narcotraficante, recluido en la cárcel de Cómbita, donde cumple una condena de 52 años por múltiples cargos. El anillo de compromiso tiene una esmeralda de gran tamaño

La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático desde la trágica muerte de su expareja por la relación que mantiene con otro hombre que está privado de la libertad - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional
La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático antes de conocerse que habría planes de boda - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional
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Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, le propuso matrimonio a la DJ Marcela Reyes desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde cumple una condena de 52 años de prisión.

Así lo confirmó la artista en entrevista con el programa La Corona TV al que llegó con una esmeralda en el dedo como anillo de compromiso, pero se negó a mostrarla ante las cámaras por temor a las malas energías.

El presentador Ariel Osorio fue quien delató la joya: “Es una esmeralda hermosísima que acabo de ver ahí”, dijo frente a los televidentes, mientras Reyes reía y cubría su mano.

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Una relación que empezó detrás de los barrotes

La DJ rechazó que su dinero provenga de alias Pichi, y remarcó que es ella quien suele enviarle regalos a la cárcel - crédito @marcelareyes/Instagram
La DJ rechazó que su dinero provenga de alias Pichi, y remarcó que es ella quien suele enviarle regalos a la cárcel - crédito @marcelareyes/Instagram

La DJ confesó que conoció a Camargo Ríos cuando él ya estaba recluido. El vínculo nació por intermedio de una sobrina del condenado, con quien Reyes había compartido en un evento musical. Fue a través de ese lazo familiar que terminaron conociéndose en persona.

“Antes de él estar en esta situación, obviamente me seguía de hace años, entonces sabía de mí”, contó la artista. El romance lleva aproximadamente un año y medio, y desde el primer día Reyes decidió no ocultarlo: “Nunca me camuflé, sabía que eso iba a pasar”.

La pedida de mano ocurrió también dentro del penal. Cuando le preguntaron cómo fue el momento, Reyes respondió escueta: “Pues allá se dio”. No dio más detalles, pero sí fue clara sobre sus intenciones: “Por mí me casaría ya”.

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Sin fecha de boda, pero con compromiso sellado

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La esmeralda que le habría regalado alias Pichi a Marcela Reyes como compromiso para una unión marital - crédito @lacoronatv/IG

La artista no reveló una fecha concreta para la ceremonia, aunque confirmó que los planes existen y que la decisión está tomada. “Tengo la idea de familia, de hogar hasta viejitos”, dijo en el programa de variedades, donde también dejó en claro que su relación es plenamente voluntaria y que nadie la financia por visitar el penal.

“Ese es mi marido. Me enamoré también esperando una devuelta. Yo no estoy visitando a un marido ajeno ni a mí me están pagando por ir a visitar a nadie”, afirmó con firmeza.

La relación se volvió pública meses atrás, cuando circularon fotografías de Reyes ingresando a la cárcel de máxima seguridad. En lugar de desmentirlas, la DJ las asumió. Primero lo hizo en sus redes sociales y luego en televisión, en una entrevista con La Red, de Caracol Televisión, donde identificó a su pareja por primera vez por su nombre: Óscar.

Quién es alias Pichi

Marcela Reyes, con cabello oscuro y blusa blanca, sonríe recostada en el hombro de alias Pichi, quien lleva barba y bigote, y un chaleco táctico.
Marcela Reyes confesó cómo se enamoró de alias Pichi tras las rejas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Camargo Ríos fue condenado en junio de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que revocó una absolución previa y lo halló responsable de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Santander.

Reyes traza una distancia tajante entre esa imagen y el hombre que dice conocer. “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”, afirmó. Lo describió como “superbondadoso, caballeroso, amoroso y protector”, y contó que comparten momentos de oración y conversaciones sobre la fe.

El patrimonio de Reyes, bajo la lupa

Marcela Reyes ha presumido desde hace años los lujos que se da gracias a su trabajo antes de la relación con alias Pichi - crédito @marcelareyesdj/Instagram
Marcela Reyes ha presumido desde hace años los lujos que se da gracias a su trabajo antes de la relación con alias Pichi - crédito @marcelareyesdj/Instagram

Uno de los flancos más debatidos desde que se conoció la relación es el origen del patrimonio de la artista. Ante las insinuaciones de que su dinero proviene del entorno de Camargo Ríos, Reyes respondió con cifras y cronología: sus carros, su casa y sus empresas los tiene desde antes de que comenzara el romance.

“Lo mío son 17 años de lucha para poder cambiar mi vida, donde he vendido ropa, he vendido pastas. He hecho de todo por salir adelante”, dijo en La Red. Fue más lejos aún al señalar que es ella quien hace los gastos dentro de la relación: “A mi pareja antes le doy regalos”, afirmó, en referencia a las encomiendas que le envía al penal.

La DJ también asumió el costo personal de su decisión. Reconoció haber recibido críticas “masivamente” y admitió que al principio la afectaban. Aun así, cerró el argumento con una sola frase: “Es una decisión finalmente que es mía y la decidí asumir”.

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Marcela Reyes

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