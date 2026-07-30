Murió Hernando ‘El Mono’ Tovar, leyenda del fútbol colombiano: formó parte de la selección Colombia en el Mundial de Chile 1962

El Mono Tovar fue recordado por parte de Santa Fe por el título con el Cardenal en 1965-crédito @SantaFe/X

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El 30 de julio de 2026 murió el exfutbolista Hernando ”Mono” Tovar a los 88 años, mundialista con la selección Colombia en Chile 1962 y con pasado como jugador y trabajador en Independiente Santa Fe.

El volante integró el plantel colombiano recordado por el empate 4-4 ante la entonces Unión Soviética, partido marcado por el gol olímpico de Marcos Coll en el estadio Carlos Dittborn de Arica, el 3 de junio de ese año.

Con el fallecimiento de Tovar, sumado al del exportero Achito Vivas, el 25 de julio de 2026, ningún integrante de la Tricolor de aquella participación mundialista sigue vivo.

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Hernando Tovar, exfutbolista de la selección Colombia y mundialista en Chile 1962, murió a los 88 años-crédito @oscarostos/X

La noticia se confirmó a través del empresario Efraín Pachón y exdirectivo de Independiente Santa Fe, y que el periodista Óscar Ostos informó en su cuenta de X:

“Confirma don Efraín Pachón que falleció Hernando ‘El Mono’ Tovar, exjugador de Santa Fe, en el que trabajó en divisiones menores y mundialista con Colombia en Chile 1962. Infaltable en las tertulias futboleras por mes en Estancia Chica, de Juan Carlos Sarnari”, detalló.

Nacido el 17 de septiembre de 1937 en Girardot, pasó parte de su infancia en Cali y llegó después a Bogotá para estudiar. Fue en la capital donde se consolidó su destino deportivo: debutó como profesional en 1954, con 16 años, en un clásico contra Millonarios.

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Con Independiente Santa Fe, el volante fue campeón en 1958 y 1960, integró el plantel que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de 1961 y superó los 200 partidos con la camiseta albirroja. Ese recorrido lo llevó al equipo que el técnico Adolfo Pedernera preparó para disputar el Mundial de Chile.

La base de esa selección estaba formada por futbolistas conocidos en Colombia, pero casi sin proyección internacional. Santa Fe aportó una parte central del grupo con Francisco “Cobo” Zuluaga, Aponte, Silva, Héctor “Zipa” González, Jairo Arias y Tovar, mientras que América sumó a figuras como Marcos Coll y Luis Carlos Paz.

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También estaban Efraín “Caimán” Sánchez, Ignacio Calle, Marino Klinger, Antonio Rada, Rolando Serrano y Delio “Maravilla” Gamboa. Con el paso de los años, varios de esos nombres quedaron instalados entre los referentes históricos del fútbol colombiano.

Esta es la historia del “Mono” Tovar

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El “Mono” defendió la camiseta del equipo cardenal entre 1954 y 1966. En ese período disputó 204 partidos y fue campeón del fútbol colombiano en las ligas de 1958 y 1960.

Su rendimiento en el club lo llevó a la selección dirigida por Adolfo Pedernera. El técnico argentino lo incluyó entre los 22 convocados que viajaron a Chile después de la clasificación conseguida ante Perú en una eliminatoria de dos partidos.

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El "Mono" Tovar hizo parte de la selección dirigida por Adolfo Pedernera -crédito @AntonioUbilla1/X

Aquel Mundial dejó un saldo adverso para Colombia: derrotas 2-1 frente a Uruguay y 5-0 contra Yugoslavia. El resultado que marcó ese torneo fue el empate 4-4 ante la Unión Soviética, uno de los partidos más recordados del equipo nacional en una cita mundialista. Tovar evocó años después cómo vivió esa experiencia.

“Al comienzo, el recibimiento fue muy frío, pero después, la gente comenzó a hacernos barra a nosotros, a pesar de que en ese grupo también estaba Uruguay. Y los que no jugamos terminamos en la tribuna haciendo barra, porque en ese entonces no se permitían los cambios”, recordó.

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Además de su paso como jugador, Tovar continuó vinculado al club bogotano tras su retiro del fútbol profesional. Trabajó durante varios años en la dirección de las categorías inferiores de Santa Fe y luego se dedicó a administrar algunos negocios.

En otro recuerdo sobre la preparación de esa selección, el exdefensor destacó los métodos de trabajo del cuerpo técnico de Pedernera.

“Los ejercicios eran con balón, algo que en esos tiempos no se veía. Pero a veces José Claudio Costanzo, el preparador físico de Pedernera, nos sacaba la leche y nos hacía subir a Monserrate. Era un adelantado”, dijo.

Con el cuadro Cardenal conquistó el recordado título de 1965-crédito @SantaFe/X

Esta era la nómina de la selección Colombia en Chile 1962:

Efraín Caimán Sánchez (Portero - Independiente Medellín)

Achito Vivas (Portero - Deportivo Pereira)

Francisco “Cobo” Zuluaga (Defensa - Independiente Santa Fe)

Aníbal Alzate (Defensa - Deportes Tolima)

Jaime González (Defensa - América de Cali)

Ignacio Calle (Defensa - Atlético Nacional)

Carlos Aponte (Defensa - Independiente Santa Fe)

Héctor Echeverri (Defensa - Independiente Medellín)

Óscar López (Defensa - Once Caldas)

Jaime Silva (Volante - Independiente Santa Fe)

Rolando Serrano (Volante - América de Cali)

Hernando Tovar (Volante - Independiente Santa Fe)

Marcos Coll (Volante - América de Cali)

Hermán “Cuca” Aceros (Volante - Deportivo Cali)

Luis Carlos Paz (Delantero - América de Cali)

Ignacio Pérez (Delantero - Once Caldas)

Marino Klinger (Delantero - Millonarios)

Eusebio Escobar (Delantero - Deportivo Pereira)

Delio “Maravilla” Gamboa (Delantero - Millonarios)

Antonio Rada (Delantero - Deportivo Pereira)

Héctor “Zipa” Gónzález (Delantero - Independiente Santa Fe)

Jairo Arias (Delantero - Atlético Nacional)