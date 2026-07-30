Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, defendió a Petro tras acusación por revelar el estado de salud mental de Angie Rodríguez: “Ella misma lo hizo”

Antonio Sanguino sostuvo que Gustavo Petro no ha publicado la historia clínica de Angie Rodríguez - crédito Colprensa

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Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo, se pronunció acerca de la denuncia hecha por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación en licencia, en contra del presidente saliente Gustavo Petro, ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El aún funcionario, en diálogo con Caracol Radio, hizo referencia a este caso, luego de que la también exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) mencionara que el mandatario había ejercido violencia de género política en su contra.

Ante ello, el jefe de cartera laboral indicó que el ministerio suele actuar sobre la base de querellas radicadas ante la entidad, por lo que no descartó su investigación al respecto.

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“Tengo que revisar si hay alguna querella interpuesta por ella en esa materia. Si lo hay, pues por supuesto que nosotros estamos en la obligación”, declaró Sanguino al citado medio de comunicación.

También, enfatizó en que se indagará si en la dirección territorial de Bogotá o en la dirección de inspección, vigilancia y control se abrirá alguna investigación ante la denuncia de Rodríguez contra el presidente.

“Tenemos que ver los alcances de lo que ella ha dicho, pero generalmente nosotros actuamos sobre la base de querellas que se interponen en el ministerio (...) pero no tengo la información en este momento”, indicó a la cadena radial mencionada.

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En su declaración, también hizo referencia a la divulgación de su incapacidad médica por parte del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Allí, Sanguino salió en defensa del mandatario saliente de los cuestionamientos de varios sectores del país, al considerar que él no difundió ningún documento sobre la condición de salud de la funcionaria; incluso, sostuvo que el estado se dio a conocer propiamente por Rodríguez y no por Petro.

“Tengo entendido que el presidente de la República no ha publicado la historia clínica de la doctora Angie Rodríguez. Es más, conocimos de su situación psiquiátrica por ella misma, porque ella fue la que hizo pública su condición mental y su situación psiquiátrica”, puntualizó.

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