Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, defendió a Petro tras acusación por revelar el estado de salud mental de Angie Rodríguez: “Ella misma lo hizo”

El jefe de Trabajo explicó que verificará si existe una querella formal y si corresponde abrir actuaciones en Bogotá tras los señalamientos de acoso laboral contra el presidente colombiano

Antonio Sanguino sostuvo que Gustavo Petro no ha publicado la historia clínica de Angie Rodríguez - crédito Colprensa
Antonio Sanguino sostuvo que Gustavo Petro no ha publicado la historia clínica de Angie Rodríguez - crédito Colprensa
Guardar

Antonio Sanguino, actual ministro del Trabajo, se pronunció acerca de la denuncia hecha por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación en licencia, en contra del presidente saliente Gustavo Petro, ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El aún funcionario, en diálogo con Caracol Radio, hizo referencia a este caso, luego de que la también exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) mencionara que el mandatario había ejercido violencia de género política en su contra.

Ante ello, el jefe de cartera laboral indicó que el ministerio suele actuar sobre la base de querellas radicadas ante la entidad, por lo que no descartó su investigación al respecto.

PUBLICIDAD

Tengo que revisar si hay alguna querella interpuesta por ella en esa materia. Si lo hay, pues por supuesto que nosotros estamos en la obligación”, declaró Sanguino al citado medio de comunicación.

También, enfatizó en que se indagará si en la dirección territorial de Bogotá o en la dirección de inspección, vigilancia y control se abrirá alguna investigación ante la denuncia de Rodríguez contra el presidente.

Tenemos que ver los alcances de lo que ella ha dicho, pero generalmente nosotros actuamos sobre la base de querellas que se interponen en el ministerio (...) pero no tengo la información en este momento”, indicó a la cadena radial mencionada.

PUBLICIDAD

En su declaración, también hizo referencia a la divulgación de su incapacidad médica por parte del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Allí, Sanguino salió en defensa del mandatario saliente de los cuestionamientos de varios sectores del país, al considerar que él no difundió ningún documento sobre la condición de salud de la funcionaria; incluso, sostuvo que el estado se dio a conocer propiamente por Rodríguez y no por Petro.

“Tengo entendido que el presidente de la República no ha publicado la historia clínica de la doctora Angie Rodríguez. Es más, conocimos de su situación psiquiátrica por ella misma, porque ella fue la que hizo pública su condición mental y su situación psiquiátrica”, puntualizó.

Temas Relacionados

Antonio SanguinoAngie RodríguezGustavo PetroAcoso laboralGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallaron el cuerpo sin vida de excomandante paramilitar dentro de un apartamento en Floridablanca, Santander: se trataría de ‘Gavilán’

En registros judiciales figuran varias condenas contra Wilfred Martínez Giraldo. Una de las más altas fue de 25 años de cárcel, dictada en septiembre de 2005, por homicidio y concierto para delinquir

Hallaron el cuerpo sin vida de excomandante paramilitar dentro de un apartamento en Floridablanca, Santander: se trataría de ‘Gavilán’

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Madre de Gabriela Muñoz, funcionaria de la Dirección de Inteligencia, fue quien recomendó a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil: “Están recién graduados y otros estudiando”

Liliana Olaya Cabrales dijo que gestionó ante el exdirector general Pinto el ingreso de dos hijos y cuatro sobrinos, y evitó hablar de su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia por seguridad

Madre de Gabriela Muñoz, funcionaria de la Dirección de Inteligencia, fue quien recomendó a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil: “Están recién graduados y otros estudiando”

Marcela Reyes habló de su futuro con alias Pichi, retenido en la cárcel de Cómbita: “Por mí me casaría ya”

La DJ reveló en una entrevista cómo se enamoró del temido narcotraficante, recluido en la cárcel de Cómbita, donde cumple una condena de 52 años por múltiples cargos. El anillo de compromiso tiene una esmeralda de gran tamaño

Marcela Reyes habló de su futuro con alias Pichi, retenido en la cárcel de Cómbita: “Por mí me casaría ya”

Gustavo Petro y la senadora María Clara Posada se enfrentaron en redes sociales tras suspensión del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Usted es muy deficiente gobernando”

La congresista del Centro Democrático fue quien demandó el decreto que facultaba al Gobierno Petro para mover el presupuesto para atender una eventual emergencia

Gustavo Petro y la senadora María Clara Posada se enfrentaron en redes sociales tras suspensión del decreto para atender el fenómeno de El Niño: “Usted es muy deficiente gobernando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con un concierto que hace parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con un concierto que hace parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa

Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Karol G anunció su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: fecha de estreno y la portada del disco

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió acusaciones de trampa de reconocida emisora: “Minimizar mis esfuerzos”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Murió Hernando ‘El Mono’ Tovar, leyenda del fútbol colombiano: formó parte de la selección Colombia en el Mundial de Chile 1962

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación de Vasco da Gama y la eliminación de Medellín de la Sudamericana: “Fue superior”

Esta podría ser la sanción de la FIFA a la selección Colombia en caso de no respaldar a Gianni Infantino en su plan de privatizar el Mundial

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 30 de julio