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Esta podría ser la sanción de la FIFA a la selección Colombia en caso de no respaldar a Gianni Infantino en su plan de privatizar el Mundial

El conflicto por la nueva filial comercial pone presión internacional sobre las federaciones sudamericanas, mientras entidades europeas critican la gobernanza y se negocian incentivos millonarios en juego

La propuesta de FIFA Forward Enterprise apunta a una valoración inicial de 20.000 millones y a captar fondos este año, con control sobre derechos comerciales y la operación de competiciones, según el comunicado oficial - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
La propuesta de FIFA Forward Enterprise apunta a una valoración inicial de 20.000 millones y a captar fondos este año, con control sobre derechos comerciales y la operación de competiciones, según el comunicado oficial - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
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Una eventual reducción de hasta el 75% en los desembolsos de la FIFA podría afectar a Colombia si la Federación Colombiana de Fútbol vota contra el plan de Gianni Infantino para crear una filial comercial, una propuesta que debe reunir el respaldo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro.

Ese posible castigo aparece en la carta que la entidad envió a las federaciones para medir apoyos y fijar las condiciones de la votación. Contrario, si apoya la propuesta y se reparte entre los afiliados el monto prometido a la Conmebol, podría recibir hasta $4 millones de dólares en incentivos.

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La federación colombiana deberá participar en la votación por su condición de miembro de la FIFA. También sostiene que la presión busca asegurar las mayorías necesarias para poner en marcha el plan a partir del 1 de enero de 2027.

La organización planteó en su sitio oficial que la nueva estructura concentraría derechos de retransmisión, patrocinios, gestión de entradas y licencias, junto con la organización operativa de sus competiciones, esa filial se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE).

Qué plantea la FIFA y qué dinero ofrece a las federaciones

El organismo europeo rechazó la iniciativa y sostuvo que la FIFA no debe “vender” el fútbol, mientras el proyecto busca mayoría entre las federaciones y abre conversaciones con J. P. Morgan y Thrive Eternal - crédito Omar Alonso/EFE
El organismo europeo rechazó la iniciativa y sostuvo que la FIFA no debe “vender” el fútbol, mientras el proyecto busca mayoría entre las federaciones y abre conversaciones con J. P. Morgan y Thrive Eternal - crédito Omar Alonso/EFE

La FIFA afirma que FFE sería una filial bajo su propiedad y control exclusivo, con autoridad sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario internacional y las decisiones reglamentarias y deportivas. Según su comunicado, la meta es recaudar hasta USD 4.200 millones antes de fin de año con una valoración inicial de USD 20.000 millones.

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Según la FIFA, cada una de las 211 federaciones miembro podría acceder de forma opcional a USD 20 millones de financiación excepcional inmediata para proyectos especiales dentro del programa Fast-Forward. La entidad también ofrece USD 20 millones en fondos Forward para 2027-2030, USD 22 millones para 2031-2034 y USD 24 millones para 2035-2038.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió en el comunicado oficial que: “El fútbol es el deporte más popular del mundo, además de un motor extraordinario para el desarrollo humano y social”. Añadió que “Cada federación miembro de la FIFA tendrá la oportunidad de obtener una parte equitativa de la financiación disponible”.

El plan abre financiación excepcional inmediata para proyectos especiales, además de fondos escalonados de Forward para los ciclos 2027-2030, 2031-2034 y 2035-2038, sujeto al aval de las asociaciones - crédito Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
El plan abre financiación excepcional inmediata para proyectos especiales, además de fondos escalonados de Forward para los ciclos 2027-2030, 2031-2034 y 2035-2038, sujeto al aval de las asociaciones - crédito Dado Ruvic/Illustration/REUTERS

Según AP, el plan se anunció el martes 28 de julio de 2026. La agencia también indicó que Infantino lo había expuesto antes a los miembros reunidos en Manhattan el 18 de julio, antes de la final del Mundial.

La UEFA rechazó de inmediato la iniciativa: “No le corresponde a la FIFA venderla”, declaró el organismo europeo, y añadió: “Ninguno de nosotros es dueño del fútbol”.

Esta no es la primera vez que Infantino impulsa un acuerdo de gran escala con inversores privados. En 2018 ya promovió otra operación multimillonaria que fracasó ante la resistencia de la UEFA.

La FIFA indicó que ya mantiene conversaciones con J. P. Morgan y que Thrive Eternal podría encabezar el grupo inversor propuesto si se aprueba la estructura. AP añadió que esa firma fue fundada por Joshua Kushner.

Colombia y Conmebol sentarían su posición en bloque

Gianni Infantino
Gianni Infantino estuvo acompañado por los presidentes de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito FCF

La aprobación del proyecto depende del respaldo de la mayoría de las 211 federaciones miembro y de las autorizaciones del Consejo de la FIFA, según el organismo. La entidad remarcó que solo seguirá adelante si se cumplen ambos requisitos.

La Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, podría apoyar la propuesta en bloque. Si ese escenario se confirma, Colombia quedaría dentro de una decisión regional con efecto directo sobre los desembolsos y sobre su posición frente al plan de Infantino.

No se planteó un calendario para el debate ni para la decisión final de la FIFA, su consejo y las asociaciones miembro. Esta decisión sería otra de los puntos álgidos del próximo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, bien sea Ramón Jesurún, si se avala su reelección, o el entrante dirigente

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